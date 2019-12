Ford Ranger Raptor – Zapomeňte na škatulky a naučte se odpouštět

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Interiér má své mušky, například volant lze nastavit pouze výškově a natáčení zrcátek je nešikovně schováno pod ním. V zásadě tu ale není nic, co by vás při pravidelném cestování vyloženě otravovalo. Kabina disponuje několika odkazy nejen na jméno Raptor, ale i divizi Ford Performance, pod jejíž hlavičkou tohle sportovně-terénní náčiní vznikalo.

Motor, jízdní vlastnosti

A teď to přijde... Aha…

Obrovské auto s naštvanou tváří stojí v redakčních garážích a jeden už se nemůže dočkat, až spustí ten osmiválcový, nebo alespoň šestiválcový orchestr doprovázený brilantní akustikou výfuku. Sednu dovnitř, startuji tlačítkem a... Nic. Tedy ne nic, ale jen docela obyčejné pochrochtávání, které známe z každého jiného nafťáku.

Není se co divit, pod kapotou Rangeru byste nějakou objemnou strojovnu hledali marně. Evropští zákazníci se musí spokojit se čtyřválcovým bi-turbo dieselem o objemu 2,0 litru, jenž z dostupných možností ždíme zřejmě absolutní maximum – výkon 157 kW (213 k) a 500 newtonmetrů točivého momentu dostupných od 1750 otáček. Auto s pohotovostní hmotností přes dvě a půl tuny tak potřebuje na stovku 10,5 sekundy a pokračovat může do maximální rychlosti 170 km/h.

Nejsem z těch, co v malých autech ohrnují nos nad litrovým tříválcem a cokoliv pod dva litry je pro ně šicí stroj a motor ze sekačky na trávu. Také s naftovým dvoulitrem v Rangeru se dá vést spokojený život, když to tak někdo chce, ale zatraceně... Tohle je Raptor! Vrchol nabídky, óda na radost, no prostě něco víc. Tohle auto ne že mohlo mít větší motor, ono jej mít mělo! Zamrzí to obzvlášť ve srovnání s Volkswagenem Amarok, který šestiválec umí v docela obyčejných výbavových stupních.

Motor disponuje sekvenčním přeplňováním dvěma turbodmychadly - vysokotlakým s proměnnou geometrií a nízkotlakým s pevnou geometrií a podtlakově aktivovaným obtokovým ventilem. Pro boj s emisními normami je připraven systém selektivní katalytické redukce se vstřikováním aditiva, oxidační katalyzátor, filtr pevných částic s aktivní vrstvou a vodou chlazený systém vysokotlaké recirkulace výfukových plynů s obtokem. Pohonná jednotka se pojí výhradně s desetistupňovou automatickou převodovkou (tu si Ford vytvořil sám) a pohonem všech kol, jenž je tady řešen elektronicky ovládanou přídavnou převodovkou.

Pravdou ale je, že samotný dvoulitr vlastně nedělá nic špatně. Reakce na plyn doprovází jen minimální prodleva, jednotka se ráda nechá vytáčet do nejvyšších pater otáčkoměru a akcelerace je spíše lineární, ale směle pokračuje až k 170 km/h, kde snažení utne omezovač. Trochu zmatečně působil automat, který někdy dlouho držel nižší převodový stupeň a rozjezdy doprovázel nepříjemným cuknutím. Apetit Raptoru ale dokázal držet v přijatelných mezích. Když se na okreskách budete snažit, není problém se pohybovat pod devíti litry, spíše ale počítejte s průměrem okolo desíti. Dlouhá devítka a desítka znamenají, že Raptor nedrží zbytečně vysoké otáčky ani na dálnici, kde se spotřeba i přes svižnější tempo ustálí někde kolem jedenácti litrů. To jsou za nás slušné hodnoty.

Není to o motoru, říkali

Ford se nás na akci v Maroku (ale i při sbírání zkušeností na českých cestách) snažil uchlácholit, že tohle auto není o motoru, ale především podvozku. Zkusme na chvilku uvěřit. Vpředu Raptor dostává nezávislé zavěšení s hliníkovými rameny, vzadu tuhou nápravu s Wattovým přímovodem. Celý rám standardního Rangeru je dodatečně upraven a zpevněn vysokopevnostní ocelí. Geometrie náprav je agresivnější, zvětšily se zdvihy, rozchod kol i světlá výška.

Opomenout nesmíme ani tlumiče Fox Pro s průměrem 63,5 mm a technologií Position Sensitive Damping, která přizpůsobuje tlumení aktuálnímu povrchu. Například když jedete po hrbolaté silnici, nevyužívá se celý zdvih tlumičů a auto se tak zbytečně nehoupe a neposkakuje. Naopak v terénu se kola mohou zanořit hlouběji do podběhů a stále udržují dokonalý kontakt s podkladem.

V tomhle všem musíme dát Fordu zapravdu, podvozek Rangeru Raptor je skutečně dokonalý. Pick-up tak díky němu jezdí komfortněji, než kdejaká dnešní SUV-kabelka. V pořádném terénu už jsme auto vyzkoušeli, tentokrát nás nejvíc zajímalo, jak si poradí s neduhy tuzemského prostředí.

Ve srovnání s konkurencí (ale i klasickým Rangerem) má tenhle stroj ještě jednu zásadní nevýhodu. Přepracované provedení už totiž nezvládne táhnout 3,5tunové přívěsy, ale jen ty o tunu lehčí. Dost radikálně se snížilo rovněž zatížení, z původního tisíce kilogramů se teď musíte spokojit s hodnotou 600 kg. Ford říká, že Raptor není klasickým pracovním náčiním, a má pravdu. Jenže nejen v těch pozitivních, ale i negativních ohledech.

Kde jiní končí...

Jeho schopnosti poznáte ještě před opuštěním města. Projíždím ulici s retardéry a zjišťuji, že tam, kde bych jel s T-Crossem krokem, nevyžaduje Raptor sebemenší zpomalení. Prostě zdolá překážku, vy se jen lehce zhoupnete a směle pokračujete dál. Skvěle zdolává městské kostky, ale i vymleté cesty v zapadlých pražských uličkách.

Vyjíždíme vstříc českým okreskám, které jsou pro Raptor takovým pomyslným zátěžovým testem. Také tady si vede na jedničku s hvězdičkou. Velké díry v silnici, kterým se jindy vyhýbám, nemusím vůbec řešit, a kdybych si je nepamatoval zpaměti, vlastně o nich ani nevím. Poddajnost podvozku je snad nekonečná, ale co víc, nemusíte se smířit s žádnými kompromisy v zatáčkách. Raptor se výrazně nenaklání, i když v úseku esíček rychle měníte směr z jedné strany na druhou. No prostě paráda.

Raptor se sice kromě výborných terénních vlastností prezentuje z části jako sportovní náčiní, tady bychom ale byli opatrnější. Zatáčku umí projet rychle, to sice ano, zázraky od něj ale nečekejte. Není to dáno jen chybějící výkonovou rezervou pohonné jednotky, ale třeba i dlouhým převodem řízení. Do zatáčkovité pasáže můžete vlétnout stejně rychle jako s Fiestou ST, ale tam kde prckovi stačí jen jemné korekce volantem, si v Raptoru ukroutíte ruce. Sportovní svezení tedy ano, ale spíše v náročném terénu, kde auto mezi pick-upy vážně nemá konkurenci. Osobně jsem si toho při marockých jízdách nevšiml, ale zaujala mě zkušenost Machiho, který si při svižném proplouvání terénem stěžoval na časté zásahy přecitlivělé stabilizace, jíž se nepodařilo zcela vypnout. To jej prý namíchlo ještě víc než zmiňovaná absence válců.

Pro jízdní vlastnosti pick-upu je synonymem takové to neodbytné chvění vozu a časté poskakování zádě na příčných nerovnostech, zejména pak v situaci, kdy jedete v nenaloženém autě zcela sami. Pracovní nástroje jsou často laděny na zatížení, takže prázdné potom působí jako uhopsaná koza. Jenže Ranger Raptor není obyčejný pracovní nástroj, jeho vlastnosti počítají se vším a nebojím se říct, že jsou odladěný k absolutní dokonalosti. Ani při dlouhých dálničních přesunech vás nic neobtěžuje, aerodynamický svist je potlačen na minimum, stejně jako valivý hluk od kol, což je u auta s takto masivními pneumatikami další příjemné překvapení.