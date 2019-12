Dovoz ojetého auta ze zahraničí: Z Rumunska a Litvy jedině přes Německo

Kvalita vozového parku v dané zemi zhruba odpovídá kupní síle obyvatel. Když víc lidí dosáhne na dobré nové auto, je pak i kvalitnější nabídka ojetin. Od dovozu auta ze západní Evropy tak očekáváme, že bude v lepším stavu a lépe vybavené, než by za stejné peníze bylo z Čech.

Toto naše očekávání samozřejmě kromě poctivých obchodníků znají i různí vychytrálci a umějí ho využít. „Ročně se k nám doveze 200.000 aut. Dle mého názoru je zde minimálně 1000 lidí, kteří se tím živí. Měsíčně v naší databázi Autotracer vyřídíme 200 000 dotazů na konkrétní vozidla a jejich historii najetých kilometrů. Až 10 procent z nich jsou lidé, kteří chtějí vědět, na jakou hodnotu mohou auto stočit, aby na to kupující nepřišel,“ shrnuje situaci na českém trhu s ojetinami Martin Pajer, jednatel společnosti Cebia.

Sluší se totiž dodat, že „auto jsem si dovezl ze zahraničí,“ říkají mnozí Češi stejně jako „vypálil jsem slivovici“ či „vyměnil spojku“. Prostě jako by to dělali sami. Přitom jen místo palírny či automechanika zavolali někomu, kdo se živí dovozem aut. Bývá tak objektivně těžké zjistit, zda podvod zosnoval Turek v Německu, či dovozce, co se třeba i tváří jako váš nejlepší kamarád.

Pojďme se podívat na sedm nejčastějších podvodů, které způsobí, že si místo kýženého lepšího auta dovezete horší. Či dokonce vůbec žádné.

1. Stočené kilometry

Riziko manipulace s tachometrem je ve většině západních zemí obecně podobné jako u nás (asi 30 %). Výjimky jsou Nizozemsko a Belgie, kde jsou povinné takzvané car-passy. A každý, kdo s autem za jeho život přijde do styku, musí udělat záznam o kilometrech a datu (viz samostatný článek). Dále pak Dánsko a Švédsko, kde se o stav exportovaných aut a najeté kilometry velmi zajímají daňové úřady. Naopak Itálie či Španělsko jsou dosud země, kde bývá kilometrová historie aut slabá a podvodníci tam mají žně. „Ani tamní značkové servisy stále nejsou připojené do systémů DMS, tedy do sdílených servisních databází. Takže je běžné, že superb ze Španělska sice jezdil celou dobu do značkového servisu, ale nemá záznamy,“ vysvětluje Martin Pajer z Cebie. Přesto rozhodně nejčastěji dochází ke stočení tachometru až po překročení českých hranic. Typicky před první dovozovou STK, kde už tak vznikne oficiální a elektronicky dohledatelný záznam na nový, nižší stav tachometru.

Naše rada: Požadujte co nejvíc dokumentů ze země původu, na nichž jsou uvedeny kilometry. Ideálem jsou holandské či belgické car-passy. Pouhých 500 Kč stojí prověření vozidla na www.autotracer.cz, který má sice převahu dat z Čech, ale přibývají i zahraniční. Například pokud si podvodník vyhlédl vozidlo v německé inzerci, kde bylo i s původními kilometry, Autotracer to ví.

2. Omlazené vozy

Rok výroby má zásadní vliv na cenu auta. Když se jim třeba čtyřletou octavii podaří o rok omladit, oberou vás podvodníci i o 30.000 Kč.

Jak je to možné, vysvětluje opět Martin Pajer. „Rozšířil se nám tady takový nešvar, že dovozci na úřadech předloží nějaký zcela potrhaný originál německého technického průkazu s historkou, jak jim ho sebral pes, vylilo se na něj kafe. Naštěstí si předtím stihli udělat kopii a při moderní počítačové technice není problém datum první registrace o rok změnit. A když to ohlásíme policii, nemůže to vyšetřit – víte proč? Protože na úřadě se malovalo, celou skříň s dovozovými doklady podezřelých aut něčím polili a musela se vyhodit. To je fakt smůla,“ směje se Pajer.

Naše rada: Datum výroby auta zjistí autorizovaný servis dané značky po zadání čísla VIN. Tyto informace, stejně jako servisní historii ze sdílené databáze, však poskytuje jen oprávněným majitelům vozidla. Nemusí vám ji říct, dokud auto nevlastníte. Šancí je opět systém Autotracer.

3. Z Německa jen zdánlivě

Čeští občané nejvíce věří autům ze SRN, jelikož Němci jsou pečliví, o vozy se dobře starají a mají kvalitní silnice s vysokým podílem dálnic. Takže i opotřebení ve vztahu ke kilometrům bývá nízké.

Jenže auta na prodej jsou třeba i v Litvě či Rumunsku, což jsou země, o kterých si myslíme pravý opak. Zejména ve zmíněném Rumunsku jsou obrovské sociální rozdíly – tedy běžní lidé dosáhnou na dacii, zatímco bohatí prohánějí range rovery, bavoráky, audi či mercedesy. Když je za tři roky omrzí, na domácím trhu není komu je prodat. A v zahraničí nikdo nechce auto z Rumunska. Vždyť co si představíte, když se řekne rumunská silnice? Rumunský servis? Jistě, není to zcela spravedlivé, ale je to tak. Luxusní auta se tam dají koupit levně, vychytrálci je odvezou do Německa, kde je přihlásí. Stačí jen zažádat na místním úřadě o převozní značky, s nimiž už dostanete německý TP. V českém velkém technickém průkaze je pak napsáno „dovoz ze SRN“, což je přesně to, co kupující chtějí vidět. A i pokud auto z Německa opravdu je, vůbec to neznamená, že vám jej prodali čestní Němci. „Minimálně polovina německých vozů pochází od Turků, Srbů či Chorvatů, byť jejich firmy se chlubí ryze německými názvy,“ říká Vlastimil Frič z Cebie.

Naše rada: Pokud dovozce veze auto přímo na vaši objednávku, chtějte vidět originální německý průkaz, v němž zjistíte, kdy byl vystaven a jak jej měl předchozí majitel dlouho. Pokud už tuto možnost nemáte, investujte do služby PROVIN, což je česká obdoba evropské databáze OCIS. Nabízí to Cebia za 2370 Kč.

4. Právní podvody

Tyto podvody jsou nejnebezpečnější, protože ve výsledku můžete zjistit, že jste zaplatili za auto, které vám nepatří a nikdy patřit nebude.

Naprostou klasikou, která stále nevymřela, jsou padělané doklady. Podvodníci vám třeba prodají auto z německé půjčovny. Udělali si k němu falešný technický průkaz, kde jsou stejné údaje o vozidle, ale jiné o majiteli. Následně nahlásí na policii, že jim ho ukradli – prodej samozřejmě zamlčí. Když si jej tady chcete přihlásit, prochází kontrolou v celoevropské databázi odcizených vozidel Eucaris. A zabaví vám jej policie. Tento podvod má mnoho obdob – časté jsou různé občanskoprávní spory, tedy kdy vozidlo je třeba zástavou půjčky a prodávající neměl právo s ním nakládat. Jeden z možných scénářů popisuje příběh na následujících stranách.

Naše rada: Lze si ověřit, zda vozidlo není zatíženo nějakým daňovým nedoplatkem či nepatří bance, leasingové nebo úvěrové společnosti. Do smluv, které vám nikdo neukázal, nevidíte. Soud vás o peníze de-jure nepřipraví a stanoví, že vozidlo se vrátí oprávněnému majiteli a nepoctivý prodávající vám má finance vrátit. Ten ale nemívá z čeho. Nákup vozu od soukromé osoby v zahraničí vždy představuje nemalé riziko.

5. Odcizená a havarovaná vozidla

Díly na moderní auta jsou velmi drahé, a tak i malé nehody vedou často k takzvané ekonomické totální havárii. Znamená to, že cena kvalitní opravy by přesáhla aktuální cenu vozidla. Technicky vzato však auto samozřejmě opravit lze a ten, kdo jej v aukci pojišťovny koupí, to obvykle udělá. A to tak, že použije levnější díly z druhovýroby, nebo použité pocházející z jiných vozidel. Ty mohou být i z aut odcizených. Pokud třeba německá policie při silniční kontrole přijde na to, že váš vůz obsahuje díly z ukradených aut, odstaví jej a bude dále zkoumat – má totiž podezření, zda nejde o celý odcizený vůz.

Většina odcizených aut se dnes použije právě na náhradní díly. Nicméně stále existuje riziko, že ukradený vůz byl „postaven na papíry“ vážně havarovaného, či dokonce jezdí s falešnými doklady. „Zloději si samozřejmě nemohou číslo VIN vymyslet. Bylo by krajně a od začátku podezřelé, kdyby vám v každém servisu říkali, že takové auto neexistuje. Udělají proto z vozu dvojče, tedy má stejné identifikační číslo VIN jako jiné existující auto třeba ve Španělsku,“ říká Vlastimil Frič z Cebie.

Naše rada: Aby kradené auto sedělo na doklady jiného havarovaného či takzvaného dvojčete, musí zloději samozřejmě pozměnit všechny jeho identifikátory. Tedy VIN vyražené na karoserii i jiných místech, typové štítky a další věci. Poznat jejich původnost s jistotou dokáže jen nemnoho expertů, čemuž odpovídá cena této služby. Vintest od Cebie vyjde na 3950 Kč.

6. Auta se skrytou vadou

Že u starší ojetiny musíme věnovat velkou pozornost kontrole technického stavu, a že bývá nutné nechat si ji proklepnout v servisu, to asi každý ví. Při nákupním výletu do zahraničí se to zařizuje obtížněji než doma. A některé věci neodhalí ani mechanik – třeba vysokou spotřebu oleje. Litr na 2000 km ještě nezbarví zapalovací svíčky dočerna, ale už poškozuje motor a rozhodně nejde o bezvadný kus.

Problémem posledních patnácti let je, že automobilky vychrlily celou řadu systémově nefunkčních motorů – agregátů s vážnými konstrukčními vadami. Místo nějakého systémového řešení pro všechny je pouze měnily či opravovaly prvním majitelům, dokud jezdili do značkových servisů. I tak prestižní vozy jako třeba BMW 750i s motorem N63 (4.4 V8 biturbo) tak jezdily jen tehdy, dokud prvnímu majiteli každé dva roky servis zdarma vyměnil motor. V zemích, kde je silné postavení spotřebitelů, musí na tyto vozy držet záruku i prodejci ojetin. A není to pro ně nikterak výhodné. Východoevropan, který se nevrátí a ničeho nedovolá, je skvělý kupující takového auta a okamžitě dostane velkou slevu.

Naše rada: Čtěte Svět motorů. Systémově nefunkční motory pravidelně pranýřujeme v rubrice Bazar. Za poslední roky to kromě zmíněného BMW z let 2008 až 2012 jsou například Audi 2.0 TSI EA 888 (2008 až 2013), Peugeot-Citroën 1.6 THP či Renault 1.2 TCe (H5Ft) zhruba z let 2012 až 2018.

7. Dopisy k vylákání zálohy

Sedmý častý podvod vůbec není o autě. To slouží jen jako záminka k vylákání zálohy. „Dnes a denně mi lidé přeposílají nějaký e-mail, jak německý námořník žijící nyní ve Švédsku chce prodat na dálku vůz, který tam zanechal. Vůz bývá atraktivní, cena nízká a stačí zaplatit 30 % procent zálohu na účet a vůz vám pošlou na kamionu. A kdyby se vám náhodou nelíbil, zase jej odvezou zpět. To jsou samozřejmě naprosté pohádky,“ vysvětluje Lukáš Burian, který často radí lidem s výběrem auta.

Naše rada: Pokud vás mrzí volné peníze, pošlete je na charitu.

Budou u nás car-passy?

V Belgii, Nizozemsku, ale také na Slovensku platí povinnost elektronické evidence VIN, najetých kilometrů a data při každé opravě vozidla. Týká se to jak značkových servisů, tak nezávislých opraven včetně úzce specializovaných – tedy třeba i pneuservisů či servisů klimatizací. Podobně fungují i systémy soukromých společností, jako je v Čechách Cebia, kde záznamy vznikají na bázi obchodních dohod.

V tuto chvíli Piráti připravují návrh implementovat podobné opatření i do českého zákona 56 o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zatímco v Belgii či v Nizozemsku systém provozuje stát, na Slovensku jej svěřil soukromé právě společnosti. Kterou z těchto cest půjde Česká republika, samozřejmě ještě není rozhodnuto.

Pila v kilometrech

Grafy závislosti data a najetých kilometrů generované systémem Autotracer asi znáte. Ostrý zlom znamená stočený tachometr. Ale co když křivka skáče pořád nahoru a dolů? Takových aut není málo. Majitelé často zuří, proč je na ně nahlíženo jak na podvodníky, když auto koupili už jako nové a dobře se o něj starají. „Takový graf vzniká obvykle tím, že do servisu jezdí dvě různá auta, ale faktury se vystavují jen na jedno z nich. Kilometry se však píšou reálné vždy ze skutečně opravovaného vozu, takže pak zdánlivě skáčou tam a zpět,“ vysvětluje Petra Štumpfová z Cebie. Proč to servisy dělají? Protože jsme v Čechách. Pan ředitel má superb na firmu, ale chce si dát do nákladů i opravy soukromého auta manželky. Tak se na fakturu za údržbu VW Tiguan napíše VIN ze superbu. A šup, už je v grafu pila!

