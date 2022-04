Fiat chce do pěti let představit nové supermini a tři crossovery

Automobilka Fiat má v plánu do roku 2027 modernizovat a rozšiřovat svou nabídku, přičemž prioritu budou mít vozy mířící do menších segmentů. Mezi novinkami přitom bude i jedno nové supermini a tři nové crossovery, jejichž design už je podle automobilky hotový.

Novým supermini, jehož představení se očekává v roce 2023, by měl být model o velikosti Punta, který se v nabídce značky zařadí velikostně pod čistě elektrický Fiat 500. Název nového modelu zatím neznáme, Punto však po třech generacích (vyráběných mezi lety 1993 – 2018) definitivně skončilo.

Základem dosud nepojmenovaného modelu by nicméně měla být technika převzatá od skupiny Stellantis, konkrétně platforma CMP použitá pro modely Peugeot 208, Opel Corsa nebo Citroën C3. Ta přitom nabízí jak podporu spalovacích motorů, tak možnost čistě elektrického pohonu, který bude pro Fiat zřejmě zásadní.

Modely 500 a Panda pak podle šéfa Fiatu Olivera Françoise patří k ikonám značky. V modelové rodině 500 by se podle Françoise dokonce našlo místo pro další model, který by se mohl zařadit vedle klasiky Fiat 500 a crossoveru 500X. Novinka by přitom měla být šik a určená hlavně do města.

Fiat Panda by se pak v budoucnu mohl dočkat moderní interpretace původního osmdesátkového originálu – a to nejen po stránce designu exteriéru. Automobilka by se opět mohla vrátit k minimalistickému přístupu, který se soustředil na to nejdůležitější. Ostatně tento přístup stál za vytvořením konceptu Centoventi, který byl v době premiéry označován za elektrického nástupce Pandy, a v budoucnu bychom se s ním měli setkat u několika produkčních modelů.

Nástupce modelu Panda si pak své slavné jméno ponechá a bude jedním ze tří crossoverů v nabídce automobilky. „Panda musí být trochu drsná, jednoduchá a robustní,“ popsal budoucnost modelu François v rozhovoru pro britský Autocar.

Podle britských kolegů by měl mít Fiat v budoucnosti nabídku složenou z celkem deseti modelů. Pět budou tvořit osobní globální modely (500, Panda, nové supermini a dva další crossovery), čtyři modely budou užitkové a jeden bude zaměřen výhradně na jihoamerický trh.

V Evropě se bude automobilka soustředit především na elektrifikaci. Každý model by tak měl dostat svou čistě elektrickou verzi ještě předtím, než verze se spalovacím motorem vypadne z nabídky. Fiat by se přitom měl stát lidovou verzí automobilky Tesla a chce tak veřejnosti nabídnout elektromobily za dostupné ceny.

Podle původních odhadů se přitom očekávalo, že Fiat bude usilovat o čistě elektrickou modelovou paletu mezi lety 2025 až 2030, François ovšem v rozhovoru naznačil, že by celý plán mohl být urychlen a Fiat by mohl být elektrický dokonce již v roce 2027. Nebo rychleji.

Zajímavá je navíc i pozice Fiatu v rámci skupiny Stellantis, kde Fiat podle Françoise působí jako bratranec automobilky Citroën. Obě značky totiž údajně cílí především na lidová auta, současně si však umí rozdělit trh. Zatímco Fiat by měl být specialistou na malá auta, Citroën by měl mířit spíše směrem k segmentu kompaktních vozidel. Někde napůl cesty by se pak nabídka značek měla překrývat.