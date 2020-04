Fiat představuje nový pick-up Strada, prodávat se bude i jako RAM

Kompaktní pick-up Fiat Strada, který se již od roku 1996 vyrábí v brazilském závodě automobilky Fiat, se dočkal již své šesté modernizace. Ta přinesla vozu výrazně modernější design a současně zvýšila jeho praktičnost.

Verze double-cab totiž vyměnila zadní sebevražedné dveře za klasické, což by mělo modelu strada zajistit pozici prvního kompaktního pick-upu s čtyřdveřovou karoserií a plnohodnotným prostorem pro pětičlennou posádku.

Novinka také dostala upravenou masku chladiče s výrazným nápisem Fiat, na kterou po stranách navazují stylové protáhlé světlomety s LED technologií. Automobilka také upravila nárazníky a oplastování karoserie, včetně hranatých podběhů, díky čemuž vypadá strada robustněji. Lépe vybavené pětidveřové modely navíc dostávají podélné střešní nosiče s protažením až na korbu.

Kabina by měla nabídnout například kůží čalouněný volant nebo moderní kapličku přístrojů s digitálním displejem. O zábavu na cestách se pak postará 7“ displej infotainmentu Uconnect s podporou Android Auto nebo Apple CarPlay.

Automobilka prozatím nezveřejnila příliš mnoho technických detailů, ostatně oficiální spuštění výroby a zahájení prodejů muselo být kvůli uzavření továrny (kvůli šíření nového koronaviru) odloženo z dubna na druhou polovinu tohoto roku.

Jako první by však podle informací webu Motor1 měla na trh dorazit pětidveřová verze, která nabídne nákladní prostor o délce 1.173 mm s již potvrzeným objemem 844 litrů a maximální nosností 650 kilogramů. Délku korby dvoudveřového modelu prozatím neznáme, podle ilustračních fotografií by však neměl být problém na ni naložit motocykl. Automobilka již navíc potvrdila objem 1354 litrů a maximální nosnost až 720 kilogramů.

Základní motorizací by podle Motor1 měla být 1,4 litrová pohonná jednotka o výkonu 65 kW (88 k) s maximálním točivým momentem 123 N.m. Výkonnější alternativou by měl být 1,3 litrový motor o výkonu 81 kW s maximálním točivým momentem 139 N.m. Obě motorizace by pak měly být spojeny s pětistupňovým manuálem.

Výkon bude přenášen pouze na přední kola, ani tak by se ovšem novinka neměla ztratit ani na nezpevněných silnicích. Světlá výška totiž dosahuje 208 mm a přední nájezdový úhel má hodnotu 24°.

Základní cena Fiatu Strada by se měla na domácím brazilském trhu pohybovat v přepočtu okolo necelých 340.000 Kč. Zda se model po vzoru některých svých předchůdců dostane na další světové trhy, a které konkrétní to budou, bohužel nevíme. Již nyní se však mluví o expanzi na trh mexický, kde by strada mohla představovat základ nabídky značky RAM s označením RAM 700.