Ford Bronco Sport 2.0 Badlands – Výjimečné SUV

Volitelně ale automobilka nabízí i speciální držáky na jízdní kola přímo do zavazadelníku, případně dělící plato s integrovaným stolkem nebo různé nosiče na střechu, díky čemuž lze přepravní kapacitu vozu výrazně zvýšit. Na střechu je navíc možné objednat i expediční koš, případně v katalogu originálního příslušenství nechybí ani několik střešních stanů. Obecně je katalog příslušenství plný zajímavostí, které dokáže Ford AMB společně s vozem dovézt.

Ford bohužel uvádí objem zavazadelníku v americkém formátu, navíc v jednotkách kubických stop. Po přepočtu na litry by však Bronco Sport se střešním oknem mělo nabídnout za druhou řadou sedadel 821 litrů, za první pak dokonce až 1702 litrů. Kvůli plnohodnotné rezervě pod podlahou ale zavazadelník testovaného vozu působí podstatně menší, než na propagačních materiálech. Nakládání navíc znesnadňuje poměrně vysoká hrana.

Lidové moudro praví, že je celý svět složen z otvíráků na pivo. V designovém oddělení Fordu o tom ale nejspíš neslyšeli a tak otvírák na lahve, nejen pivní, integrovali do prostoru pátých dveří. Samotné dveře jsou pak vybavené také dvojicí LED svítilen se spínačem v kufru, které mohou díky nastavitelnému sklonu osvětlovat prostor zavazadelníku i prostor za vozem.

Omezený prostor pro posádku ale Bronco Sport kompenzuje zajímavě řešenými úložnými prostory. Na zádech předních sedadel jsou totiž zipem uzavíratelné kapsy, pod kterými je praktická MOLLE vazba (známá především z armádního/expedičního vybavení) pro snadné odložení či připnutí různých drobností. Zadní sedáky se navíc dají vyklopit směrem vzhůru a pod nimi je ukryt další praktický úložný prostor. Za příplatek navíc uzamykatelný. V USA podobné řešení již řadu let nabízejí například pickupy F-series.

Vzadu to ale s prostorem pro posádku není moc slavné. Na šířku a výšku sice kabina nabízí prostoru dostatek, a to i navzdory střešnímu oknu, v podélném směru to ale celkem bída. I při své výšce 183 centimetrů jsem se totiž koleny téměř dotýkal sedadla řidiče. To se pak vnější velikost plně projeví...

Po stránce prostoru a komfortu si není nač stěžovat, tedy minimálně vpředu. Díky výbavě Badlands a paketu Badlands Package byl vůz osazen v osmi směrech nastavitelnými sedadly čalouněnými kůží v barevné kombinaci Ebony/Brown, která jsou pohodlná a nabízejí slušnou oporu. Kabina je vpředu prostorná a nabízí i dostatek odkládacích prostor, včetně volitelného příplatkového trezoru pod přední loketkou. Snad jen schránka před spolujezdcem by mohla být větší.

Ve středovém tunelu pak stojí za pozornost ještě bezdrátová nabíječka mobilního telefonu, dvojice USB portů (A i C), a panel s uzamykáním pohonu všech kol, uzávěrkou zadního diferenciálu, kontrolou trakce, voličem jízdních režimů G.O.A.T a systémem Trail Control. K tomu všemu se sice dostaneme o něco později, nicméně už teď mohu prozradit, že právě díky tomuhle panelu se Bronco Sport naprosto vymyká běžným kompaktním esúvéčkům.

Při pohledu z profilu zaujme Bronco Sport jednoduchými tvary, které ale nejsou tak krabicovité, jako v případě klasického modelu Bronco. Černě lakovaná střecha je součástí vyšších výbav Outer Banks a Badlands, volitelně však může být i šedá. Spíš než barvou ale zaujme vyvýšením nad hlavami zadních cestujících i zavazadelníkem a potěší standardně montovanými podélnými nosiči. Při bližším pohledu na B-sloupek je navíc možné si všimnout podsvícené číselné klávesnice, která umožňuje bezklíčový přístup do vozu po zadání nastaveného kódu – skvělá to vychytávka u mnohých amerických Fordů.

Přesto maska spolehlivě zaujme i světlomety, respektive grafikou denního svícení, kterou modely Bronco i Bronco Sport víceméně sdílejí. V obou případech má grafika podobu osvětleného kruhu, který směrem od středu masky narušuje horizontální linka. Ta se při aktivaci směrovek rozsvítí oranžovým světlem, zatímco kroužek kolem světlometu zůstává stejný. Samotná grafika se navíc rozsvěcí pouze se zařazenou rychlostí a vozu rozhodně sluší. Spodní část obou nárazníků, stejně jako nástavců prahů, je nelakovaná a kromě mlhových světlometů obsahuje v nejvyšší verzi Badlands i dvojici robustní ocelových tažných ok.

A vlastně se ani není čemu divit, vždyť Bronco je ikonou hlavně za oceánem, zatímco ve zbytku světa zůstávalo stranou pozornosti. Ford ale na sílu jeho jména spoléhá natolik, že své vlastní logo umístil jen do rohu pátých dveří. Prominentní místo v masce chladiče i uprostřed pátých dveří dostal v našem případě světle zdůrazněný nápis Bronco, který však může být v závislosti na výbavě také tmavý a snadněji tak splyne se svým okolím.

Čeští fanoušci Fordu a speciálně modelu Bronco si teď možná lámou hlavu nad tím, jak je to vlastně možné. Modrý ovál sem totiž klasické ani menší Bronco Sport oficiálně neplánuje dovážet, tedy alespoň prozatím, přesto jsme za ním nemuseli za velkou louži, což je zásluha dealerství Ford AMB. Jeden z oficiálních dealerů pro český trh totiž nabízí kromě oficiálně nabízených vozidel i dovoz modelů určených primárně pro americké trhy, včetně ikonického pick-upu F-150, plnotučného Bronca nebo právě Bronca Sport. K tomu se ale ještě dostaneme, teď se pojďme podívat na samotné auto, které bylo magnetem nespočtu zvídavých pohledů.

Přes dvacet let otálela automobilka Ford s návratem ikonického modelu Bronco, jeho loňská premiéra však ukázala, že se dlouhé čekání nakonec vyplatilo. Nový Ford Bronco totiž slibuje kombinaci tradic, moderních technologií, robustnosti a skvělé výbavy i do toho nejnáročnějšího terénu. Vedle klasického offroadu s rámovou konstrukcí ale vznikl i civilnější Ford Bronco Sport, tedy kompaktní SUV se samonosnou karoserií a uhlazenějším designem, které však pořád slibuje zachování dobrodružného ducha původního modelu. A já se o tom mohl přesvědčit na vlastní kůži.

K dokonalosti tak Broncu Sport chybí snad jen redukční převodovka, ovšem to už bychom chtěli moc. V rámci faceliftu bych si ale dokázal představit instalaci kamer do zpětných zrcátek, díky kterým by vůz dokázal nabídnout 360° kamerové pokrytí okolí nebo pohled přímo na jednotlivá kola. Integrace by bezpochyby nebyla příliš nákladná ani náročná, je však otázkou, zda si Ford nechce udržovat podobné drobnosti pro vyšší modely.

Podvozek má ve verzi Badlands světlou výšku 22,4 centimetru, přední nájezdový úhel 30,4°, odjezdový úhel 33° a přejezdový úhel 20,5°. Ford navíc slibuje brodivost téměř 60 centimetrů. Na daný segment opět velice slibné parametry. K těmto působivým číslům navíc Broncu Sport pomáhají i volitelné terénní pneumatiky Falken Wildpeak A/T o rozměru 235/65 R17, které mají pořádnou bočnici i terénní vzorek.

Když se řekne GOAT, angličtinářům se vybaví koza. Jenže ve Fordu Bronco Sport jde o zkratku pro volič jízdních režimů „Go Over Any Terrain“, který vás dostane mnohem dál, než byste od kompaktního SUV čekali. Ford se totiž rozhodl postavit auto, které vlastně nemá na dnešním trhu konkurenci.

Odhadovaná kombinovaná spotřeba dle amerického standardu EPA by měla být zhruba 10,2 l/100 km, u testovaného kousku jsem se ale setkával spíše s hodnotou o litr vyšší. Je však potřeba zmínit, že auto mělo obuté terénní pneumatiky, často jsem si vychutnával jeho výkon a současně jsem s ním několikrát zavítal do terénu, což apetit samozřejmě přizvedlo ještě o nějaký ten litřík. Díky palivové nádrži o objemu 60 litrů ale nebudete zas tak pravidelným návštěvníkem čerpacích stanic.

Bronco Sport ale není žádný sporťák a při běžné jízdě funguje víc než dobře. Ostatně 245 koní při pohotovostní hmotnosti kolem 1680 kilogramů stačí ke slušné dynamice. Ford se sice neobtěžoval uvést ve specifikaci údaje k akceleraci z 0 na 100 km/h, podle různých testů se však pohybuje do 7 sekund. A to není úplně marné. Neznáme ani maximální rychlost, na českých dálnicích ovšem Bronco Sport drželo tempo naprosto suverénně.

Pohonná jednotka je od nastartování příjemně kultivovaná a tichá, ve vyšších otáčkách je ale její zvuk poněkud nevýrazný – přitom má Bronco Sport vzadu standardně dvojici výfuků. Potěší ovšem rychlé reakce na plynový pedál a to už ve standardním jízdním režimu, v tom sportovním pak auto krásně ožívá a táhne ještě výrazněji. Ostatně při plném plynu nechává převodovka motor vytočit klidně až na hranici červeného pole, které začíná kolem 6500 otáček. Řazení probíhá hladce a plynule, pouze při ručním řazení pádly pod volantem mě celkem zklamala poměrně dlouhá prodleva.

Závěr

Když jsem se dozvěděl, že se nám naskytla příležitost otestovat nový Ford Bronco Sport, mísily se ve mně lehké rozpaky se zvědavostí. Asi jako každý bych si samozřejmě rád vyzkoušel především klasické Bronco, které Ford AMB přiveze do Česka až za pár měsíců, současně jsem však byl zvědavý, co vlastně jeho zcivilněná verze dokáže. A nakonec mohu říct, že skutečnost překonala má očekávání.

Bronco Sport určitě není dokonalým autem. Vzadu nenabízí zrovna moc místa, mnozí nejspíš ohrnou nosem nad tvrdými plasty v interiéru a spotřeba je na evropského zákazníka také poměrně vysoká. Jenže na rozdíl od většiny kompaktních SUV na trhu nabízí Bronco Sport schopnosti skutečného teréňáku v kombinaci s komfortem, vysokou praktičností a navíc i nostalgií spojenou s jedním z nejikoničtějších jmen amerického automobilového průmyslu. K jeho slávě přitom údajně přispěla i historka, podle které byl Ford Bronco bývalé filmové a sportovní hvězdy O.J. Simpsona v době jeho útěku před policií snad nejznámějším a nejsledovanějším autem v USA. Přenos jeho krátké, ale dosti dramatické jízdy, totiž přenášela většina tamních médií.

Drahá sranda

Na evropských silnicích pak Bronco Sport působí jako téměř ideální auto, přesto má na evropském trhu o pár nezaviněných nedostatků více, než v zámoří. A hned tím prvním je cena a jeho dostupnost. Ceník byste na stránkách Ford AMB zatím hledali marně, jakkoliv už existuje jeho návrh pro vážné zájemce. Problémem však je, že v současné době se cena neustále mění a vše bude nejspíš řešeno dohodou pro konkrétní kousek. A to ze dvou důvodů.

Tím prvním je obrovská poptávka na domácím trhu, kvůli níž jsou všechny vozy prakticky okamžitě rozebrané. Situaci navíc výrazně komplikuje současný nedostatek čipů, který zpomaluje výrobu a v samotném důsledku zvyšuje ceny. V USA, odkud je potřeba každý vůz dovézt, totiž dealeři nejenže skončili s poskytováním slev, ale navíc v důsledku ohromného převisu poptávky nad nabídkou začali ceny vozů i zvedat. A to klidně v rádu tisíců dolarů nad ceníkové ceny. Kdo chce tedy Bronco dřív, musí sáhnout hlouběji do peněženky. Zadání auta do výroby podle konkrétní specifikace pak zase znamená čekání až okolo 8 měsíců.

Ford Bronco Sport 2.0 Badlands

Celá situace by se měla postupem času uklidnit, v současné době ale podstatně komplikuje celý proces objednávek i nacenění pro český trh. Redakci zapůjčený Ford Bronco Sport 2.0 EcoBoost v nejvyšší výbavě Badlands s paketem Badlands, specifickou oranžovou barvou a terénními pneumatikami by se však ve výsledku měl pohybovat okolo cenovky 1,5 milionu korun. A to už je na kompaktní SUV, jakkoliv v nejvyšší výbavě a s působivými výkony i terénními dovednostmi, opravdu hodně.

Ford AMB sice plánuje dovézt i slabší Bronco Sport 1.5 EcoBoost, kde by se cena mohla pohybovat okolo 1,2 milionu korun, i to je ale pořád poměrně dost. Situace by se ale časem mohla zlepšovat a pak bych Broncu Sport klidně přidal ještě půl hvězdičky k hodnocení navrch. Své místo v mém výběru TOP aut za letošní rok už má ale Bronco Sport definitivně jisté.

Po řadě celkem nudných a nevýrazných aut, která se možná snaží působit futuristicky, ale jejich řízení je zajímavé asi jako koukání do prázdné ledničky a překomplikované ovládání v člověku probouzí zoufalství, totiž Bronco přineslo velkou změnu. Jeho design je nevšední, zajímavý, funkční a příjemně retro, za volantem ale působí přijatelně moderně, nabízí zábavné svezení a navíc dokáže navodit neskutečně pohodovou atmosféru. Po dlouhé době jsem tak zase vyrazil za volant a do terénu jen pro tu radost z řízení a objevování nových míst, což je u moderních vozů stále vzácnější.

Testovaný vůz s výbavou Cca 1.500.000 Kč (2.0 EcoBoost Badlands, Badlands package)

Plusy

Moderní retro-design

Praktický a funkční interiér

Komfortní podvozek

Sofistikovaný pohon 4x4

Nájezdové úhly a brodění

Sladění motoru a převodovky

Bohatá nabídka příslušenství

Minusy