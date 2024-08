Elektromobily tolik netáhnou. Hyundai se proto více zaměří na hybridy

Politiky tlačená elektromobilita odsoudila většinu automobilek do nezáviděníhodné situace. Kvůli plnění stále přísnějších limitů totiž výrobci musejí investovat stovky miliard eur do aut s lokálně bezemisním pohonem, poptávka po nich ovšem v poslední době ochlazuje. Investované peníze se tedy do firemních kas nevracejí. Cíl, podle kterého by se v Evropské unii v roce 2035 de facto nevyplatilo prodávat nová auta se spalovacími motory, je tak absolutně nereálný.

Nepřirozený vývoj přitom přeskočil hned dvě technologie, které mají velkou budoucnost. Vedle plug-inů, jejichž nové generace na jedno nabití zvládnou více než 80 kilometrů, to jsou klasické hybridy. Ty sice umožňují soustavnou bezemisní jízdu jenom na nízké jednotky kilometrů, při cestování po městě ovšem díky častému brzdění zdarma získáváte elektřinu, kterou následně využíváte k pohybu. Dvacetikilometrový úsek proto kolikrát z velké většiny ujedete bez zapojení spalovacího motoru.

Mazda MX-30 R-EV • auto.cz

V Toyotě si výhody kombinovaného pohonu uvědomili již v 90. letech, ostatní výrobci k tomu spějí postupněji. Například Hyundai, který se pyšní velmi pestrou škálou řešení zahrnující spalováky, hybridy, plug-iny, elektromobily a vozy s palivovými články na vodík, právě kvůli slábnoucí poptávce po elektrických vozech hodlá více tlačit na zmíněné hybridy, byť stále do roku 2030 plánuje celosvětově prodat okolo 2 milionů elektromobilů ročně.

Do roku 2026 bude podle Hyundaie každý třetí vyrobený vůz hybrid, proto v Koreji plánují své globální portfolio hybridním modelů zdvojnásobit na čtrnáct vozů. Toto řešení by se mělo rozšířit z malých a kompaktních aut i do dalších tříd.

Větší hybridizaci přejí také celkové okolnosti. Ceny akumulátorů neustále klesají, přitom náklady na snižování emisní spalovacích motorů bez elektrifikace rostou a technologické možnosti ubývají. Automobilka navíc brzy představí novou generaci hybridního pohonu TMED-II, která by měla vedle vyššího výkonu přinést i efektivnější provoz. Spolu s tím by se mohla objevit také technologie V2L, kterou známe primárně z elektromobilů. Díky ní je totiž možné z trakčního akumulátoru napájet menší elektrická zařízení včetně třeba pily.

Hyundai plánuje též vstoupit do kategorie, kterou zatím většina ostatních spíše ignoruje. Jejich vozy typu EREV zkombinují výhody elektromobilů s konvenčním pohonem. V praxi se tedy bude jednat o elektrické vozy se spalovacím motorem, který ovšem bude fungovat pouze jako range extender. Agregát bude mít tedy roli generátoru elektřiny, aniž by se přímo zapojil do pohonu kol.

Tenhle recept sice z minulosti známe z BMW i3 REX a aktuálně též z Mazdy MX-30 R-EV, minimálně v případě stále vynikajícího elektroauta z Mnichova tahle kombinace nijak nezazářila.

Technologie se ovšem neustále posouvají a nelze zpochybnit fakt, že záloha v podobě benzinového generátoru, který dokáže akční rádius vozu klidně zdvojnásobit, dává smysl. Jedná se v podstatě o variaci na plug-in hybridy, ovšem s výraznou preferencí bezemisního pohonu i na delších cestách.