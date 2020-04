Dovolená v Česku autem: Co navštívit v západních Čechách?

Letní dovolená 2020 bude pro mnohé z nás asi ve znamení radovánek v domácím prostředí, byť uvolňování zákazů před dalším šířením koronaviru začíná rychle postupovat. To ale vůbec nevadí, protože dovolená v Česku také stojí za to. Přinášíme několik tipů, co zajímavého navštívit, pokud se na dovolenou rozhodnete vyrazit do západních Čech.

Co neminout: Hlavní město piva

Západočeská metropole, Plzeň, je považována za hlavní město piva, a tak byste její návštěvu rozhodně neměli vynechat. Prohlídka zdejšího nejslavnějšího pivovaru stojí rozhodně zato, včetně ochutnávky slavného ležáku přímo v pivovarských sklepích. A kdybyste raději nějaký alternativní mok, vězte, že jen v Plzni je vícero minipivovarů.

Tip na automuzeum: Muzeum Lobzy v Plzni

Také Plzeň má své automuzeum, byť maličké. Nachází se v budově Svobodnického dvora na Rolnickém náměstí a věnuje se primárně sbírce vozidel vyráběných bývalým východoněmeckým koncernem IFA. Expozice chce zaujmout i dobovým oblečením nebo připomínkou někdejší výbavy v počátcích automobilové turistiky.

Nejlepší silnice v západních Čechách

Pokud se budete chtít hezky svézt a nemíříte zrovna na Šumavu, zamiřte na sever od Plzně. Vydejte se přes Chrást do Smědčic a pak vyrazte směr Břasy a Radnice, odkud jeďte na Zvíkovec, za nímž už překonáte hranice Středočeského hranice. Na tomto úseku vás každopádně čeká příjemná silnička s krásně hladkým povrchem, která je zvlášť kolem Zvíkovce už pěkně klikatá. A když vedle cesty budete chtít mít i nějaký ten cíl, vemte to zpátky přes Kralovice a Plasy, kde v areálu tamějšího kláštera navštivte povedený minipivovar.

Kam s dětmi: Techmania v Plzni

Vědecké centrum Techmania Science Center v Plzni se už od roku 2005 snaží zpropagovat vědu a výzkum pro mladé i ty nejmenší. Pravidelně obměňované expozice se snaží podnítit zájem o techniku, a to interaktivní zábavou, která hravou formou přibližuje technický či přírodovědný princip. Vedle toho tu najdete i stálou expozici o průmyslové historii Plzně a jejího okolí či Entropu, slavnou plastiku z dílny Davida Černého, která kdysi v Bruselu tak pobouřila Evropu.

Trocha historie: Hrad Seeberg

Hradů je v západních Čechách nepočítaně, Přimda patřící mezi nejstarší hrady v Čechách, Rábí, které je zase jednou z největších hradních zřícenin u nás, nebo malebné Velhartice. Za návštěvu pak jistě stojí i Seeberg u Františkových Lázní, což je původně románský hrad z dvanáctého století, který byl později přestavěn do gotického, respektive renesančního slohu. Dnes se pitoreskní hrad skládá ze dvou částí - románského a gotického paláce, jež jsou doprovázeny renesančním křídlem s arkádovou chodbou v nádvoří.

Kde se na západě Čech vykoupat: Lom u Konstantinových Lázní

Už samotná Plzeň díky soustavě Boleveckých rybníků nabízí různé možnosti k vykoupání se (navíc s přilehlým autokempem), my však doporučujeme vyrazit do Konstantinových Lázní, respektive do tamějšího lomu Okrouhlák na Hradišťském vrchu. Volně přístupný zatopený čedičový lom nadchne průzračností vody. Vězte ale, že zdejší koupání je na vlastní nebezpečí.

Tajný tip: Důl Mauritius

Západočeské pohraničí nabízí spoustu zajímavých míst a důl Mauritius u Abertam jistě patří mezi ně. Bývalý nejvýznamnější cínový důl v této oblast byl otevřen již v roce 1554, přičemž dnes je tamější štola Kryštof přístupná veřejnosti. Hlavní atrakcí prohlídkové trasy je ohromná podzemní komora na konci štoly – dobývka o délce 65 metrů, šířce až devět metrů a výšce až 25 metrů.

Západočeské speciality: povidloň

Západočeskou specialitou číslo jedna je bez diskuzí plzeňské pivo, a tak pokud jej zajíte libovolnou omáčkou s karlovarským knedlíkem, určitě neuděláte chybu. Jenže západočeský kraj nabízí i zajímavé sladké pochoutky. Tradiční jsou chodské koláče, plněné mákem, tvarohem a povidly, my ale doporučujeme jednu lahůdku z Šumavy. Jmenuje se povidloň a je to moučník z odpalovaného těsta s poctivou vrstvou povidel a krémem z jogurtu a smetany. Pokud vyrazíte do šumavské Kvildy, určitě na něj v tamější pekárně nezapomeňte.

Ubytování na západě Čech

Pokud nechce zůstat v Plzni nebo vyrazit na Šumavu, zajímavým tipem na ubytování jsou i západočeské lázně, a to nejen ty nejslavnější, Karlovy Vary, ale také ty menší, ať už Mariánské Lázně, Františkovy Lázně nebo Lázně Kynžvart. My bychom volili klidnější Konstantinovy Lázně, které mohou díky své poloze být ideálním místem pro výlety do okolí. V Plzni jste odtud za čtyřicet minut, do Karlových Varů to trvá jen o deset minut více. I v tomto lázeňském středisku pak nechybí léčivé prameny, z nichž ten neslavnější je Prusíkův pramen.