Poznejte minulost i současnost Mazdy a udělejte si s námi virtuální výlet do německého muzea Mazda Classic Automobile Museum Frey, kde je k vidění světově největší sbírka automobilů značky. A naživo je to ještě lepší!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Svatostánek všech evropských „mazdařů“ najdete blízko Mnichova. V historickém městečku Augsburg byla během druhé světové války největší továrna na výrobu motorů pro německé ponorky, a současně bylo sídlem společnosti Messerschmitt AG vyrábějící vojenská letadla. A teď je domovem světově největší kolekce vozů japonské značky Mazda. A vy ji můžete navštívit každý den.

Soukromá expozice Mazda Classic Automobile Museum Frey, první evropské muzeum Mazdy, je automobilovou sbírkou, kde najdete klid a šanci seznámit se s kompletní minulostí jedné z nejoblíbenějších značek ze země vycházejícího slunce. Zapomeňte na ruch přeplněných muzeí velkých automobilek, v Německu zejména značek BMW, Mercedes-Benz nebo Porsche, protože zdejší atmosféra vás doslova okouzlí.

Walter Frey, zakladatel autorizovaného dealerství Mazdy jménem Auto Frey, je milovníkem značky už od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Už v roce 1978 se stal jedním z prvních německých oficiálních prodejců Mazdy a svou vášeň pro vytváření unikátní sbírky objevil v roce 1980. Tehdy si v americkém New Jersey koupil svou první Mazdu Cosmo Sport. Vůbec první Wankel značky je dodnes jedním z nejvzácnějších klenotů muzea.

Dnes mu s kolekcí více než 120 vozů značky, které společně vyprávějí více než stoletou historii Mazdy, pomáhají i synové Joachim a Markus. V prostorách bývalého tramvajového depa jich však může vystavit jen omezené množství, a proto jich je pravidelně k vidění zhruba padesát. Expozice se čas od času obměňuje. Když jsem ji poprvé navštívil v roce 2019, setkal jsem se tu s jinými mazdami než teď.

V historické budově z roku 1897 najdete ohromující přehlídku, jaká na světě nemá obdoby a láká na neuvěřitelný zážitek. Když ji navštívíte v klidnější denní dobu, můžete procházet expozicí úplně sami a nasávat atmosféru historických aut i autentických prostor se dřevem, cihlami, historickými artefakty a dobovými reklamami. A bude to nezapomenutelná návštěva, protože pokud jste se o minulost značky nikdy nezajímalo do hloubky, překvapí vás, co vše vyráběla.

Video se připravuje ...

Když Mazda v roce 2019 oslavovala 30. výročí populárního sportovního roadsteru MX-5, muzeum mu věnovalo speciální expozici. Dnes tu jsou hlavním lákadlem lidovější Mazdy 323 ve všech generacích, a současně obrovská přehlídka wankelových modelů. Nejstarším z nich je originální první Cosmo Sport, které stojí na podstavci nedaleko nejmodernějšího nástupce s 3-rotorovým Wankelem z devadesátých let.

Objevování zapomenutých zákoutí historie japonské automobilky však začíná až ve chvíli, kdy tváří v tvář stojíte autobusu Mazda Parkway 26, vyrobenému v pouhých 44 kusech. Srdcem autobusu pro řidiče a 25 cestujících byla kompaktní atmosférická wankelová třináctistovka 13B. Pro neznalce wankelů jsou nepochybně zajímavé i užitkové modely Rotary Pick-up, velké sedany nebo modernější sportovní vozy RX-7 a RX-8.

A když se vrátíme v čase, jedním z nejstarších exponátů muzea je užitková tříkolka Mazda K360, kterou automobilka začala vyrábět v roce 1959 a během deseti let vyrobila 280.000 kusů. Výroba komerčních vozidel v poválečných letech pomohla společnosti, aby vydělala dostatek peněz na zahájení výroby osobních aut začátkem šedesátých let. Vůbec prvním byla Mazda R360, první masově vyráběné auto značky.

Evropské muzeum Mazdy tak je jedinečnou lokalitou, kde se všichni milovníci značky mohou seznamovat s příběhy a zajímavostmi z její minulosti. Oslavuje více i méně známé modely značky, a dokonce vás nechává poznat taje konstrukce legendárního rotačního motoru podle původní konstrukce Felixe Wankela. V pohyblivém řezu si s ním můžete svobodně zatočit a sledovat, jak absolutní minimum pohyblivých komponentů dává autům sílu pro pohyb vpřed.