Fiat se chystá zaříznout další populární model, ziskový roadster prý není budoucnost

Fiat 124 Spider, stylový roadster postavený na základech ikonické Mazdy MX-5, nemá moc radostné vyhlídky na budoucnost. V rozhovoru pro britský Autocar to nedávno naznačil Olivier Francois, CEO značky Fiat, který kromě jiného zdůvodňoval i stažení tohoto sportovně střiženého modelu z britského trhu.

O stylový roadster Fiat 124 Spider, včetně sportovnějšího Abarthu 124 Spider, totiž měl být ve Velké Británii tak nízký zájem, až se automobilka rozhodla oba modely z místních dealerství stáhnout. Oba ale naštěstí stále zůstávají v nabídce Fiatu v Evropě i na americkém trhu. Jenže na jak dlouho?

„Trh pro 124 je maličký,“ uvedl Francois pro Autocar. „Je to pro nás ziskový byznys, ale jen díky sdílené výrobě. Byla to příležitost a my jsme po ni sáhli,“ připomněl Francois kořeny modelu 124. Model s tradičním označením se totiž do nabídky italské automobilky mohl vrátit jen díky spolupráci s Mazdou, která Fiatu poskytla platformu legendární MX-5.

Fiat tak ušetřil velkou sumu za vývoj, přesto se ale nakonec náklady zvýšily z důvodu fluktuace měn a také přepravy pohonných jednotek z Itálie do Japonska. Mazda Mx-5 i Fiat 124 Spider se totiž kompletují v jednom závodě - a to v japonské Hirošimě. A i když oba modely sdílí stejnou platformu, Fiat využívá jako pohonnou jednotku přeplňovaný 1.4 litrový čtyřválec MultiAir.

„Vydělává peníze a přináší nám určitý cool faktor. Ale chápu, že takové auto nemusí být klíčem k budoucnosti naši značky. Není to tím, co bych nazval absolutním a čistým Fiatem, ale pro teď to zůstává zajímavou příležitostí,“ dodal Francois. Je tak nad slunce jasné, že nástupce sportovního modelu zřejmě není v současnosti na seznamu priorit a kdo ví, jestli někdy bude.