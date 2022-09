Ford E-Transit Custom odkrývá karty, slibuje elektrickou revoluci i pro menší firmy

Ford odhalil elektrickou dodávku E-Transit Custom již začátkem května, s výjimkou nejvyššího dojezdu na jedno nabití nám ale příliš informací nesdělil. To se však dnes mění.

Začít můžeme od techniky elektrické dodávky, která bude pro uživatele nejspíš nejdůležitější. V její podlaze je uložena baterie s využitelnou kapacitou 74 kWh, která využívá pokročilé 82Ah články – stejně jako Ford F-150 Lightning. Jejich výhodou oproti článkům použitým ve starším modelu E-Transit je energetický hustota vyšší až o 12 procent.

Jak už automobilka zveřejnila v květnu, dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat okolo 380 kilometrů, což už na první pohled není vůbec špatné. Podle výzkumu Ford Pro se přitom jedná o více než čtyřnásobek průměrného denního dojezdu řidiče jednotunové dodávky.

Při nabíjení střídavým proudem, tedy například z Wallboxu, nabízí E-Transit Custom třífázovou nabíječku s výkonem 11 kW, schopnou plně nabít akumulátor za 7,8 hodiny. V ideálním případě tedy přes noc. V případě potřeby však vůz podporuje i rychlonabíjení stejnosměrným proudem při výkonu až 125 kW. Nabití z 15 na 80 % baterie pak trvá 41 minut a při laboratorním testování vůz získával dojezd zhruba 38 km za pouhých pět minut.

Video se připravuje ...

Zákazníci Ford Pro se navíc mohou těšit na přístup k údajně největší evropské síti Blue Oval Charging Network s více než 300.000 nabíjecími místy, která se navíc neustále rozrůstá. Informace o nabíjení je možné sledovat na chytrém telefonu prostřednictvím aplikace FordPass Pro.

Baterie může napájet elektromotor o výkonu 100 kW nebo 160 kW (135 nebo 217 koní), přičemž oba nabízí nejvyšší točivý moment 415 Nm. Motor je instalován přímo na zadní podlahu vozidla a je otočen o 90 stupňů, aby se maximalizoval nákladový prostor a snížila hmotnost a složitost konstrukce. Automobilka se navíc chlubí, že je Ford E-Transit Custom vůbec prvním elektromobilem, který k vytápění a chlazení kabiny využívá technologii tepelného čerpadla se vstřikováním par, jež je součástí standardní výbavy všech variant.

Brzdová soustava kombinuje třecí brzdění s rekuperačním brzděním, takže při zpomalování mění kinetickou energii na elektrickou a prodlužuje dojezd. Vůz nabízí také režim jízdy na jeden pedál, kdy lze bez použití brzdy i zcela zastavit. Systém je navíc řešen tak, aby nedocházelo k rezavění kotoučů nebo bodovému vydrolení materiálu v důsledku nedostatečného používání třecích brzd.

K slušnému dojezdu navíc kromě techniky přispívá i optimalizace designu a aerodynamiky. Nový Ford E-Transit Custom se může pochlubit plochou podlahou, aerodynamickým designem kol a dokonce i tvar zadních světel je výsledkem více než 800 aerodynamických simulací. Koeficient odporu vzduchu se oproti minulé generaci Transitu Custom povedlo snížit o více než 10 procent. Samotná výška vozu přitom klesla pod 2 metry, což usnadní vjezd například do parkovacích garáží.

Video se připravuje ...

Jako skříňová dodávka nabízí E-Transit Custom Van objem nákladového prostoru od 5,8 do 9,0 m3, užitečné zatížení až 110 kilogramů a maximální délku nákladu 3450 mm. K dispozici jsou však i karoserie Kombi a Kombi Van, všechny s možností volby krátkého nebo dlouhého rozvoru a nízké nebo vysoké střechy. Vůz lze navíc osadit sklopným tažným zařízením a táhnout s ním přívěs o hmotnosti až 2000 kilogramů.

Stejně jako E-Transit, také E-Transit Custom je ve všech variantách vybaven nezávislým zavěšením zadních kol s polovlečenými rameny, které přispívá k nižší výšce podlahy a zlepšuje ovladatelnost, trakci i přesnost řízení. Přední kola a vzpěry byly zároveň posunuty více dopředu, což přineslo mnohem lepší příčnou prostornost v kabině. Kratší přední převis pak usnadňuje parkování.

Praktické doplňky

Řidičům na cestách pomůže poměrně pestrá paleta standardně dodávaných asistenčních systémů, které mohou díky snížení pravděpodobnosti nehod / minimalizaci následků zkrátit prostoje či snížit náklady na opravy. Mezi tyto technologie patří třeba předkolizní asistent, systém udržování v jízdním pruhu, sledování bdělosti řidiče, tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti, rozpoznávání dopravních značek, upozornění na jízdu v protisměru, přední a zadní parkovací senzory nebo 360° soustava kamer.

Ford se navíc chlubí nedostižnou uživatelskou zkušeností, díky které je automobilka schopna uzpůsobit vozy specifickým potřebám svých zákazníků. Například sada Pojízdná kancelář přináší sklopný volant, který lze proměnit v držák na tablet či notebook, případně z něj udělat stolek na vyplňování dokumentů nebo konzumaci svačiny. Součástí sady je také stmívatelné LED osvětlení prostoru výklopného volantu, přídavné stropní světlo a úložný prostor mezi sedadly.

Funkce Doručovací asistent zase pomáhá automatizovat drobné úkony, čímž šetří čas i nervy řidiče. Pokud je funkce zapnutá, aktivuje se, jakmile řidič zařadí P. E-Transit Custom pak automaticky zapne výstražná světla, zavře všechna okna a zamkne dveře, jakmile řidič opustí dodávku. Boční nákladové dveře se otevřou, když pod nimi řidič mávne nohou, a automaticky se zamknou, když řidič odchází. Po návratu může řidič nastoupit a nastartovat bez použití klíče. Výstražná světla se vypnou a okna se vrátí do původní polohy.

Stejně jako v E-Transitu pak ani v elektrické verzi Custom nechybí systém palubního napájení ProPower Onboard, který prostřednictvím zásuvek v kabině a nákladovém prostoru dodává až 2,3 kW elektrické energie pro napájení nářadí, světel a jiných zařízení z vysokonapěťového akumulátoru vozidla. A to jak při zaparkování, tak během jízdy.

Kabina vozu je ve srovnání s předchůdcem prostornější a nabízí větší zabezpečené úložné prostory. Mezi výrazné novinky patří páka voliče na sloupku řízení, elektronická ruční brzda nebo volant s nepravidelným tvarem věnce, což by mělo usnadnit nastupování a vystupování druhou stranou. Ford také jako první v segmentu zavedl střešní airbag, který v palubní desce uvolnil místo pro odkládací prostor dostatečně velký pro notebook nebo složku formátu A4. Materiály v kabině a zavazadlovém prostoru byly vybrány tak, aby se na nich nezachytávala špína a voda. Na podlaze pak nesměly klouzat mokré boty, současně však musela umožnit snadné posouvání těžkých břemen.

Po technologické stránce nabídne kabina například 13“ dotykový displej, natočený k řidiči, na kterém běží moderní infotainment Ford SYNC4 s 5G modemem, zajišťujícím připojení ke službám Ford Pro. Vůz je navíc osazen inteligentním čelním sklem, poprvé představeným v modelu Kuga, které sleduje teplotu i vlhkost vzduchu a automaticky zabraňuje mlžení.

Ford Pro předpokládá, že E-Transit Custom bude mít nižší provozní náklady než ekvivalentní vůz se vznětovým motorem. U E-Transitu mohou servisní náklady na vlastnictví klesnout až o 40 %. Systém FordLiive, součást systému Ford Pro, pak údajně může snížit prostoje uživatelů až o 60 procent.

Všechny varianty Transitu Custom bude vyrábět Ford Otosan – turecký joint venture Fordu – ve zcela novém závodě v Yeniköy, který byl postaven v rámci již dříve oznámené investice do ve výši dvou miliard eur. Další novinky o řadě Transit Custom zveřejní Ford Pro na tiskové konferenci v rámci veletrhu IAA v německém Hannoveru, která se koná 19. Září.

Video se připravuje ...

„Ford Pro a E-Transit Custom nově definují možnosti užitkových vozů – vezou pracující lidi i firmy do nového digitálního věku,“ řekl Jim Farley, prezident a generální ředitel Ford Motor Company. „Naši zákazníci udělali z Transitu Custom nejoblíbenější užitkový vůz v Evropě, a my těmto zákazníkům nasloucháme již déle než 50 let. Nový E-Transit Custom byl navržen a zkonstruován tak, aby vyhovoval jejich potřebám – Transit pro novou éru, který si však stále dokáže zašpinit ruce, když je potřeba pustit se do práce.“