TEST Ford Puma ST – Poslední zůstává

Na sklonku roku 2019 Ford oprášil jméno Puma, které v letech 1997 až 2002 neslo malé kupé na bázi Fiesty 96. Vynikalo skvělou ovladatelností, stejně jako zdařilými, sportovně se projevujícími motory z řady Sigma. Jejich vrcholem byla technicky sofistikovaná 1.7 vyráběná u Yamahy. Ta kdysi s vývojem čtyřválců řady Sigma pomáhala, přičemž kupé Puma bylo jediným modelem značky, kde se vrcholná verze motoru objevila.

Nová puma ale již nebyla kupé, ale – jak velí doba – SUV. Se svým předchůdcem má společné kořeny, jelikož rovněž vychází z fiesty, přirozeně o nějaký ten pátek modernější (přesněji z její sedmé generace, předchůdce měl základ ve čtvrté). Svého předchůdce nová puma nepřipomíná jen původem, ale také designem přední části. Zbytek je ale již zcela svébytný, odpovídající nejen jiné automobilové třídě, ale také o více než dvacet let pozdějšímu vzniku.

K původním modelům a motorizacím 1,0 litru EcoBoost se 48voltovým mild-hybridem přibyla v roce 2021 v téhle třídě ojedinělá sportovní varianta ST. Dostala tříválcovou přeplňovanou patnáctistovku odvozenou od litrového motoru z řady Fox. Výkon 147 kW, stejně jako maximum momentu 320 Nm při 2500–3500 otáčkách za minutu, dělalo s lehkým vozem divy. Aby bylo možné přenést tak velký výkon v tak lehkém autě bezpečně na silnici jen přední nápravou, a také pro zajištění lepší ovladatelnosti, dostala Puma ST dokonce samosvorný diferenciál pracující s rozdíly momentů na předních kolech (Torsen). Auto mělo manuální šestistupňovou převodovku a opravdu velmi sportovně naladěný podvozek.

Ford Puma ST | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Druhé dějství

Na začátku loňského roku prošla Puma modernizací. Z nabídky byl vypuštěn motor 1.5 EcoBoost pohánějící výhradně ostrou Pumu ST a zůstaly jen litrové tříválce. Ze změn je nejvýznamnější nabídka pokročilých světlometů Matrix LED, které jsou v ST standardem. Mnohem více se inovovalo v kabině, kde původní palubní desku nahradila zcela nová. Samotná palubní deska je však trochu zklamáním, jelikož v některých ohledech působí trochu lacině. Starší se mi líbila více. Pro řidiče je největší změnou vypuštění panelu klimatizace a ventilace, který se stal součástí zcela nového infotainmentu. Jde o stejný postup jako v případě modernizace poslední generace většího focusu.

Sice ovládací prvky klima/topení stále vidíte, avšak bohužel ne všechny funkce. Abyste přepnuli na vnitřní cirkulaci ventilačního systému, musíte vstoupit do menu klimatizace. A to je trochu krkolomné a hlavně nepohotové. Kupodivu tlačítko rychlého odmrazení čelního skla přítomno je, a to dokonce coby mechanické na středovém panelu.

Pokud k ovládání ventilace mám drobné výhrady, tak ke konektivitě v podstatě ne. Právě v ní totiž puma výrazně pokročila, když nabízí síť 5G v kombinaci s infotainmentem Ford SYNC 4 s 12palcovou dotykovou obrazovkou. Je zhruba dvakrát výkonnější než předchozí generace Fordova systému. Integrovaná navigace pracuje s reálnými daty, takže ukazuje kolony, a tedy vypočítává dobu příjezdu dle aktuálních dopravních podmínek. Čili stejně jako Waze či Mapy.cz.

Před řidičem je nyní digitální přístrojová deska s úhlopříčkou 12,8 palce. Zlepšení doznal také adaptivní tempomat, parkovací kamera má nově zorný úhel kolem dokola, tedy 360 stupňů, a změnám se nevyhnuly ani další, zejména bezpečnostní a podpůrné systémy řidiče. Pochvalu zaslouží také slot na klasické USB 2.0 a zároveň i na menší USB-C. V rámci modernizace zcela odpadla pravá multifunkční páčka pod volantem. Stěrače tudíž ovládáte otáčením objímky na levé páčce, podobně jako u nové generace vozů VW.

Ford Puma ST | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Vzhledem k pozici ST na vrcholu nabídky modelu lze očekávat také bohatou výbavu. Základní pumu pořídíte v rámci zvýhodněné ceny platné do konce června letošního roku za částku těsně pod půl milionu korun. Musíte vzít ovšem za vděk samočinnou převodovkou Powershift. Pro zajímavost, běžná základní cena Pumy činí 629.900 korun. ST vyjde v rámci zmíněného zvýhodnění na 749.900 korun, jinak stojí 899.900 korun. Výhodou modelu je standardní prodloužená záruka Ford Protect na pět let nebo do proběhu 100.000 km, podle toho co nastane dříve.

I přes bohatou výbavu se našel i prostor na příplatky. Testované auto mělo navíc Sadu ST za 35.000 korun zahrnující mimo jiné také 19palcová lehká kola v černé barvě, sportovní tlumiče KW s modrými vinutými pružinami nebo kulatý tříramenný volant. Zvenku auto budilo pozornost zásluhou metalického laku karoserie červená Fantastic za 19.900 korun v kombinaci s černou barvou střechy a zadního spoileru, což ovšem znamená přihodit dalších 10.500 korun.