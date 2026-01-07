Drobný zlepšovák už skoro 40 let usnadňuje život stamilionům řidičů. Jak vlastně vznikl?
James Moylan se jako designér Fordu zasadil o vylepšení, které používá každý řidič, ačkoliv si to v běžném životě ani neuvědomuje.
Některé věci bereme za samozřejmost. Například když na záchodě po sobě spláchneme a následně si umyjeme ruce tekoucí teplou vodou. Pak sedneme do auta či jiného dopravního prostředku, v práci nastoupíme do výtahu a u stolu otevřeme počítač a dáme do práce. Asi jen málo z nás si přitom vzpomene na ty, kterým za to vděčíme. Vynálezci a přispěvatelé k pohodlnějšímu životu jsou obvykle anonymní. To z velké části platilo také o Jamesi Moylanovi, bývalém designéru interiérů u Fordu, který světu přispěl jedním drobným, zato však nesmírně praktickým zlepšovákem.
Moylan jednoho deštivého dubnového dne roku 1986 nasedl do jednoho z firemních fordů, aby se dostal na schůzku v jiné budově americké automobilky v michiganském Dearbornu. Bohužel (nebo spíše bohudík) si vybral vůz, který měl takřka prázdnou nádrž. Cestou na mítink se proto zastavil u čerpací stanice. Zaparkoval ovšem na špatné straně stojanu, než měl hrdlo nádrže. Než si to uvědomil a přeparkoval, tak promokl.
V hlavě se mu v té chvíli zrodil nápad na jednoduchou pomůcku, která vás upozorní na umístění plnicího otvoru. Sám Moylan v roce 2020 pro časopis Design News zavzpomínal, že se po schůzce vrátil do kanceláře a aniž by sundal kabát, sedl ke stolu a začal tvořit první návrh. Vytvořil ho, odevzdal a zapomněl na něj.
V jednoduchosti je krása
Návrh byl jednoduchý a výstižný. „Ukazatel nebo symbol, který mám na mysli, by se nacházel poblíž palivoměru,“ napsal Moylan v návrhu svému šéfovi 17. dubna 1986, „přičemž řidiči by měl jednoduše popsat, na které straně vozidla se nacházejí dvířka palivové nádrže.“
Jednoduchá šipka u symbolu tankovacího stojanu se poprvé objevila u Fordu Escort a Mercury Tracer z roku 1989 a brzy se objevila prakticky na každém autě na světě.
Jako motoristický novinář, který každý rok v průměru otestuje 50 a více aut, tuhle drobnost považuji za jednu z nejpraktičtějších. Umístění hrdla palivové nádrže se totiž obvykle liší podle původu automobilek, byť to není pravidlem.
Evropské značky mají víčko většinou vpravo. Možná se to pojí s levostranným řízením, ale to jednoznačně potvrdit. Korejská auta ho totiž mají nalevo, ačkoliv v Jižní Koreji také jezdí vpravo jako u nás. Toyota Corolla má hrdlo také vlevo, u range roveru s britským původem je však vpravo.
Díky!
Veřejnosti prakticky neznámý hrdina James Moylan minulý měsíc zemřel. Odešel 11. prosince 2025 ve věku 80 let. Za svou kariéru určitě vytvořil spoustu zajímavých návrhů interiérů, dá se ale říci, že ten jeho nejjednodušší je pravděpodobně tím nejužitečnějším. Díky za něj!
Zdroj: Autoweek, foto: Autoweek a auto.cz, video: auto.cz