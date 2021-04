Do Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici se začaly navážet exponáty

K vidění v něm bude mimo jiné sedm desítek vozidel Tatra včetně legendárního auta, s nímž Karel Loprais vyhrál Rallye Paříž - Dakar, nebo kamionu z expedice Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Návštěvníkům by se muzeum mohlo otevřít na podzim. Novinářům to dnes řekli náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL), ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita a generální ředitel automobilky Tatra Trucks Pavel Lazar.

Muzeum vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí haly bývalé slévárny, kterou kraji včetně pozemku darovala společnost Tatra Trucks. Stavba začala v červenci 2019, dokončena byla loni v prosinci a letos začala vznikat expozice. Náklady na vybudování muzea dosáhnou téměř 173 milionů korun, z čehož 111 milionů zaplatí evropské dotace a zbytek půjde z krajského rozpočtu. Samotná stavba stála přes 141 milionů korun. Nové muzeum bude pobočkou Muzea Novojičínska, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Lazar řekl, že v muzeu bude vystavena sbírka užitkových a nákladních vozidel Tatra. „Nejstarší vozidlo bude replika prvního nákladního vozidla Tatra z roku 1898, ale budou tady i zástupci ještě v tuto chvíli vyráběných výrobních řad,“ řekl ředitel Tatry.

Mezi exponáty tak budou i vojenská obrněná vozidla či autobus. „Naším cílem bylo pojmout nejširší spektrum, od kočárů, takové té úplně první produkce, přes nákladní automobily meziválečné až po kolekci hasičských aut, které patřily v rámci tatrovácké produkce k tomu, co běžný člověk mohl vidět a mnohdy ještě vidí na vesnicích dodnes,“ řekl Orlita.

Do muzea budou dlouhodobě zapůjčeny některé vozy z nedalekého Technického muzea Tatra, se kterým bude těsně spolupracovat. „Do muzea se také přesune kolekce historických motocyklů, které kraji v roce 2015 věnoval akademický sochař Miroslav Rybička,“ řekl Curylo. Exponátů bude včetně motorů a převodovek více než 120.

Prvním vozem, který do haly vjel, byla Tatra 128 z roku 1951, mezi dalšími byl mimo jiné letištní tahač. „Některé vozy jsou schopny přijet samy, některé budeme muset navážet. Počítáme průměrně se čtyřmi automobily za den. Někdy začátkem května by měl být návoz hotový,“ řekl Orlita. Sbírka motocyklů by se měla instalovat o letních prázdninách.

„Předpokládáme, že po závozu aut bude následovat instalace videomappingu, interaktivních prvků, virtuální reality a aplikací. Když se všechno podaří, tak bychom na konci léta nebo začátkem podzimu muzeum zpřístupnili veřejnosti. V současnosti probíhá veřejná soutěž na interaktivní prvky, pak musí být zkušební provoz,“ řekl Curylo.

Vedle muzea vznikl speciální depozitář pro legendární železniční vůz Slovenská strela vyrobený v Tatře v roce 1936. Vůz je po renovaci, po níž bude opět schopný provozu a při zvláštních příležitostech bude vyjíždět na koleje. Strela nyní najíždí kilometry a získává technickou způsobilost pro provozování na trati.

Renovace vozu byla velmi složitá, a kdyby při ověřování technické způsobilosti nenastaly žádné problémy, byl by to podle Lazara zázrak. „Já na zázraky nevěřím, ale věřím v systematickou práci, která si vyžádá najetí asi 600 kilometrů na trati, aby Slovenská strela nejenom dokázala, že může být provozována při rychlosti až 146 kilometrů za hodinu, ale musí se taky při výjezdu vrátit do depozitu,“ řekl Lazar. Dodal, že Slovenská strela dorazí do Kopřivnice v následujících týdnech.