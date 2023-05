Dnes je Světový den hypertenze. Tihle šílení řidiči zvednou tlak všem milovníkům aut!

Je až neuvěřitelné, co jsou někteří řidiči schopni a ochotni předvádět se svými stroji před kamerou.

Prosadit se v této době s nějakým zajímavým obsahem na internetu není zrovna snadné, mistři volantu z YouTube kanálu DrivingSkills ale přišli s docela zajímavým konceptem. Se svými vozy totiž předvádějí šílené kousky, ze kterých se tají dech a stoupá tlak. Kdy jindy si je tedy připomenout, než během Světového dne hypertenze.

Obsah kanálu Driving Skills se dá rozdělit do několika kategorií. Tu základní a nejstarší přitom tvoří videa, na kterých se řidič otáčí na místech, kde by to většinu z nás ani v nejdivočejších snech nenapadlo. Auta se totiž na silnici mnohdy ani nevejdou, takže jim pravidelně visí kola ve vzduchu.

Nejčastějším místem pro tyto otočky je úzká příjezdová cesta ve svahu. Z jedné strany je tedy propast, z druhé skalnatý svah. Dalším populárním místem jsou různé úzké betonové mostky nebo podivné opuštěné rampy nad svahem. Řidiči se zde přitom otáčejí jak se sedanem, tak poměrně velkým MPV.

Dalším populárním kousek je vyhýbání se dvou aut na úzké cestě. Jeden z automobilů se tak často musí nalepit na svah lemující krajnici, zatímco druhý opatrně projíždí po hraně krajnice nad srázem. Mezera mezi auty je sotva patrná, zatímco kola opět často visí ve vzduchu. Výjimkou ale nejsou ani situace, kdy jedno z aut částečně vyjíždí na betonové zídky podél cest a druhý vůz ho podjíždí.

Zajímavá jsou však i videa, kdy autoři úmyslně nechají část auta viset ze svahu a následně ukazují, jak vůz při podobné situaci vyprostit. Sluší se přitom zdůraznit, že nic z kousků na videích výše nedoporučujeme napodobovat. Jde o nebezpečné kousky, během kterých můžete přijít k úrazu a hrozí i nebezpečí poškození vozidla.

Na závěr připomeňme, že Světový den hypertenze má upozornit na zdravotní komplikace způsobené vysokým krevním tlakem. Ten se významně podílí na vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému, zejména infarktu myokardu, mozkové mrtvici, ateroskleróze či selhávání ledvin a může vést také ke slepotě, srdečním arytmiím a srdečnímu selhání, jak uvádí Krajská hygienická stanice Libereckého kraje.

Vysoký krevní tlak přitom patří mezi takzvané civilizační choroby, které souvisejí se současným životním stylem západní civilizace. Jeho výskyt přitom bohužel rapidně roste a celosvětově souvisí s 13 procenty úmrtí. Vysokým tlakem trpí jeden ze tří dospělých obyvatel planety a častěji postihuje muže.

Mezi hlavní kroky prevence přitom patří snížení příjmu soli, zdravý životní styl se správnými stravovacími návyky, pravidelné cvičení, vyhýbání se střesu, omezení konzumace alkoholu a nekuřáctví.