Elektrický baby Mustang dorazí za dva roky. Znamená to konec Fiesty?

Modrý ovál oficiálně oznámil, že osobní vozy prodávané v Evropě budou co nevidět čistě elektrické. První vlaštovkou moderní éry se stane crossover Mustang Mach-E, který co nevidět doplní další model. O něm teď britský AutoExpress přinesl exkluzivní informace.

Ford potvrdil, že od roku 2023 bude po dobu šesti let odebírat od Volkswagenu architekturu MEB, dohromady by mělo jít o zhruba 600.000 platforem. Kooperace je výsledkem dříve oznámené spolupráce, která se nejprve týkala užitkových vozů, později se ale rozrostla právě na elektromobily.

Na modulární architektuře MEB vyvíjené jen a pouze pro čistě elektrické vozy bude postavena další novinka Fordu, o které se v zákulisí hovoří jako o „baby Mustangu“. Podle informací britského časopisu dorazí nový model v roce 2023 a velikostně bude odpovídat Volkswagenu ID.3. Dostane však výraznější proporce ve stylu crossoveru a hlavně masku inspirovanou ikonickým Mustangem, stejně jako je tomu v případě Mustangu Mach-E.

Výrobu elektromobilu obstará závod v Kolíně nad Rýnem, který se má v průběhu několika příštích měsíců transformovat na továrnu elektroaut. Jen do závodu v Kolíně investuje Ford jednu miliardu dolarů (asi 22 miliard korun) a protože platforem o Volkswagenu nakoupí opravdu hodně, pravděpodobně nezůstane jen u jediného elektromobilu. V příštích čtyřech letech má pak modrý ovál proinvestovat v souvislosti s elektrifikací 22 miliard dolarů (470 miliard Kč).

Britský magazín kromě jiného připomenul, že v závodě v Kolíně nad Rýnem se aktuálně vyrábí malá Fiesta. Existují spekulace, podle kterých by malý model v nabídce Fordu mohl definitivně skončit a měl by být nahrazen právě novým elektromobilem. Zdroje AutoExpressu se ale přiklání k variantě, že se výroba Fiesty přesune do Valencie, která produkci modelu zajišťovala do roku 2012.