Fiat Ducato 9Speed v dlouhodobém testu (6. díl)

Dlouhodobý test Fiatu Ducato Maxi se chýlí ke konci a my na něm stále odhalujeme další zajímavé detaily. Jedním překvapením bylo rozsvícení kontrolky systému SCR, který nás upozornil na potřebu doplnit činidlo AdBlue nejpozději do 2400 km. Tato hláška je standardizovaná a kilometrový předstih daný legislativou. Znamená to tedy, že jsme k doplnění mohli se slušnou rezervou přistoupit až po ujetí osmi tisíc kilometrů. Nečekali jsme a ihned dotankovali 12,07 l tohoto roztoku močoviny.

Vliv spotřeby AdBlue

Až tehdy jsme si uvědomili, že jsme mohli po přebrání vozidla při 1339 km jet neprodleně doplnit nádrž činidla pro systém SCR do plna, abychom pak mohli porovnat jeho spotřebu. Po dotankování více než dvanácti litrů za pětašedesát korun bez daně nám však došlo, že AdBlue nebude do provozních nákladů téměř vůbec zasahovat. Větší díru do rozpočtu by mohla zapříčinit ignorance výzvy k doplnění a koupě AdBlue na poslední chvíli na nějaké čerpací stanici za pětinásobnou cenu v kanystrech.

Nedovedeme si však představit, že by řidič měl po každém nastartování chuť odmazávat výstrahu k doplnění činidla. Mnohem jednodušší je AdBlue natankovat za 5,40 Kč bez DPH u stojanu některých čerpacích stanic.

Držák uprostřed

Mobilní telefon si přes Android Auto pravidelně propojujeme s multimediálním systémem a sedmipalcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Telefon necháváme na poličce před spolujezdcem, protože lepší umístění není. Jednou jsme však kabel zapomněli a nezbylo nám, než hledat místo na mobil tak, abychom na něj rovněž viděli. Koncept přístrojové desky starý přibližně patnáct let toto místo pro velikost našeho mobilu s úhlopříčkou 4,7 palce nenabízel.

Zachránil nás až držák pro tablet a dokumenty. Šikovná věc sice přijde na 1500 korun bez daně, ale kromě dokumentů skvěle uchytí mobil či tablet různých velikostí. Má to však jeden háček, vyklopeným držákem budete mít zakrytou zhruba horní třetinu sedmipalcového displeje. Nejdříve jsme se nad tímto nedostatkem trochu pohoršili, ale ani po delším přemýšlení nás lepší řešení nenapadlo. Držák na dokumenty již totiž nabízela předchozí generace Ducata a nikdo tehdy nemohl předpokládat, že se přístrojová deska dočká dalšího vylepšení v podobě velkého displeje. Držák na mobil a dokumenty je totiž ve vzpřímené pozici tak vysoko, že téměř omezuje výhled řidiče ven. Konstruktéři tedy zvolili optimálně kompromisní řešení mezi výhledem ven a pohledem na displej. Za ideální však považujeme zrcadlení telefonu na displeji přes Android Auto, protože i ovládání jednotlivých funkcí telefonu je na vestavěném displeji mnohem jednodušší a přehlednější.

Couvání s pípáním

Testované ducato doplněné o téměř všechny příplatkové prvky dostalo pípání během couvání (1000 korun). U šestimetrového vozidla jde o příjemný bezpečnostní prvek navzdory couvací kameře s promítáním obrazu na středovou obrazovku. Jenže co dělat, když zavážíte zboží couváním k domu, za jehož plotem vidíte zapakovaný kočárek? Všechny maminky dobře znají úlevu, když jim jejich batolata usnou v kočáře a mají nerušenou chvilku pro odpočinek nebo udělání nezbytných věcí. Podobně nepříjemně může působit noční závoz, při kterém by se tlačítko deaktivace pípání během couvání náramně hodilo.

LED šetří

Za denní svícení pomocí technologie LED dáte nemalých pět a půl tisíce korun. V noci sice vypadá moc pěkně, ale jeden konkurent nabízí celé hlavní světlomety s technologií LED za necelý dvojnásobek ceny. Majitel ducata s LED denním svícením se sice vyhne občasné výměně malé žárovky, ale nám by to za takový příplatek nestálo. Za částku 4500 korun bychom raději volili automatické stěrače, což je opravdu praktická pomůcka a pro řidiče rozvážkového vozidla s mnoha dodacími adresami denně opravdový pomocník.