Francie navrhuje eko-daň pro SUV. Každé kilo nad limit za 10 euro

Podle informací francouzské státní tiskové agentury France 24 představila tamní ministryně životního prostředí Barbara Pompili nové schéma zdanění, které by se mělo dotknout především SUV. Pro vozidla s hmotností nad 1.800 kilogramů totiž požaduje zdanění 10 euro za každý další kilogram.

„Váhové zdanění, které navrhujeme, vysílá jasnou a nezbytnou zprávu, aby se počítalo s environmentálními dopady těžkých vozidel. Čím těžší vozidlo je, tím víc materiálu a energie spotřebuje, s větším znečištěním,“ uvedl na Twitteru ministryně Pompili.

Zdanění by mělo být představeno s rozpočtem na rok 2021 a nemělo by se vztahovat na elektromobily. V bezpečí by měla být i většina nejprodávanějších SUV od francouzských automobilek Peugeot a Renault, které se hmotnostně vejdou pod 1.800 kilogramů. Zdanění by se však mohlo dotknout především německých prémiových SUV značek jako je Mercedes-Benz, Audi nebo BMW.

Ze strany francouzské vlády přitom nejde o první zdanění automobilového průmyslu, které by mělo stlačit emise CO 2 . Některé modely s nejvyššími emisemi CO 2 totiž mohou již nyní čelit zdanění až 20.000 euro. I přesto se ale pokles emisí CO 2 ve Francii v posledních letech zpomalil, jak dodává britský web AutoExpress.

Zdanění těžkých vozidel, především ze segmentu SUV, by však mohlo být reakcí na zprávu organizace WWF (Worldwide Fund for Nature), podle které byly SUV druhým největším zdrojem nárůstu skleníkových plynů ve Francii mezi lety 2008 až 2018. Na prvním místě byl letecký průmysl. Sluší se ovšem zmínit, že za tu dobu segment SUV výrazně vzrostl – a to na úkor ostatních typů automobilů. A samozřejmě napříč celou Evropou.

Zdroj z francouzské vlády pak pro agenturu API uvedl, že by nová daň měla motivovat lidi k tomu, aby se vyhnuli velkým a těžkým vozidlům. Současně by však měla motivovat i automobilky, které by se měly zamyslet nad celkovým dopadem svého působení na životní prostředí, nikoliv pouze nad emisemi.