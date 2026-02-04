Ford chce spolupracovat s Geely. Číňanům dá i evropskou továrnu
Obrovské a bohaté koncerny nutí ke spolupráci snaha snížit náklady. Obě firmy už spolupracují s dalšími velkými evropskými hráči, každá ovšem jinde.
Spolupráce evropských automobilek s čínskými není novou věcí, stejně jako snaha Číňanů dostat se s montáží svých aut do Evropy. Přesně o tom je část jednání mezi americkým Fordem a čínským gigantem Geely, pod nějž patří i značky Lotus, Volvo, Polestar či Lynk & Co.
Tyto dva automobilové koncerny jednají o spolupráci právě zejména na tom, že by se auta koncernu Geely vyráběla v kapacitách Fordu v Evropě, které by byly jinak nevyužité. Také zástupci automobilek vedli debatu o možném rámci sdílení technologií. S odkazem na obeznámené zdroje to uvedla agentura Reuters. Web CarNewsChina zase napsal, že Geely dá Fordu technologie pro poloautonomní řízení.
Schůzky nejvyšších představitelů obou stran proběhly v Michiganu a Ford také vyslal delegaci do Číny. Jednání probíhají podle dostupných zpráv už několik měsíců, zatím však není zcela jasné, jestli směřují k dohodě, či nikoliv.
Geely rozhovory nekomentovalo, Ford odpověděl jen vágně: „Neustále jednáme s řadou společností na různá témata.“ Podle agentury by však dohoda na sdílení některých technologií, zejména souvisejících s propojením vozidel s internetem, mohla Fordu pomoci. Jim Farley, generální ředitel Fordu, v minulosti směrem k těmto čínským technologiím nešetřil obdivem.
Mohla by klást dohodě překážky americká vláda? Přeci jen, za Joea Bidena začal platit zákaz používání komunikačních technologií a služeb z Číny a dalších nepřátelských zemí v autech připojených k internetu, a to kvůli obavám o národní bezpečnost.
„Nemyslím si,“ řekl Farley s tím, že „dokud to bude mít správné mantinely a budeme k tomu přistupovat ze správné strany“, bude vše v pořádku. „Setkal jsem se u vlády s otevřeností, protože si myslím, že vědí, že je to potřeba,“ dodal.
Geely už spolupracuje s Renaultem na trzích Brazílie a Jižní Koreje, kde se auta čínského koncernu vyrábějí v továrnách Renaultu a prodávají společně s renaulty. Skupina Renault za loňský rok zaznamenala 11% nárůst prodejů mimo Evropu. Ford také spolupracuje s Renaultem, a to v Evropě. Značky koncem loňského roku zveřejnily plán na společný vývoj a výrobu levných elektromobilů.
zdroje: Reuters, CarNewsChina | foto, video: Ford