Dlouhodobý test Volkswagen ID.3 Pro S – Zimu nemá rád

Cena testovaného vozu*

1 450 100 Kč (verze Pro S 1 138 900 Kč + paket Top Sport Plus interiér 69 000 Kč, paket Assistence Plus 70 500 Kč, paket Comfot Plus 28 100 Kč, paket IQ. LED Design 48 400 Kč, paket Sport Plus 31 000 Kč, 20“ litá kola 16 200 Kč, paket Infotainment Plus 27 500 Kč, metalíza 20 500 Kč).