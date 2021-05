Ford Mustang a jeho zapomenuté prototypy. Pamatujete si kombík, roadster a další libůstky?

Ford Mustang je dnes už legendou automobilového světa, kterou každý z automobilových fanoušků dobře zná. Jenže historie tohoto pony caru prodávaného od roku 1964 je dlouhá, a tak má množství dnes už zapomenutých kapitol. Rozhodli jsme se tak připomenout počátky tohoto automobilu a jeho prototypy z úplných začátků jeho existence. Pamatujete si takové deriváty jako roadster nebo kombi?

Ford Mustang I (1962)

S prvním prototypem se dostáváme ještě před samotný zrod Mustangu. V roce 1962 se totiž světu představil koncept nazvaný právě Ford Mustang. Ten poprvé naznačil myšlenku americké automobilky na stavbu lehkého, kompaktního sporťáku za rozumnou cenu, realizovanou o čtyři roky později právě Mustangem.

Zhmotněný automobil si ale uchoval jen jméno konceptu a základní myšlenku. Mustang z roku 1962 totiž použil zcela odlišně tvarovanou karoserii. Šlo o otevřený roadster s jen nízkým větrným deflektorem a šípovitou přídí. Motor byl navíc uložen uprostřed, za zády posádky, šlo o navíc o koncepčně nezvyklý vidlicový čtyřválec o objemu 1,5 litru.

Po představení na americké grand prix ve Watkins Glen byl automobil prezentován na různých výstavách, kde budil zaslouženou pozornost. Ford se díky tomu odhodlal k sériové výrobě takového dostupného sporťáku, zároveň se při prezentacích Mustangu ukázalo, že jeho koncepce je příliš komplexní a cílová klientela žádá něco jiného. I proto v roce 1963 následoval Mustang II, který už měl sériovému automobilu blíže. Původní koncept tak zamířil do muzea.

Ford Mustang II (1963)

Právě druhý koncept nazvaný Ford Mustang (s přídomkem II pro vzájemné odlišení) reagoval na poznámky veřejnosti, podle nichž Ford původní koncepci zcela proměnil. Druhý koncept Mustangu tak už nebyl dvoumístným roadsterem s motorem uprostřed, nýbrž kabriolet s místem pro čtyři a motorem vpředu, což bylo řešení, které sériový Mustang nakonec skutečně použil.

Také tvarové řešení karoserie se již podobalo pozdějšímu automobilu, byť se ještě do roku 1964 leccos změnilo. Základní motiv světlometů a přídě už je ale na tvarech tohoto prototypu rozpoznatelný, stejně jako řešení koncových světel. Pod kapotou pak už pracoval vidlicový osmiválec, o objemu 4,7 litru, který posléze použila také sériová verze.

Mustang II se představil rok po "jedničce", den před americkou grand prix ve Watkins Glen v roce 1963. Byl součástí rozsáhlé marketingové kampaně už předem lákající na příchod dostupného sporťáku. Po krátké kariéře výstavního automobilu se stal testovací mulou pro sériový vůz, dnes je pak tento koncept součástí sbírky muzea mapujícího historii oblasti Detroitu, domovského města Fordu.

Ford Mustang III "Shorty" 1964

Právě v roce 1963 už vznikla pilotní série 15 automobilů, na nichž se měly vychytat chyby před zahájením skutečné sériové výroby. Po těchto úkolech spjatých s navržením montáže se některé kousky staly propagačními, na jiných zase byly provedeny nárazové zkoušky. Naprostá většina z nich byla po konci této kariéry sešrotována, pár kousků ale zbylo. Včetně jednoho, později přezdívaného Shorty (kraťas).

Číslo devět z pilotní série totiž bylo v roce 1964 přestavěno z kabrioletu ve fastback. Těch změn ale Dearborn Steel Tubing (DST), která se podílela i na stavbě Mustangu II, provedla vícero. Zkrátila totiž jeho platformu, díky čemuž se rozvor zkrátil o bezmála 46 centimetrů na pouhých 229 cm. Vznikl tak nezvykle tvarovaný Mustang, pod jehož tvary se podepsal Vince Gardner, nezávislý designér se zkušenostmi od Fordu i Cordu či Studebakeru.

Provedené úpravy se přitom nezastavily jen na karoserii, pod kapotou se objevil zvětšený osmiválec, s objemem 4,95 litru. Místo oceli pak vybrané části karoserie byly ze sklolaminátu.

Také Shorty byl vystavován, než náhle během roku 1965 zmizel. Ford zmizení oznámil, na což pojišťovna rychle zareagovala vyplacením odškodného. Následně se přitom ukázalo, že auto "schoval" jeho designér, Vince Gardner, který se podle všeho bál jeho sešrotování. A tak jelikož Ford měl už vyplacené odškodnění, zamířil vůz k jednomu z šéfů pojišťovací společnosti. Auto přitom dodnes existuje, na začátku minulého desetiletí bylo navíc zrenovováno.

Sériově se zkrácený Mustang nikdy nevyráběl, byť se o něm spekulovalo - průzkum mezi klientelou ale ukázal, že zákazníci vyžadují alespoň nouzové zadní sedačky, což vznik dvoumístného Mustangu znemožnilo. Sériový Mustang Fastback, v lecčems se Shortymu podobající, tak dostal klasický rozvor i zadní lavici.

Ford Mustang 2+2 Bertone (1965)

Po zahájení prodeje Mustang nadchnul veřejnost a okamžitě se stal prodejním hitem. Možná i proto existovali zákazníci, kteří se chtěli poněkud odlišit. A tak v roce 1965 byl postaven Mustang s karoserií od Bertoneho, což byla myšlenka navržená jistým L. Scottem Baileyem, zakladatelem magazínu Automobile Quarterly. Nápad se v ústředí Fordu zalíbil, možná i díky oblibě italských vozů Henrym Fordem II, a tak takový Mustang mohl vzniknout.

Automobil navrhl slavný Giorgetto Giugiaro, ještě před založením vlastního studia Italdesign, který se rozhodl tvary Mustangu kompletně přeměnit. Z originálu zůstalo vlastně jen víčko palivové nádrže a znak divokého oře v masce. Jinak byla karoserie zcela odlišná, s italským stylem. Spíše než americký pony car tak evokoval díla z Apeninského poloostrova jako Iso Grifo nebo Fiat Dino.

Zapomenutý koncept je to dnes i proto, že je dodnes považován za ztracený. Zamířil na několik výstav, až během roku 1966 najednou zmizel ze scény. Podle některých názorů jej Bertone prodal, existoval i inzerát s prodejní cenovkou 10.000 dolarů, pokud k tomu však došlo, Mustang s hávem od Bertoneho se už posléze nikdy na veřejnosti neukázal. Po letech se jej snažil najít i sám Bailey, který stál za jeho myšlenkou, do jeho smrti v roce 2012 mu to však nepovedlo. A tak není vyloučeno, že tenhle Mustang je dávno už sešrotovaný.

Ford Mustang Mach 1 (1965 a 1966)

Kvůli prodejnímu úspěchu Mustangu bylo jasné, že Ford může nabídnout různé deriváty tohoto modelu, a tak se jeho nabídka postupně rozšiřovala. Navíc došlo i k průběžným inovacím, během jednotlivých modelových let.

Právě v roce 1965 tak vznikl koncept Ford Mustang Mach 1, který měl avizovat budoucí úpravy modelu. O rok později přitom následovala inovovaná verze, s jinou přídí. Bylo to ale spíše jen stylistické cvičení, znatelné hlavně na nízké siluetě střechy, z níž nakonec v sérii moc nezbylo.

Jméno Mach 1 ale dostala jedna ze sportovně orientovaných verzí, která se letos vrátila na scénu v nejnovější generaci Mustangu.

Ford Mustang Wagon (1966)

Právě s myšlenkou na rozšíření nabídky Mustangu se v roce 1966 objevil nápad rozšířit nabídku tři karosářských variant (kabriolet, kupé, fastback) o čtvrtý derivát, kombík! Vznikl tak návrh dvoudveřového kombíku, který následoval po zamítnutí idey čtydveřové verze.

Nebyla to přitom ojedinělá myšlenka, stejná totiž napadla také nezávislého designéra Roberta Cumberforda, který na takovém automobilu také pracoval. Ten navíc věřil, že praktičtější karoserie nejen vylepší využitelnost auta díky většímu zavazadelníku, ale také jízdní komfort, díky větší váze vzadu, vyvažující těžkou příď.

Cumberford nechal takové auto podle svého návrhu postavit italskou společností Construzione Automobili Intermeccanica, když dokonce věřil, že by Ford mohl kombíkový Mustang vyrábět, právě s komponenty od italské firmy. Automobilka ale takový plán odmítla a nikdy Mustang Wagon nerealizovala, ani podle svého návrhu. To však nebránilo vybraným majitelům, aby si Mustang do podoby kombi přestavěli sami.

Ford Mustang Mach 2 (1967)

Přehled neznámých prototypů Mustangu pak uzavřeme konceptem Mustang Mach 2 z roku 1967. Tím se totiž svým způsobem vracíme na začátek, šlo totiž opět o projekt sporťáku s motorem uprostřed, tedy návrh, který vlastně éru Mustangu zahajoval. V tomto případě přitom nemělo jít o náhradu za Mustang, ale o doplnění nabídky.

Automobil debutoval v roce 1967 na tehdejší autoshow v Chicagu. Pod jeho tvary byl podepsán tehdejší šéfdesignér Fordu Eugene Bordinat, který tvrdil, že využil motivů Mustangu, jen upravených pro auto s motorem uprostřed. Základem byl přitom otevřený model, i kvůli jeho výztuhám, které se zde hodily pro koncepci s motorem uprostřed.

Ford postavil hned dva exempláře, které dokonce nechal vyzkoušet vybrané novináře. Z Machu 2 ale nakonec nic nebylo, projekt byl zrušen, se stejným zdůvodněním jako u původního Mustangu. Šlo o příliš komplexní automobil.