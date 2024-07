Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kdo nesleduje pečlivě oblast supersportů, mohl by snadno zapomenout, že existuje věc jménem Czinger 21C. Představil se přitom už před čtyřmi lety jako dílo americké firmy Czinger Vehicles.V útrobách má 2,9l osmiválec se dvěma turbodmychadly a tři elektromotory pro celkový výkon 932 kW (1.267 k), který díky hmotnosti 1.250 kg znamená poměr výkonu ku hmotnosti lepší než tisíc koní na tunu.

Je tedy nasnadě, že takový stroj bude extrémně rychlý, a na 1,87 km dlouhé trati do vrchu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu to prokázal. Získal rekord mezi produkčními vozy, když s ním Chris Ward zvládl zajet čas 48,83 sekundy. To je o půl sekundy lepší, než za jaký čas to loni zvládl Rimac Nevera, dosavadní držitel rekordu.

Video přitom ukazuje, že ještě je prostor ke zlepšení. Start nevypadá dokonale, a také se pilot v jednu chvíli dostal drobně mimo trať, což vůz viditelně rozhodilo. Všimněte si také, že ke konci na straně vozu něco plandá – to je zrcátko, které urazil kontakt s balíkem slámy.

Video se připravuje ...

Samozřejmě, na nejrychlejší čas vůbec to nestačí. Absolutní rekord drží už od roku 2022 malinký elektro-sporťák McMurtry Spéirling, který zvládl trať zajet za 39,08 sekundy.

Czinger vyrobí jen 80 kusů 21C ve třech různých specifikacích. Kousek, který zajel rekord, je „základní“ verze orientovaná na sportovní jízdu, k mání však je i provedení V Max s odlišnými aerodynamickými vlastnostmi a nejvyšší rychlostí 407 km/h místo 352 km/h standardního provedení. Čtyři kusy vzniknou také ve specifikaci Blackbird, která je ještě o sto koní silnější, ale nemá silniční homologaci a smí tak jen na uzavřené tratě.