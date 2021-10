Fandové Classic Motocross: Když legendární motorky pořád závodí!

Jsme pojízdné muzeum, ale zažijete u nás totéž jako před třiceti lety. To říká s lehkou nadsázkou prezident seriálu Motocross Classic Radek Novák. Závody historických krosek (a o hodně starších jezdců) vymyslel někdy před osmi devíti lety, když sledoval klání historických silničních motorek.

Jenže soupeření veteránů umazaných v blátě mu scházelo. A když se jezdí třicet let ve Velké Británii, proč ne v Česku? Jak sám říká, historie domácího motokrosu je bohatá a už se asi nebude opakovat. A byla tedy škoda na ni nenavázat. Navíc získal pro své „Mistrovství republiky a přilehlých vesnic“ sympatie světoznámých jezdců. Takže na poslední závod do Stříbra dorazil čtyřnásobný motokrosový mistr světa Harry Everts. Zážitek to prý byl pro všechny účastníky obrovský. A byť je mu už devětašedesát, rozhodně se soupeřů nebál. „Bylo to jako sen, celé kolo jsem se mu skoro mohl dívat na záda,“ vzpomíná se smíchem na seniorské tempo jeden z účastníků závodu Jiří „Prochy“ Procházka.

Mimochodem, věk není rozhodující – mnohem mladší soupeře prohání na závodech Motocross Classic Rudolf Bártl, kterému je 81 let! „Pokud se tomu trochu věnujete, seriál vám umožňuje závodit až do vysokého věku,“ uvádí Radek Novák. Národní seriál už získal i mezinárodní přesah, vždyť už se zapojují i nadšenci z Maďarska nebo ze Slovenska.

Historický motokros má jednu zvláštnost – pořadatelé musejí pro závody muzeálních dvoutaktů vybírat tratě, které nejsou rozbity po předchozím klání moderních čtyřtaktních motorek. Nejde o to, prověřit techniku a zdraví jezdců, ale pořádně si to ještě na stará kolena užít. „Člověk musí jít v pondělí do práce a v padesáti už to není totéž jako za mlada,“ připomíná jezdec Martin „Mates“ Pavlus, kterého znáte z našeho seriálu renovace Jawy 350/634.

A mimochodem, už se uvažuje o historickém šampionátu endura! Moc by se nám líbil pohled na takovou historickou šestidenní…

Svět motorů 39/2021

Michal „Kendža“ Kenardžiev

V šestnácti letech začínal na Čezetě 125/516, ale dnes sedlá ČZ 380. „Vždyť se na nás podívejte, dnes už nemůžeme sedlat ani dvěstěpadesátky,“ říká s poukazem na statné figury sebe i okolních jezdců šampionátu ve zralém věku. Krosová čezeta je dnes v zahraničí mezi sběrateli velkým hitem, ojetiny v bídném stavu se proto vozí i ze zemí bývalého Sovětského svazu. Originální je snad jen motor a středy kol, doplněno je moderní bezkontaktní zapalování, klapky sání, kovaný píst. I přesto se historická čezeta nedá srovnat s jakoukoliv moderní motorkou, mizerné jsou brzdy i pérování.

Jiří „Prochy“ Procházka

Mimo soutěžní trať sedlá historickou Jawu kývačku, na které se podle vlastních slov v provozu bojí o život. Svou motorku postavil ze šrotu dovezeného z Ruska, během 1,5 roku ji neustále zlepšoval. Zajímavostí je modernější typ nádrže proti tzv. rakvičce, jako mají jeho kolegové. Je to prý příjemnější při prudkém brzdění, které se ani tak nedá srovnat s moderními stroji. „Občas se mnou vyjedou kluci, ale historické motorky jim přijdou moc těžké, a hlavně špatně brzdí. Kdykoliv peláším z prudkého kopce, myslím jen na to, jestli vydrží kulička na konci brzdového lanka,“ směje se jezdec s dovětkem, že motorky kromě bytelnějších ráfků dostávají i dodatečné výztuhy na rámu. „Už jsem viděl i roztrhané rámy,“ ukazuje kritická místa Prochy.

Martin „Mates“ Pavlus

Majitel známého motoservisu Mates moto z Lošánek u Kolína jezdí teprve dvě sezony, už ale stihl postavit sobě i kolegům několik soutěžních strojů. Poodhalil nám, že se samotný motor dá sehnat ve stavu před generální opravou do pětadvaceti tisíc korun, ale repase spolyká násobky. Ve výsledku však má vyšší výkon než kdysi. Upravuje se převodovka s jiným odstupňováním, odolnější spojka z modelu 513 a vidlice se osazují Marzocchi. Stavba takové motorky není levná – celkově se šplhá ke čtvrt milionu korun. „Když si ale soutěžení rozmyslíte, okamžitě motorku prodáte do ciziny, kde má dodnes skvělý zvuk,“ říká Mates za neustálého povrkávání plynovou rukojetí – historické dvoutakty totiž nemají naladěný volnoběh a motor by sám zhasl. Je to proto, aby při zavření plynu brzdily co nejvíc motorem – na dobové bubnové brzdy není velký spoleh.