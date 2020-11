Elektrický Ford E-Transit slibuje nadstandardní dojezd a vyšší produktivitu

„Ford je v Severní Americe i Evropě jedničkou v užitkových vozech, takže přechod na bezemisní pohon, zejména v rychle rostoucím segmentu doručování na ‚poslední míli‘, je zásadním předpokladem splnění našeho cíle dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality,“ pronesl na začátku dnešní prezentace Jim Farley, prezident a generální ředitel Fordu. Ve svém projevu ale neopomněl připomenout ani úspěch modelů Transit Custom plug-in/mild-hybrid a s nimi související úspory provozních nákladů a rozvoj nových on-line technologií.

Během vývoje Fordu E-Transit ale automobilka kromě vlastních zkušeností s elektrifikovanými užitkovými vozidly využila i svou širokou zákaznickou základnu, ve které prováděla řadu průzkumů. Právě díky těmto poznatkům se pak automobilka mohla soustředit na vývoj v oblastech, které jsou pro potenciální zákazníky o elektrické užitkové vozy nejdůležitější. A to nejen v oblasti elektrického pohonu.

„Posilujeme v softwaru a digitálních službách, abychom pomohli fleetovým zákazníkům růst a řídit jejich firmy efektivněji,“ řekl Farley. Na jeho slova pak navázal Hau Thai-Tang, vrchní produktový ředitel Fordu, který dodal: „E-Transit je datová online platforma, která našim zákazníkům umožní odemknout vyšší úroveň produktivity. S rostoucím počtem našich vozů připojených k síti postupně roste užitek, který mohou zákazníci z online funkcí čerpat.“

Zadokolka s dojezdem až 350 km

Pojďme se ale podívat na to nejdůležitější, tedy techniku E-Transitu. Elektrická novinka bude osazena v podlaze uloženou Lithium-iontovou baterií s nejvyšší využitelnou kapacitou 67 kWh (úplnou kapacitu Ford nezmínil), která by měla nabídnout maximální dojezd až 350 kilometrů v kombinovaném režimu dle měřícího protokolu WLTP. Zástupci automobilky přitom nevyloučili, že se do budoucna nesetkáme s větší nebo menší baterií, která by nabídla nižší cenu nebo vyšší celkovou kapacitu vozu.

E-Transit s baterií o kapacitě 67 kWh by však v současnosti měl nabízet nejlepší parametry dojezdu mezi elektrickými užitkovými vozy. Ostatně podle průzkumu Fordu je použitelný dojezd 350 kilometrů až trojnásobkem průměrného denního nájezdu firemních vozidel na území EU. E-Transit přitom nabídne i jízdní režim Eco (vedle režimů Normal a Slippery), který by měl při nízkém zatížení vozu snížit spotřebu elektrické energie o 8 až 10 procent. Nový otočný volič rychlostí na palubní desce navíc nově nabídne speciální režim L, který posílí funkci rekuperace.

Pokud by ale dojezd na jedno nabití zákazníkům nestačil, nabídne Ford E-Transit podporu svižného nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem. Díky palubní nabíječce s výkonem 11,3 kWh zvládne vůz nabíjení z 0 na 100 % za cca 8,2 hodiny, po připojení na rychlonabíječku ovšem E-Transit zvládá nabíjet výkonem až 115 kW, což stačí k nabití akumulátoru z 15 na 80 procent kapacity za cca 34 minut.

Bohužel stejně jako Mustang Mach-E, ani E-Transit nedostal tepelné čerpadlo, které by dokázalo zužitkovat odpadní a tím zvýšit efektivitu – není však vyloučeno, že se do budoucna neobjeví. Prozatím alespoň nechybí možnost dálkového předehřátí kabiny při připojení vozu na nabíječku. A kdy už jsme nakousli téma chlazení a vyhřívání – baterie jsou vybaveny systémem vodního chlazení, který funguje při jízdě i nabíjení, čímž prodlužuje životnost baterie. Na tu navíc Ford na evropském trhu nabízí záruku 8 let nebo nájezd 160.000 kilometrů.

O pohon se stará elektromotor umístěný na zcela nové robustní polovlečné zadní nápravě, která by měla přispívat k jistějšímu ovládání v zatáčkách. Systém pohonu všech kol zatím pro automobilku nebyl příliš zajímavý, do budoucna ho ovšem nevyloučila. Pohon zadních kol pak automobilka zdůvodňuje především lepší trakcí při zatížení dodávky a svou roli nejspíš sehrály i zvyklosti na některých trzích.

Elektromotor nabídne nejvyšší výkon 198 kW (269 k) a nejvyšší točivý moment 430 N.m. Výroba elektromotoru pro Ford E-Transit bude probíhat v USA, zatímco články baterií se vyrábějí v Polsku. Do battery-packů se však baterie budou kompletovat až Turecku, kde se bude nový Ford E-Transit vyrábět.

Stejný prostor jako s dieselem

Díky bateriím uloženým v podlaze a optimalizované konstrukci by měl Ford E-Transit nabídnout stejný objem nákladového prostoru, jako Transit se vznětovým motorem a pohonem zadních kol – tedy 15,1 m3. Cílové hodnoty užitečného zatížení pro evropskou specifikaci jsou přitom 1616 kg v případě verze Van a 1967 kg v případě podvozku.

Kromě toho automobilka uvádí, že na evropském trhu nabídne celkem 25 konfigurací E-Transitu. Nebudou mezi nimi chybět varianty Van, DCiV a podvozek – to vše s několika délkami, výškami a různými variantami o celkové přípustné hmotnosti až do 4,25 tuny.

Během prezentace se také objevila otázka, zda dostal E-Transit tzv. frunk – tedy menší úložný prostor v místech, kde je u konvenčních automobilů spalovací motor. Odpověď však byla záporná. Automobilka totiž využila prostor pod kapotou pro umístění techniky spojené s pohonným systémem, nabíjením a chlazením baterie.

Moderní technologie na palubě

Jak jsem zmínil o několik odstavců výš, nový E-Transit by neměl zákazníky zaujmout pouze nadstandardním dojezdem 350 kilometrů, ale také novými chytrými funkcemi a bohatou konektivitou, která usnadní firmám a podnikatelům život. Základem je přitom sériově dodávaný modem FordPass Connect, který zajišťuje on-line připojení vozu.

Ve spojení s technologiemi jako rozpoznávání dopravních značek nebo inteligentní rychlostní asistent tak mohou správci vozových parků například hlídat dodržování rychlostních limitů, případně posádce nastavit vlastní rychlostní limity. On-line konektivita by navíc měla zajistit lepší přehled o poloze vozů a tím pádem i lepší zabezpečení.

Na fotografiích palubní desky si pak nelze nevšimnout 12 palcové dotykové obrazovky nového komunikačního a zábavního systému Ford Sync 4, který nabídne například lepší hlasové ovládání nebo navigaci rozšířenou o cloudové služby. Sync 4 navíc podporuje bezdrátoví Over-The-Air aktualizace, díky kterým se může do budoucna učit nové funkce. Ve výbavě však nebudou chybět ani známí bezpečnostní asistenti jako Pre-Collision Assist s funkcí automatického brzdění při couvání, systém hlídání mrtvých úhlů, kamerový systém s 360° pokrytím okolí vozu nebo inteligentní adaptivní tempomat.

Speciálním vybavením na přání bude palubní nabíječka Pro Power Onboard, která umožní evropským zákazníkům využít E-Transit jako pojízdnou elektrocentrálu. Vůz totiž nabídne zásuvku o výkonu 2,3 kW, ze které bude možné nabíjet různé elektrické nářadí, vybavení a příslušenství, což zatím žádný z evropských konkurentů nenabízí. Systém přitom počítá s možností nastavit si upozornění na zbývající kapacitu baterie/dojezd, takže si při práci vůz zcela nevybijete.

Ford E-Transit tak vypadá jako konečně celkem použitelný čistě elektrický užitkový vůz, který zastane i náročnější úkoly. Jeho praktičnost navíc umocňuje podpora instalace různých zástaveb, které jsou pro řadu uživatelů užitkových vozů nezbytné. Jak E-Transit obstojí v reálném provozu ale zjistíme až s delším odstupem času.

Teprve v roce 2021 zahájí Ford na klíčových evropských trzích rozsáhlé provozní testy E-Transitu v reálném nasazení přímo ve vozových parcích vybraných zákazníků. Na trh se pak vozy dostanou až na jaře roku 2022, přičemž cena bude teprve upřesněna. Podle informací našich zámořských kolegů by se však v USA měla pohybovat pod úrovní cca 45.000 dolarů (tedy pod hranicí cca 1.000.000 Kč).