Ford Focus se může vrátit, ale jinak, než jsme doufali
Nový model má nahradit odcházející focus a stát se hlavním nástrojem Fordu pro posílení pozice na evropském trhu. Přinese hybridní i elektrickou verzi, vyroben bude ve Španělsku a zaměří se na atraktivní cenu a široký okruh zákazníků.
Ford připravuje na rok 2027 nový crossover střední velikosti, který má sehrát zásadní roli při oživení jeho prodejů v Evropě. Stane se nástupcem legendárního modelu Focus, jehož výroba skončí v listopadu 2025 kvůli uzavření továrny v Saarlouis v Německu. Uvádí to britský web Autocar.
Zánik focusu a dřívější ukončení výroby fiesty vytvořily v nabídce značky mezeru, která zvedla průměrnou prodejní cenu vozů Ford. Nový crossover má tuto situaci vyrovnat a oslovit zákazníky, kteří hledají prostorné a praktické auto, ale nechtějí platit prémiové ceny.
Spalovák, hybrid i elektro
Jedním z hlavních lákadel nového modelu bude široká nabídka pohonů. Ford plánuje tzv. multi-energy strategii – zákazníci si budou moci vybrat mezi verzí s úsporným spalovacím motorem a hybridním systémem, nebo zvolit plně elektrickou variantu. To umožní reagovat na rozdílnou rychlost přechodu k elektromobilitě napříč evropskými trhy a zároveň zajistit, že vůz splní stále přísnější emisní předpisy.
Technickým základem má být platforma C2, kterou Ford používá pro modely střední třídy, ale která má být pro tento vůz přepracována tak, aby zvládla i čistě elektrický pohon.
Novinka se bude vyrábět ve španělské Valencii, kde má Ford výrobní kapacitu kolem 300 tisíc vozů ročně. Umístění produkce v rámci EU má zajistit stabilní dodávky a zároveň pomoci držet výrobní náklady na přijatelné úrovni. Nový crossover nebude nahrazovat model Kuga, ale bude stát vedle něj jako samostatná řada.
Očekávaná cenová hladina by měla být nižší než u větších SUV značky. V modelové řadě se novinka zařadí pod větší elektrický Explorer, a to i z hlediska cenovky. Přímými konkurenty budou modely jako Volkswagen Tiguan, Kia Sportage nebo Hyundai Tucson.
Po stránce vzhledu se nový crossover ponese v duchu současného designového směru Fordu, který čerpá inspiraci z amerického trhu. To znamená robustnější proporce, výraznou masku chladiče, ostřejší linie a celkově sebevědomější výraz.
Zároveň má jít o vůz, který si uchová typické jízdní vlastnosti značky – tedy vyvážené řízení, stabilitu v zatáčkách a solidní komfort na delších cestách. Ford navíc uvažuje o tom, že by pro nový model použil některé historické názvy, které by mu dodaly silnější identitu a pomohly oslovit dlouholeté fanoušky značky.
Tento projekt je součástí širší snahy Fordu restrukturalizovat a elektrifikovat svou evropskou nabídku. Automobilka původně plánovala, že od roku 2026 bude v Evropě prodávat pouze elektromobily, ale vzhledem k pomalejšímu růstu poptávky upravila strategii a rozhodla se ponechat v nabídce i hybridní a spalovací varianty.
Nový crossover nebude jen náhradou za Focus, ale i flexibilním nástrojem, který má pomoci Fordu zvládnout přechod k elektromobilitě bez ztráty kontaktu s tradičními zákazníky. Vzhledem k výrobě v Evropě, rozmanité nabídce pohonů a atraktivní ceně by se mohl stát jedním z nejdůležitějších evropských modelů značky pro druhou polovinu dekády.
