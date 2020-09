Volkswagen zvažuje ještě levnější elektromobily, prioritou ale zůstávají SUV

Ralf Brandstätter, šéf značky Volkswagen, nedávno diskutoval s kolegy z britského Autocaru o připravovaném elektrickém crossoveru ID.4, jehož premiéra je naplánována na začátek příštího týdne. Mimo řečí se ale dostal i k dalším připravovaným elektromobilům, včetně těch menších.

Již delší dobu se totiž mluví o tom, že Volkswagen pracuje na vývoji ještě levnějšího elektromobilu, než je v současnosti hatchback ID.3. To Brandstätter de facto potvrdil, podle jeho slov se ale prozatím pracuje pouze na konceptech. Automobilka totiž očekává, že se právě segment malých elektromobilů dočká v blízké budoucnosti výrazného růstu popularity.

Donedávna přitom koncern v tomto segmentu nabízel například mladoboleslavský městský elektromobil Škoda Citigoe iV, jehož prodej byl však relativně nedávno zastaven. U jeho elektrických sourozenců v podobě Volkswagenu Up a Seatu Mii se pak brzy očekává totéž.

Zastavení prodejů těchto městských prcků ale nikoho příliš nepřekvapuje, neb je obecně známo, že na nich automobilky prodělávaly velké sumy. O přímém nástupci se zatím nikde nemluví, Brandstätter ovšem prozradil, že už se pracuje na konceptech pro menší segmenty. „Brzy o tom budeme jednat. Auta v menších segmentech jsou pro nás ale stále zajímavá a důležitá.“

Na rozdíl od Seatu se přitom Volkswagen zatím nechce vydávat cestou různých řešení městské mobility, jaké představuje například loni představená čtyřkolka Seat Minimó. Ta by se měla začít prodávat již příštím rokem, zatím však není jisté, zda se bude vyrábět i pod dalšími koncernovými značkami.

Volkswagen má samozřejmě také vlastní koncepty zabývající se podobnou městskou mobilitou a přepravou na posledních kilometrech, zatím však nepadlo rozhodnutí, zda se s nimi vydá na trh. S jistotou tak zatím pouze můžeme říct, že se automobilka bude snažit vytěžit maximum ze své modulární elektrické platformy MEB.

Ta se prozatím stala základem elektrického hatchbacku ID.3, Škody Enyaq a jejího sourozence VW ID.4, jehož premiéra proběhne 23. září. Do budoucna by však na této platformě měl s jistotou vyrůst i sedan ID.5, SUV ID.6 a samozřejmě nebude chybět retro-inspirovaný ID.Buzz. V rámci spolupráce automobilek VW a Ford však na platformě vzniknou i zatím nespecifikované modely s modrým oválem ve znaku.

Automobilka se navíc zavázala, že chce do roku 2029 vyrobit okolo 26 milionů elektromobilů – a to bez ohledu na současnou pandemickou situaci. Do svých ambiciózních plánů už přitom investovala okolo 33 miliard euro, což rozhodně není málo.

Kromě výše zmíněných elektromobilů by se přitom v nabídce mohl objevit i kompaktní elektrický sporťák, který by mohl konkurovat druhé generaci Tesla Roadster. Nejdůležitějším segmentem však pro Volkswagen zůstávají SUV. Volkswagen zahájil svou SUV ofenzívu v roce 2015 a nový ID.4 bude dalším krokem v transformaci plánů automobilky do podoby e-mobility, dodal šéf e-mobility VW Thomas Ulbrich.

„ID.4 představuje uhlíkově neutrální mobilitu a mobilizuje miliony lidí, protože půjde o skutečně globální automobil. Brzy se stane top modelem, nikoliv pouze okrajovým, protože se tento segment trhu stává stále důležitějším,“ cituje Ulbricha Autocar.

Aby se model ID.4 zavděčil všude po světě (prodej bude probíhat na třech kontinentech), bude jeho výroba probíhat v pěti různých závodech. Pro každý trh by přitom ID.4 měl dostat specifické úpravy designu interiéru, exteriéru i technologických funkcí. Přesto budou mít všechny ID.4 něco společné. „Zákazník chce v podstatě vždy dostat stejně skvělou technologii: dostatečný dojezd, rychlé nabíjení a ve zkratce dynamický elektromobil,“ uzavírá Ulbrich.