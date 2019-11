Ford hovoří o návratu modelu Capri. Fandové ale příliš nejásají

Vedení designového centra modrého oválu naznačilo, že by se na automobilový trh mohl vrátit model Capri. Bude to velký comeback, nebo jen parazitování na slavném jméně?

Automobilka Ford v poslední době hodně těží ze své minulosti. Název Puma vrátila do hry coby městský crossver, pracuje na oživení terénního Bronca a nový chystaný elektromobil se zase nechává inspirovat ikonickým Mustangem. Není divu, že když se značka zmínila o návratu modelu Capri, mezi fanoušky to nevyvolalo takové nadšení, jaké byste si asi představovali.

O návratu modelu Capri se prvně zmínil šéf evropského designového studia Amko Leenarts. „Kdo by si nepřál návrat ikonického modelu Capri?“ zeptal se sám sebe Leenarts. Zároveň ale dodal, že takové auto by nesmělo být jen replikou populárního vozu z historie, ale muselo by odrážet dnešní dobu. A právě toho se fanoušci bojí nejvíce.

Šéf designového centra uznává, že práce s historickými názvy je tenký led, ale příliš ho to netrápí. „Jsem ohromen množstvím názvů, které můžeme použít. Samozřejmě, že to bude vyvolávat určité emoce. Pozitivní, ale i negativní.“

Leenarts se ujal kormidla evropského designového centra před dvěma lety. Od doby, kdy modrý ovál představil poslední čistě koncepční vůz, uplynulo už dlouhých osm let. Tehdy se psal rok 2011 a Ford představil vizi sportovního vozu jménem Evos.

Další koncepty budoucnosti ale podle Leenartse očekávat nemáme. „Hodně věci řešíme na interních schůzkách, kde se spojíme v jeden tým a diskutujeme. Nepostavíme jen nějaké auto, které potom umístíme na výstavní stánek. Nejsem zastánce tohoto postupu,“ dodal závěrem rozhovoru.

Co bychom asi od modelu Capri mohli očekávat, kdyby se skutečně vrátil na scénu? Je pravděpodobné, že by jej Ford postavil coby elektromobil se vzhledovými retro prvky. Capri by tak kráčelo ve stopách Hondy e, která se představila s elektrickým pohonem a roztomilým kukučem a na autosalonech sklízí pozitivní reakce. Uvidíme, jakou cestu si vybere Ford. Jestli vůbec nějakou.§