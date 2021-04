Ford Focus kombi vs. VW Golf Variant – Odvěcí rivalové v hybridním hávu

Mildhybridní pohon, to je velký trend dnešní nabídky aut. Dočkali se ho také odvěcí rivalové v podobě Fordu Focus a VW Golf. Komu se toto elektrifikované ústrojí povedlo lépe?

Úvod, pořizovací náklady Emisní normy jsou v Evropě stále přísnější, a tak se automobilky nevyhnuly rozsáhlé elektrifikaci nabídky. Nejde přitom jen o rychlou expanzi různých čistě elektřinou poháněných automobilů nebo plug-in hybridů kombinujících charakter konvenčních aut i elektromobilů, ale také o elektrifikaci klasických modelů. Mnohé se totiž dočkaly malého elektromotoru jako pomocníka ke spalovací jednotce. Týká se to i VW Golf a Fordu Focus. Ty dlouhodobě v Evropě patří mezi nejžádanější modely svých výrobců, Golf dokonce léta byl nejprodávanějším autem v Evropě vůbec (první měsíce letošního roku to zatím neplatí), a tak jejich elektrifikace znamená, že se mildhybridní pohon najednou dostane k širokému spektru zákazníků. Je to však ideální řešení? To jsme zjišťovali za volantem nedávno nově uvedeného Volkswagenu Golf Variant, který jsme srovnávali s Fordem Focus kombi. V tomto srovnávacím testu sice porovnáváme dva mildhybridy přímých konkurentů, zároveň však oba ukazují, jak se koncepce takového pohonu může lišit. Obě jednotky jsou sice obdobně výkonné, jenže zatímco na jedné straně je tu čtyřválcová patnáctistovka (Golf), na druhé litrový tříválec (Focus). Bohužel tentokrát nesedí převodovky. Volkswagen totiž mildhybridní pohon zatím výhradně páruje s dvouspojkovým automatem, zatímco Ford s manuálem. Jelikož jde ale primárně o porovnání mildhybridních ústrojí, odlišná převodovka tentokrát až tak nevadila. Ford za různých podmínek levnější Právě jiné převodovky částečně vysvětlují cenový rozdíl obou testovaných aut. Zatímco Ford Focus kombi s mildhybridním tříválcem 1.0 EcoBoost (118 kW) a šestistupňovým manuálem vyjde podle ceníku minimálně na 598.900 Kč, Volkswagen Golf Variant s mildhybridním čtyřválcem 1.5 eTSI (110 kW) a sedmistupňovým DSG stojí nejméně 717.900 korun. Rozdíly ale zůstávají, i pokud bychom sjednotili převodovku, v takovém případě Golf Variant s nehybridním 1.5 TSI (110 kW) a šestistupňovým manuálem vyjde na 636.900 korun, tedy pořád o kus víc než Ford. Focus kombi pak v případě automatu (osmistupňového s hydrodynamickým měničem) sází na tříválec 1.5 Ecoboost (110 kW), a to minimálně za 652.900 korun. I v tomto případě tedy cenový rozdíl zůstává ve prospěch americké značky. Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line (134 kW) – Víc podobných aut, prosím! Oba vozy ale aktuálně nabízí akční ceny, když vybrané verze kombíku lze pořídit za stejnou cenu jako v případě hatchbacku. Třeba Focus ve stupni Titanium s motorem 1.0 EcoBoost mHEV (118 kW) a manuálem nyní vyjde na 538.900 Kč, zatímco na Golf Variant je nabízeno cenové zvýhodnění 30.000 Kč. Do tabulkového srovnání jsme nicméně použili standardní, neakční ceny. Pořizovací náklady Ford Focus kombi VW Golf Variant ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.0 EcoBoost mHEV (114 kW) 1.5 eTSI (110 kW) Převodovka 6M 7DS Stupeň výbavy/cena [Kč] Trend Edition/598.900 Life/717.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Digitální přístrojový štít - S Elektricky ovládaná okna vpředu/vzadu [Kč] S/S S/S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S Klimatizace manuální automatická dvouzónová Kola 16" litá 16" litá Metalíza [Kč] 14.900 14.800 Mlhová světla [Kč] S 23.600 Palubní počítač [Kč] S S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S/S S/S Parkovací kamera vzadu [Kč] S 7.800 Rádio 8", 6 repro 10", 6+1 repro Rezervní kolo dojezdové [Kč] 1.500 2.500 Navigace [Kč] S 14.500 Střešní ližiny hliníkové černé Světlomety LED LED Tempomat [Kč] S adaptivní Vyhřívání volantu/sedadel vpředu [Kč] 15.000 S SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 32.499/7.475 31.732/12.609 Přední/zadní nárazník [Kč] 14.731/11.358 9.580/9.664 Přední blatník [Kč] 4.409 4.236 Čelní sklo [Kč] 23.682 7.565 Brzdové destičky přední [Kč] 2.109 2.919 Přední/zadní tlumiče [Kč] 3.922/2.454 4.016/3.578 Mřížka v masce chladiče [Kč] 3.623 6.259 Hodinová sazba v servisu [Kč] 800 894 Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5/2/12 2/3/12 Prodloužená záruka 7 let (200.000 km)/15.000 Kč 5 let (150.000 km)/11.041 Kč V otázce výbavy se však už síly vyrovnávají. Šest airbagů, centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo parkovací senzory mají za uvedenou základní cenu s testovaným motorem oba kombíky. Jenže zatímco Ford má i přední mlhovky, zadní parkovací kameru nebo třeba navigaci, Volkswagen zase nabízí digitální přístrojový štít, dvouzónovou automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat nebo vyhřívání volantu i předních sedadel. Příplatková výbava je pak bohatá u obou konkurentů. U Fordu ale digitální štít nebo head-up displej pořídíte až pro vyšší stupně výbavy. Volkswagen pak "neumí" mlhovky, respektive nahrazuje je tzv. světly do špatného počasí jako součást LED světlometů Plus za 23.300 korun. Podobné jsou rovněž servisní náklady. Zatímco některé ze sledovaných náhradních dílů jsou levnější u VW, jiné jsou zase dostupnější u Fordu. Focus má nicméně standardně pětiletou záruku a za příplatek až sedmiletou. To Golf si musí standardně vystačit s dvouletou, připlatit si pak lze za maximálně pětiletou. HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Ford Focus kombi VW Golf Variant Základní cena 9 7 Standardní výbava a příplatky 9 8 Servis 8 8 Záruky 8 7 Průměr 8,50 7,50

Design, interiér Zaměnitelný Ford vypadá lépe Pokud bychom chtěli použít stará klišé, napsali bychom, že Focus je jako typický Ford spíše drsňák, zatímco Golf jako typický Volkswagen konzervativně pojatý automobil, který vzhledem moc nenadchne. Jenže ono to do určité míry není jen novinářské zjednodušení, ale zkrátka fakt. Když se tyto kombíky postaví vedle sebe, působí Ford zkrátka na první dobrou výrazněji. Osobně mě současná generace Focusu v době premiéry moc nenadchla, přišla mi zaměnitelná s jinými vozy, bez nějakého osobitého prvku. Jenže v přímém srovnání s Golfem zkrátka vypadá lépe. Volkswagenu to sice v šedém odstínu Moonstone testovaného kousku také sluší, jenže na ty protažené světlomety si zkrátka pořád nemůžu zvyknout. Navíc nízko se svažující příď nepůsobí na moc ladně. Role se naopak prohodí uvnitř. Focus se sice v rámci mezigenerační změny z hlediska použitých materiálů a zpracování kabiny celkově zlepšil, jenže ve srovnání s Golfem vypadá poněkud zastarale a hlavně lacině. Jenže to zároveň neznamená, že by byl Golf jednoznačně lepší. Volkswagen sice zaujme na fotografii v katalogu a také na první pohled, praktické zkušenosti ale odhalují jisté mezery. Novou generaci multimediálního systému se už sice povedlo vyladit tak, že pravidelně nepadá a je rychlejší než u prvních kusů aktuálního Golfu, sázka na výhradně dotykové ovládání ale během jízdy není zrovna moc praktická. HODNOCENÍ DESIGNU Ford Focus kombi VW Golf Variant Vnější vzhled 8 7 Vnitřní vzhled 7 8 Zpracování 6 8 Ergonomie 9 7 Konektivita 8 9 Průměr 7,60 7,80 Zmiňovali jsme to už několikrát, a tak jen v krátkosti - dotyková lišta pro ovládání ventilace není podsvícená, a tak za tmy není vidět, hlavně se ale o ní opíráte při manipulaci s displejem, a tak si mnohdy omylem přenastavíte teplotu klimatizace nebo změníte hlasitost rádia. Nevyhovuje ani umístění nastavení vyhřívaných sedadel do útrob multimediálního systému, stejně jako dalších ovladačů. A nechápu, že se mezi těch pár dotykových ploch na středovém panelu nenašlo místo pro přímý vstup k ovládání rádia nebo třeba navigace. Stejně tak mi v testované verzi R-Line nevyhovují dotykové plochy na volantu, s nimiž se hůře manipuluje - často si je při jízdě omylem stisknete, jindy zase na pokyn nezareagují. Jestliže tak Volkswagen byl v minulosti z hlediska ergonomie braný jako příklad hodný následování, u aktuálního Golfu to už neplatí. Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI (110 kW) – Je fajn, přesto bych volil jinak Ford sice uvnitř vypadá laciněji, ať už z hlediska použitých materiálů, plastů s lesklým povrchem nebo jejich zpracování, soužití s ním je ale mnohem příjemnější. Volně stojící displej na vrchu palubní desky pořád doplňují i klasické ovladače, a to ve dvou úrovních, jedno "patro" zajišťuje ovládání rádia, druhé pak ovládání klimatizace. V obou případech nadále nechybí ergonomicky příjemné kruhové ovladače pro snadnou manipulaci. Proti trendům je pak středová konzole orientovaná tak, aby se s ní snadno pracovalo také spolujezdci. Není totiž nakloněna k řidiči, jak bývá zvykem, což je však pro něj trochu škoda, obrazovka infotainmentu by tak byla lépe na očích. Samotný multimediální systém působí díky své grafice moderně, je ale přece jen složitější na ovládání (to platí i pro palubní počítač), stejně tak by mohl být za některých situací rychleji reagující. V tomto směru je přece jen intuitivnější systém Volkswagenu. Myslete ale na to, že vůz využívá modernější USB-C vstupy, a tak potřebujete poslední mobily, případně adaptér. Focus je v tomto směru naštěstí staromódní. Z hlediska sedadel zaslouží pochvalu oba vozy, jsou pohodlná a příjemně podrží i při ostřejším tempu. Ford ale opět zdůrazňuje svoje sportovnější zaměření nižším posazem. Na zadních sedadlech je pak obdobně místa, s dostatečnou rezervou jak nad hlavou, tak před koleny, a to i pro dospělého. Přeměření pak dokazuje, že je o chlup více prostoru ve Fordu, stěžovat si ale rozhodně nebudete ani ve Volkswagenu. U rodinných kombíků je velkým tématem velikost zavazadelníku, a tak mu věnujme více prostoru. Velikostí boduje Focus kombi, který uvádí obřích 635 litrů objemu, což je více než stále vynikajících 611 litrů objemu Golfu Variant. Přeměření pak dokazuje, že je skutečně mezi podběhy širší a zároveň vyšší než u Golfu. Se subwooferem testovaného exempláře nicméně jeho objem klesne na 575 litrů. Volkswagen hodnotu s náhradním kolem bohužel neuvádí. Srovnání zavazadelníků Ford Focus kombi VW Golf Variant Objem (l) 635 (575)* 611 Délka zavazadelníku (cm) 101 102 Šířka zavazadelníku mezi podběhy (cm) 115 101 Výška zavazadelníku po plato (cm) 44-64 49-55 Výška dolní hrany kufru (cm) 61 61 *V závorce údaj s příplatkovou dojezdovou rezervou Jen o objemu to ale není a v tomto směru se najednou ukazuje lepší Golf. Po sklopení zadních sedadel sice vznikne lehce nakloněná rovina, nechybí ale praktické bytelné háčky nebo dvoupolohová shrnovací roletka kufru. Ta ve Fordu je o poznání chatrnější, po sklopení sedadel je tu nicméně rovná plocha. V obou případech pak nechybí dvojitá podlaha, pod níž se ještě vejde rezervní kolo. Zatímco u Golfu lze dát do dolní polohy, u Fordu ji musíte umístit k zadním sedadlům. Zadní sedačky se každopádně v obou případech sklápí páčkami přímo ze zavazadelníku. HODNOCENÍ INTERIÉRU Ford Focus kombi VW Golf Variant Prostornost 9 9 Přední sedačky 9 10 Zadní sedačky 9 9 Kufr 9 8 Variabilita 8 9 Průměr 8,80 9,00

Motor, jízdní vlastnosti Litr proti patnáctistovce Jak už bylo řečeno v úvodu, i přes mildhybridní pohon v obou testovaných vozech se samotné ústrojí Fordu a Volkswagenu v lecčems liší. V případě Focusu kombi pod kapotou pracuje zážehový tříválec 1.0 EcoBoost mHEV naladěný na 114 kW, kombinovaný s šestistupňovým manuálem, zatímco u Golfu Variant je to zážehový čtyřválec 1.5 TSI Evo se 110 kW a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. Volkswagen zatím mildhybrid s manuálem nenabízí, naopak Ford jej zatím neprodává v kombinaci s automatem, což se však v dohledné době má změnit. Logika mildhybridního ústrojí je však totožná. V obou případech je tu řemenem poháněný integrovaný startér/generátor, který při brzdění a jízdě setrvačností zachycuje energii a ukládá ji ve formě elektřiny do 48voltové lithium-ion baterie. Ta je dokonce u obou aut shodně umístěná pod sedadlem spolujezdce. Elektřina je pak využita při opětovné akceleraci, podle potřeby buď pro zvýšení elánu, nebo naopak pro snížení spotřeby paliva. Té mimochodem v obou případech pomáhá také systém vypínání válců - u tříválce Fordu jednoho, u čtyřválce VW dvou. V praxi se přitom oba agregáty jeví jako velice povedené. Mají už více než slušnou dynamiku, která znamená dostatečnou výkonovou rezervu za všech běžných jízdních podmínek. Při městském popojíždění pak v obou případech oceníte hladce pracující stop-start systém, prakticky si nevšimnete ani vypínání válců. Tříválec Fordu je kultivovaný a ve vyšších otáčkách se projeví zajímavým sportovním zvukem, byť do nějakých 2000 agregát lehce duní. S radostí ale táhne ještě v nějakých 5500 otáčkách. To čtyřválec Volkswagenu v takové výši už začíná ztrácet dech, i díky pomoci elektromotoru však patnáctistovka hezky táhne už od nějakých 1400 otáček. Start dlouhodobého testu: VW Golf 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line Pochvalu pak zaslouží obě převodovky. Manuál Fordu ocení každý milovník řízení, řazení je ideálně tuhé a naprosto přesné. DSG Volkswagenu je pak v tomto případě konečně naprosto hladké, s citlivou změnou převodu snad za všech podmínek. Pravdou ale je, že by někdy mohl automat řadit rychleji. Dynamické měření Ford Focus kombi VW Golf Variant Pneumatiky Michelin Primacy 4 ContiWinterContact TS810S Rozměr pneumatik 235/40 R18 225/40 R18 Pružnost na 4. RS(60-100 km/h)/5. RS (80-120 km/h) [s] 6,63/9,26 5,98/8,72 Otáčky na nejvyšší RS při 130 km/h 3300 2500 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 48/86/125 48/87/127 Jiný počet převodů konkrétně znamená, že Ford jede na čtyřku při 2000 otáčkách rychlostí 57 km/h, zatímco Volkswagen na čtyřku točí 2000 otáček při rychlosti 53 km/h. Při 130 km/h pak TSI točí díky sedmikvaltu 2500 otáček, zatímco EcoBoost kvůli šestistupňovému manuálu 3300 otáček. Co se týče spotřeby, tak při přímém srovnání se o chlup úspornější projevil Volkswagen, u něhož to však do jisté míry může být způsobeno automatickou převodovkou, která si drží spíše nižší otáčky. Ve městě se každopádně v obou případech vejdete do sedmi litrů, na dálnici si však Ford řekl o takřka osm litrů, zatímco Volkswagen pravidelně jezdil za sedm. Nejvíce se projevily rozdíly při sportovní jízdě, kdy se Focus dokázal dostat i na 12litrový průměr, zatímco Golf desetilitrovou spotřebu překonal jen málokdy. HODNOCENÍ MOTORU Ford Focus kombi VW Golf Variant Zrychlení 8 9 Pružnost 8 8 Spotřeba udávaná 9 8 Spotřeba v testu 8 9 Odhlučnění motoru 8 9 Průměr 8,20 8,60 Skvěle jezdí oba Z hlediska jízdních vlastností platí otřepaná fráze, že je Ford větší sportovec. Focus při jízdě působí více napružený, soustředěnější. Při sportovnějším tempu jeho styl oceníte, protože vás jízda s ním bude bavit, což se ostatně od Focusu léta očekává. Řízení je příjemně tuhé, oceníte i již zmíněný zajímavý zvuk tříválce nebo skvělé manuální řazení. Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost mHEV vs. Seat Leon ST 1.5 TSI – Po čem běžný řidič touží? Ve výsledku mi ale při každodenním provozu více sedl Golf. Ve vyšším tempu se dokáže Focusu vyrovnat, rovněž s jistotou drží stopu, byť se jeho karoserie ve srovnání s konkurentem více naklání. Jenže celkově se jeví komfortněji. Typicky rozbité silnice v tuzemsku podvozek Volkswagenu filtruje s větším nadhledem, u Fordu je přece jen hlučnější. Nutno však podotknout, že měl zkoušený Golf Variant adaptivní tlumiče. Práce podvozku je u Focusu více slyšet, byť k žádným hlučným ranám nedochází. Zato na dálnici je aerodynamický hluk u Fordu o chlup nižší, kdežto ve Variantu uslyšíte jistý "kombíkový" šum. Ve Focusu však uslyšíte jemné vrnění EcoBoostu. HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Ford Focus kombi VW Golf Variant Ovladatelnost 10 9 Komfort odpružení 8 9 Odhlučnění podvozku 8 9 Řízení 9 8 Řazení 9 9 Brzdy 8 8 Průměr 8,67 8,67

Závěr Závěr Mildhybridní pohon je něco, čeho by se běžná veřejnost rozhodně neměla obávat. Jestli je pomoc malého elektromotoru jedinou možností, jak spalovací motory zachránit, bereme toto řešení všemi deseti. V praxi si totiž všimnete hlavně jeho výhod, jako je snížení spotřeby nebo pomoc při akceleraci. V tomto směru zaslouží pochvalu obě pohonná ústrojí. Poskytují dostatečnou sílu, hladké sladění s pomocným elektromotorem, stejně jako příkladné řazení. U Fordu vás nadchne ideální manuální řazení, u Golfu zase hladce řadící DSG, byť by mohlo někdy řadit o chlup rychleji. Právě i kvůli automatu se pak v praxi úsporněji projevila patnáctistovka Volkswagenu. Také jako celek jsou oba konkurenti povedení. Focus jako již tradičně boduje jízdními vlastnostmi, při každodenním životě je ale méně pohodlný než Golf. Ten přitom při sportovní jízdě na ford výrazně neztrácí a při běžné jízdě je pohodlnější, ať už lepším odhlučněním nebo komfortnějším podvozkem. Celkovým vítězem se tentokrát stal Ford, hlavně díky výrazně nižší cenovce a také uživatelsky příjemnějšímu ovládání. Jeho interiér ale působí o dost laciněji. Naopak Golf ztratil body právě kvůli ergonomickým přehmatům nebo vyšší cenovce. Uvnitř ale vypadá lépe. SHRNUTÍ HODNOCENÍ Ford Focus kombi VW Golf Variant POŘIZOVACÍ NÁKLADY 8,50 7,50 DESIGN 7,60 7,80 INTERIÉR 8,80 9,00 MOTOR 8,20 8,60 JÍZDNÍ VLASTNOSTI 8,67 8,67 CELKOVÝ PRŮMĚR 8,35 8,31 Ford Focus kombi 1.0 mHEV (114 kW) Nejlevnější verze modelu 449.900 Kč (1.0 EcoBoost/92 kW Trend Edition) Základ s testovaným motorem 538.900 Kč (1.0 EcoBoost mHEV/114 kW Titanium) Testovaný vůz bez příplatků 548.900 Kč (1.0 EcoBoost mHEV/114 kW ST-Line) Testovaný vůz s výbavou 672.600 Kč (1.0 EcoBoost mHEV/114 kW ST-Line) Plusy Jisté jízdní vlastnosti

Povedené manuální řazení

Prostorná kabina

Ve srovnání s Golfem levnější Minusy Laciněji působící interiér

Hlučnější podvozek než v Golfu Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI (110 kW) DSG Nejlevnější verze modelu 538.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Golf) Základ s testovaným motorem 717.900 Kč (1.5 eTSI/110 kW DSG Life) Testovaný vůz bez příplatků 780.900 Kč (1.5 eTSI/110 kW DSG R-Line) Testovaný vůz s výbavou 949.400 Kč (1.5 eTSI/110 kW DSG R-Line) Plusy Hezký interiér

Sladění motoru s automatickou převodovkou

Komfortní naladění podvozku Minusy Mezery v ergonomii ovládání

Vysoká cenovka

