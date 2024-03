TEST Hyundai i30 Fastback N Performance N-DCT – Poslední jízda, poslední sbohem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ručička otáčkoměru doslova letí k červenému poli, přeplňovaný dvoulitr pod náporem plnicího tlaku z turbodmychadla protáčí kola, a když následně uberu plyn, všechna ta síla si odfrkne práskáním do výfuku. Upřímně, nikdy bych nečekal, že to bude zrovna Hyundai, co tak výrazně ovlivní mou vidinu ideálního sportovního hatchbacku pro život. V časech, kdy se i v rychlých autech začala objevovat sterilita, nám Hyundai dal jedno z nejlepších dostupných sportovních aut vůbec.

S nastávající elektrickou érou se s námi fenomenální Hyundai i30 N už definitivně loučí, protože spolu se sourozenci i20 N a Kona N odjíždí do automobilového důchodu, aby je společně nahradil nový elektrický Hyundai Ioniq 5 N. Když se s ním kolega Marek Bednář začátkem tohoto týdne poprvé svezl, přivezl vám až nečekaně pozitivní jízdní dojmy – nový elektrický sporťák od divize Hyundai N přináší charisma spalovacích aut, ale v mých očích asi nikdy nebude tak návykový.

Poslední sbohem

Pokud milujete sporťáky a zábavu na okreskách, není rychlost tím jediným, co při nedělních projížďkách v brzkých ranních hodinách chcete zažít. Znáte ten okamžik, kdy se na chvíli zastavíte, vystoupíte, podíváte se do krajiny a slyšíte, jak za vámi chladnoucí technika jemně praská? A cítíte, jak sálá horkem? Vidíte, jak se v okolí vaší řidičské hračky tetelí horký vzduch? To je nezaměnitelné charisma rychlých spalovacích aut.

Hyundai i30 Fastback N Performance N-DCT

A teď to zase zažívám s jedním z nejzábavnějších sportovních hatchbacků všech dob. Už navždy je to poslední zápůjčka od oficiálního českého zastoupení značky, protože odjíždí do propadliště dějin bez právoplatného nástupce. Nebudu se tajit tím, že mi bude chybět. Už dlouho o něm říkám, že je jediným novým sportovním autem do milionu korun, jaké bych vážně chtěl.

Je sportovním autem, v němž jsem se naučil „opravdový“ meziplyn s dvojitým vyšlápnutím spojky, najel jsem s ním nespočet kilometrů po českých okreskách, a dokonce jsme se během horkého léta celý den proháněli po asfaltu slovenského závodního okruhu Slovakiaring. Na tu nekonečnou přilnavost na závodních „slickách“ vzpomínám dodnes. Na továrních pneumatikách ten řidičský zážitek už nikdy nebyl tak silný.

Jenže teď už je všemu konec. Hyundai i30 N se začal prodávat v době, kdy veškerá konkurence začala prohánět stopky na Nürburgringu, a přestože tam také vznikal, nikdy neměl ambice je překonat. Hlavním cílem bylo vrátit do světa rychlých hatchbacků řidičskou radost, zážitky a trochu nepsaných pravidel staré školy. Nepochybně je s modernější osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou N-DCT rychlejší, ale s tradičním manuálem s přesnou kulisou je pocitově opravdovější.

Poslední jízda

Vždycky jsem si jej užíval hlavně s manuálem, když jsem mohl vypnout automatické meziplyny a při podřazování je tam sázet sám. To si však při našem posledním rozloučení užívat nemohu, protože se mi do rukou dostal stylovější Fastback N, doplňující standardní hatchback, právě se osmistupňovou „dvouspojkou“. Je přesně taková, jaká ve sportovním autě má být – rychlá a s minimálním prokluzem. A znovu si říkám, jak i30 N umí být sportovním autem dvou tváří.

V běžných jízdních režimech umí jezdit po tichu a v komfortu, ale když jej stiskem tlačítka se šachovnicovou vlajkou na volantu přepnete do režimu N, ožije svým skutečným charakterem. Řízení ztuhne, podvozek se přitvrdí, reakce turbodmychadlem přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce zrychlí z bleskurychlé na okamžitou a pod vámi se otevře výfuková klapka zintenzivňující řev i práskání do výfuku. A plnou sílu můžete z motoru vyždímat hlavně krátkým overboostem N Grin Boost. Řidičská nirvána začíná!

Video se připravuje ...

Pravou nohou máte na povel stádo 280 koní (206 kW) s točivým momentem 392 newtonmetrů v relativně širokém středním pásmu 2100 až 4700 otáček za minutu. Jakmile se v něm turbodmychadlo nadechne pod plným plynem, výkonné srdce má okamžitě tendence protáčet přední kola. Na zimních pneumatikách Continental WinterContact TS 870 P to je ještě výraznější, protože i30 N má mnohem větší sklony k nedotáčivému klouzání.

Když „eNko“ ženu po nekvalitním asfaltu českých lesních okresek, začínám si říkat, že na přední pneumatiky je toho asi už moc. Na velkých nerovnostech se odlepují od povrchu, musí zatáčet a do toho přenášet stovky newtonmetrů skrze samosvor na asfalt. Raději zpomaluji a vzdávám se hlavně v opravdu utažených vlásenkách. Nerad bych totiž vyklouzal nebo „vypochodoval“ do protisměru a zbytečně ohrozil protijedoucí řidiče.

Hyundai i30 Fastback N Performance N-DCT

S odhadem rychlosti v i30 N naštěstí pomáhá opravdu bohatá zpětná vazba přenášená do vašich rukou i zad, takže i méně zkušení řidiči během pár desítek dynamičtějších kilometrů zvládnou ideální souhru s technikou. Se sportovními letními pneumatikami a elektronickým samosvorným diferenciálem e-LSD pak i30 N Performance vždy byl hot-hatchem, v němž můžete modernizovat poučku „pomalu do zatáčky, rychle ven“ na „rychle do zatáčky a ještě rychleji ven“.

Verva, s jakou se pneumatiky pod plynem zakusují do asfaltu je až ohromující. Hyundai i30 N Performance s chytrým samosvorem (standardem i30 N byl mechanický samosvor) je přesně tím autem, v němž zvládnete ujet všem posměváčkům s kritikou, že jste utratili skoro milion korun za Hyundai. Nevěříte tomu? Dejte mu jednu jedinou šanci, svezte se a budete jej chtít. A pokud milujete vysokooktanový benzin, doslova se pro něj rozběhnete k prodejcům.

Kupujte. Stále jsou, ale už brzy nebudou

Vracíme se ke skutečnosti, že už brzy bude Hyundai i30 N pouhou ojetinou. Váš vysněný kousek si ve výrobě už neobjednáte a u českých prodejců se nachází zásoba přibližně 230 skladových aut. Velkým lákadlem i30 N vždy byl i fakt, že nikdy nebyl moc drahý. Od oficiálního představení v roce 2017 a zahájení prodeje v následujícím roce zdražil jen přiměřeně. Stále je jedním z posledních sportovních aut se základní cenou začínající hluboko pod milionem korun.

V Česku se prodává se základní cenou od necelých 740 tisíc a za výkonnější verzi Performance s elektronickým samosvorem zaplatíte od necelých 870 tisíc korun. A dokonce oba mají šestistupňový manuál a tři pedály ve standardu! Za osmistupňovou dvouspojkovou převodovku N-DCT si pak připlatíte dalších 50 tisíc korun.

Nepochybně vás napadá, zda Hyundai i30 N má i nějaká negativa, protože zatím jsem jej doslova „přechválil“ pozitivy.

Vždy jsem mu vyčítal malou padesátilitrovou nádrž s ručičkou pohybující se tempem té na otáčkoměru, která v kombinaci s vyšší reálnou spotřebou paliva znamená časté návštěvy čerpacích stanic. Když mu pořádně stojíte za krku, jede za okamžitých dvacet a více litrů.

Hyundai i30 Fastback N Performance N-DCT

Hyundai i30 Fastback N Performance N-DCT sice umí jezdit i za oficiálně udávaných 8,5 litru na 100 kilometrů, ale proč by to kdo dělal? Je sportovním autem s jediným cílem – poskytnout vám až nekonečnou zábavu za volantem. A to zkrátka něco stojí, takže jsem naše poslední setkání uzavírám s reálnou kombinovanou spotřebou 11 litrů na 100 kilometrů. Během posledního rozloučení jsem si jej příjemně užil.

Plusy

Návyková zábava

Poctivý dvoulitr

Každodenní využitelnost

Cena

Minusy

Vysoká spotřeba paliva

Malá palivová nádrž