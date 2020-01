Předpisy v dovolenkových destinacích: Pozor na antiradar a nepřete se s policisty!

Třetina Čechů vyráží v zimě autem na hory, velká část z toho do Alp. Přinášíme přehled toho, co je dobré znát. A také informace pro ostatní, kteří raději v zimě létají za teplem.

Přestože jsou dlouhodobě nejexponovanějším dovolenkovým termínem v roce první dva týdny v červenci, Češi si dopřávají i týdenní relaxaci v zimě. Obvykle vyrážíme na hory, nejoblíbenější jsou domácí střediska a Alpy. Na víkend vyjíždíme do Rakouska, na delší pobyty volíme Itálii. Hitem posledních let je Francie a stále dostupnější Švýcarsko.

Značky vyžadující řetězy jsou stále rozšířenější, doporučujeme je tedy přibalit na cestu do kufru. A pozor na to, že tekuté řetězy ve spreji nepokládají tamní policisté za splnění povinnosti. Pokuty jsou mastné! Pravidla pro zimní výbavu nejsou jednotná. Takže pokud byste jeli na Ukrajinu, musí být gumy M + S dokonce hluboké aspoň 6 mm. Na co si dát pozor?

Rakousko

Naši jižní sousedé pro letošek zdražili desetidenní dálniční známky na 9,40 eura, tedy 238 Kč. Povinně předepisují zimní pneumatiky od 1. listopadu do 15. dubna a za porušení hrozí vysoké pokuty. Zpoplatněné horské úseky a silnice mohou být v zimě uzavřeny.

Pozor na pravidlo, že pokud se na horských silnicích vozidla nemohou bezpečně minout, musí zastavit. To, pro které je to snazší, je povinné zacouvat nebo se otočit.

Sněhové řetězy jsou povoleny jen na souvisle zasněžené vozovce nebo všude tam, kde to vyžaduje značka.

Akceptována je pouze oranžová bezpečnostní vesta, kterou musí mít na sobě pasažéři pokaždé, když vystoupí při nehodě z auta.

Itálie

Italské Alpy se Čechům líbí pro spojené komplexy lyžařských středisek. Bohužel cestu prodraží placené tunely a dlouhá cesta. Zimní pneumatiky jsou od 15. října do 15. dubna povinné v oblasti Val d´Aosta na švýcarsko-francouzské hranici. Jinde od 1. listopadu.

A pozor, pneumatiky označené M + S musejí mít i v létě minimální vzorek 4 mm. V Itálii je totiž zakázáno jejich dojíždění na 1,6 mm, jak smíte mimo sezonu třeba u nás.

Na dálnici je zakázán odtah vozidel.

Na úzké cestě má těžší vozidlo přednost před lehčím.

Svícení je povinné na dálnici a v tunelu.

Antiradary jsou zakázány.

Francie

Zimní pneumatiky jsou pouze doporučeny a stačí hloubka 3,5 mm. V horských oblastech ale najdete značku „Pneusneige“, která je přikazuje výslovně. Za sněžení je rychlost na dálnici omezena na 110 km/h. Antiradary nechte doma, pokuta za ně může dosáhnout až 1500 eur. Pozor na víkendový provoz benzinek mimo dálnice a hlavní tahy, které mohou být zavřené.

Povoleny jsou hrotované pneumatiky, ale maximální rychlost je omezena na 90 km/h.

Za značkou jsou povinné sněhové řetězy, maximální rychlost pak činí jen 50 km/h.

Slovinsko

O Slovinsku se hovoří jako o „Slunečné straně Alp“. Báječně se proto hodí na zimní dovolenou, stejně jako na léto. Pozor na to, že pokud odmítnete na místě policistovi zaplatit pokutu, může vám zabavit cestovní pas a čeká vás vysvětlování před soudem.

Pneumatiky s hroty jsou zakázány, se sněhovými řetězy se nesmí jet rychleji než 50 km/h.

V případě tažení musí být obě vozidla označena výstražnými trojúhelníky. Vozidlo s přívěsem automaticky dvěma.

Švýcarsko

Láká na nejkrásnější vyhlídky v blízkosti skalních masivů. Ceny ubytování už nejsou kupodivu o tolik vyšší než v jiných alpských lokacích. Nevýhodou je dlouhá cesta a pouze roční dálniční známka v přepočtu za 937 korun. Parkování je zakázáno na hlavních tazích mimo obec a pokuty dosahují značné výše.

Pokud budete mít na palubě antiradar, švýcarští strážci zákona si na vás smlsnou.

Sněhové řetězy jsou povinné za značkou nejméně na dvou hnacích kolech.

Výstražný trojúhelník musí být umístěn v dosahu řidiče, nikoliv v kufru.

Radarové detektory i hlásiče POI v navigacích jsou zakázány.

Řidiči poštovních vozů mají přednost a na jejich žádost je nutno zastavit, případně dokonce couvat.

Německo

Policisté berou pojem „zimní výbava“ neobvykle vážně, a proto se kromě obligátních sezonních pneumatik zaměřují i třeba na nemrznoucí směs v nádržce ostřikovače. Pokud řidič kvůli nedostatečně sezonně vybavenému vozidlu způsobí překážku provozu, dostane pokutu v přepočtu přes dva tisíce korun. Pneumatiky vyrobené po roce 2018 (podle čtyřčíslí DOT na bočnici) musejí být označeny alpským symbolem, prosté M + S tedy nestačí!

Pozor na emisní zóny, pokud budete cestou chtít navštívit centra měst. Od listopadu 2019 nesmí třeba dieselová auta do Berlína už ani s Euro 5.

Pneumatiky s hroty jsou zakázány.

Nová pravidla zakazují používání aplikací upozorňujících na rychlostní radary – pokuta činí až 1900 Kč!

Minimální vzdálenost 1,5 metru bočního odstupu od cyklisty, chodce nebo jezdce na elektrickém skútru v obci. Mimo město platí dva metry.

Za tabulí zákaz předjíždět jednostopé účastníky provozu.

Za nevytvoření záchranné uličky pokuta v přepočtu 5000 Kč, za její projetí ještě o čtvrtinu víc.

Parkování na chodnících a cyklostezkách pokutováno částkou 1400 Kč.

Exotická zimní dovolená: Když se raději sluníte

Řada Čechů místo na hory vyráží raději k moři, nabídka cestovních kanceláří je široká hlavně v okolí Perského zálivu. Třeba ve Spojených arabských emirátech sezona vrcholí v říjnu a končí v březnu. Přes léto jsou teploty tak vysoké, že tam nikdo turismus nepěstuje. Dlouhodobé oblibě se ale těší i Omán nebo Katar. Pozor na to, že v případě nehody se pravidla mezi emiráty liší. „V Dubaji můžete s vozidly po nehodě hýbat, pokud tvoří překážku silničního provozu. V Abú Dhabí můžete s překážejícím havarovaným vozidlem pohnout pouze v případě drobné hmotné škody a jen tehdy, pokud při nehodě nedošlo ke zranění. V ostatních emirátech může být s havarovanými vozidly pohnuto v případě, že se jejich řidiči na místě bez problémů dohodnou na míře zavinění. Ovšem i tehdy je třeba informovat policii a vyčkat na místě až do jejího příjezdu,“ varuje Roman Budský z Platformy Vize Nula. Batůžkáři létají v zimě do Thajska, dobrodruzi na Kubu. Kdo na to má, odcestuje na Maledivy, Mauricius nebo do Dominikánské republiky. Nejlacinější volbu představuje Egypt.

Bahrajn

Litr benzinu stojí pouze 12,10 Kč, nafta dokonce 9,70 koruny. Pohyb autem svépomocí proto láká. Pozor ale na fakt, že pokud se stanete účastníky dopravní nehody i na straně poškozených, nedovolí vám policisté až do soudního projednání vycestovat ze země!

Ve městech se jezdí rychlostí maximálně 60 km/h, mimo ně v závislosti na dopravním značení od 80 do 100 km/h a na dálnicích nejvýše 120 km/h.

Bezpečnostní pásy jsou povinné jen na předních sedačkách.

Egypt

Dovoz vlastního automobilu je možný, ale byrokraticky nesmírně náročný, a hlavně drahý. Proto je výhodnější vypůjčení auta na místě. Připravte se ale třeba na podmínku dát od zástavy kreditní kartu. Mnohdy je to menší zlo než absolvovat výlet s místními řidiči, kteří s oblibou nedodržují odpočinek, rychlost ani základní předpisy.

Egypťané s oblibou při nehodě používají kameny naskládané na silnici místo výstražného trojúhelníku, který chybí. Pozor na to!

Maximální rychlost činí 90 km/h, jen na některých silnicích 100 km/h.

Dominikánská republika

Jestliže si budete půjčovat auto, myslete na špatný stav silnic i značení. Navíc místní pravidla příliš nerespektují, a pokud se stane nehoda, snaží se hodit vinu na cizince. Ministerstvo zahraničních věcí varuje, že cenné věci ponechané uzamčené v autě mohou být odcizeny.

Maximální rychlost v obci je pouze 40 km/h.

Na vjezdech do San Dominga se platí mýtné.

Katar

Silnice v perfektním stavu, je však třeba počítat s častými dopravními zácpami. Řada řidičů neodolá pokušení vydat se do pouštních dun. To však může být smrtelně nebezpečné. Proto je nutné vzít s sebou dostatek paliva, vody a také spolehlivý telekomunikační prostředek.

Ve městech se může jezdit rychlostí maximálně 60 km/h, mimo ně 100 km/h a na dálnicích 120 km/h.

Za jízdy je povoleno telefonovat jen za využití sady handsfree. Bezpečnostní pásy jsou povinné pouze na předních sedadlech.

Náhlé bezdůvodné zpomalení, bezdůvodné použití klaksonu nebo nesprávné parkování vyjde v přepočtu na 1850 Kč.

Kuba

Mnoho návštěvníků si tady auta nepůjčuje. Je to totiž drahé, stejně jako palivo. Také kvalita silnic je o dost horší, než známe u nás (a to je co říct!). Některé výmoly jsou podle návštěvníků tak veliké, že hrozí poškození auta, či dokonce nehoda. Řízení v noci se proto důrazně nedoporučuje!

Bezpečnostní pásy jsou povinné.

Při předjíždění se pro upozornění ostatních účastníků provozu běžně troubí.

Kuvajt

Dosud patří k zemím s nadprůměrným výskytem fatálních nehod. Na silnicích se často objevuje navátý pouštní písek, a navíc se řidič může náhle dostat přímo do písečné bouře.

Maximální rychlost jízdy ve městech je do 45 km/h, mimo ně v závislosti na dopravním značení od 50 do 80 km/h, na dálnici pak 120 km/h.

Bezpečnostní pásy jsou povinné na předních i zadních sedačkách.

V případě nehody je třeba čekat na příjezd policie, jinak řidič riskuje vězení.

Omán

Výhodou je dobrá silniční síť s řídkými dopravními komplikacemi. „Výjimkou jsou dopravní špičky, kdy může doprava ve městech trochu váznout. Naopak jízda v extravilánu bude na pohodu,“ říká Roman Budský z Platformy Vize Nula.

Ve městech se jezdí v závislosti na dopravním značení rychlostí od 40 do 80 km/h, mimo ně maximálně 90 km/h a na dálnicích do 120 km/h.

Bezpečnostní pásy jsou povinné vpředu i vzadu.

V případě nehody je třeba informovat policii. Do jejího příjezdu nehýbejte s havarovanými vozidly, toto jednání může být totiž považováno za přiznání viny.

Spojené arabské emiráty

Ve všech zemích Perského zálivu včetně emirátů s nejnavštěvovanější Dubají se jezdí vpravo a je třeba mít mezinárodní řidičské oprávnění. „Nulovou toleranci alkoholu v krvi je třeba brát opravdu vážně, případný postih může být drakonický,“ varuje Roman Budský. K zapůjčení auta láká nízká cena paliva (benzin 13,20 Kč, nafta 14,80 Kč).

Maximální povolená rychlost ve městě je až 80 km/h, záleží na konkrétním dopravním značení.

Mimo obec lze jet rychlostí 100 až 120 km/h. I zde je nutno sledovat dopravní značení, podobně jako na dálnici, kde můžete místy jet rychlostí až 140 km/h.

Používání pásů je povinné vpředu i vzadu.

Agresivní jízda se trestá pokutou v přepočtu 13.000 Kč!

Thajsko

Jezdí se na levé straně s řízením vpravo. V Bangkoku 80 km/h, jinde 90 km/h. Totéž platí i mimo město, na dálnici 120 km/h. Povinný je mezinárodní řidičský průkaz, ale při pobytu nad 90 dnů je vyžadován místní. Během půjčování auta či motorky dejte pozor na absenci havarijní pojistky, což je tady obvyklé.

Doleva se smí odbočovat i na červenou, pokud to výslovně nezakazuje značka.

Dětské sedačky ani bezpečnostní pásy v praxi nikdo moc neřeší, ale coby cizinci se chovejte obezřetně.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.