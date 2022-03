Ford si patentoval nový Drift mode, fungovat má u spalováků i elektromobilů

Nový systém by měl využívat brzdy k uvedení vozu do smyku a následně akcelerátor k jeho udržení

Automobilka Ford není ve světě tzv. driftovacích režimů, které jsou poslední dobou stále populárnější, žádným nováčkem. Ostatně stačí si vzpomenout na Focus RS, pro který dokonce nabízela i speciální elektronickou ruční brzdu s označením „Drift Stick“.

Jak ovšem upozornili kolegové z Motor1, před časem si automobilka u amerického úřadu pro patentovou ochranu registrovala nový driftovací režim pro budoucí modely, který by měl být unikátní. Navíc má být dostupný jak pro vozy se spalovacími motory, tak i pro elektromobily.

Podle popisu v přihlášce patentu by měl systém fungovat tak, že odpojí poháněná kola od pohonu a aplikuje klasické brzdy, aby došlo k jejich zablokování. Tím by mělo být vozidlo uvedeno do smyku, ovšem tím by schopnosti nového drift módu neměly končit.

Systém by totiž měl být schopen také převzít kontrolu nad pohonem vozu a uzpůsobit dávkování točivého momentu v závislosti na rozdílu mezi naměřenými hodnotami rychlosti kol a cílovými hodnotami rychlosti otáčení kol.

Jinak řečeno – systém by měl být při aktivaci schopen dostat vůz do smyku a následně ho v něm také udržet. Podle patentu by navíc mělo být možné tento systém aplikovat pro vozy s různými typy pohonu, respektive přenosu výkonu na kola.

Driftovací režimy, které dnes nabízí například některé modely z nabídky Mercedes-AMG, BMW M nebo i VW Golf R, přitom fungují především v kombinaci s pohonem všech kol, kdy je na zadní nápravu posílán vyšší výkon – případně je posílán především na jedno z kol zadní nápravy.

Využitím brzd pro uvedení vozu do smyku a následně schopností udržet vůz ve smyku co nejdéle jde však Ford ještě o pořádný krok dál. Zatím se však bavíme pouze o patentu, který se u produkčních vozů nemusí ještě dlouhou dobu objevit.