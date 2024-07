Podívejte se na obří fotogalerii z Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2024

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Festival rychlosti v Goodwoodu 2024 je v plném proudu a my jsme vyrazili až do centra dění, abychom vám mohli ukázat obrovskou fotogalerii. Letošní ročník jednoho z největších automobilových svátků na světě už tradičně představuje atraktivní novinky vedle historických silničních i závodních aut a nechybí ani pořádná akce na slavné trati závodu do vrchu. Až nebezpečně blízko balíků slámy se tu jezdci ženou obrovskou rychlostí.

Podívejte se na velkolepou přehlídku z tepla vašeho domova nebo dovolené a nasajte tu pravou atmosféru vysokooktanového benzinu. Velkými novinkami na letošním festivalu jsou nejnovější Bugatti Tourbillon, hybridní Honda Prelude, ostřejší Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, koncept elektrického kupé MG Cyber GTS nebo hybridní Porsche 911. Návštěvníci si však mohou užít i výstavní premiéru nového lidového SUV MG HS.

Ještě lepší přehlídku si mohou užít milovníci klasických aut. V naší rozsáhlé fotogalerii můžete vidět i opravdové automobilové legendy, jako jsou Lamborghini Miura, Pagani Zonda, McLaren F1 GTR, Honda RA272 nebo Dodge Charger Daytona. A jedinečnou premiéru si v na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu odbylo i Auto Union Type 52 „Schnellsportwagen“, který automobilka navrhla už před devadesáti lety, ale vyrobila až během posledního roku.