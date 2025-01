TEST Kia Sorento CRDi – Ideál zodpovědného táty

Již roky v Kie Sorento nenajdete motor podélně a dvoustupňovou přídavnou převodovku; i když začínala jako off-road, dnes je velkým SUV moderního střihu. Tedy s motorem vpředu napříč a pohonem předních nebo všech kol. To ale ještě neznamená, že by se jí rozklepala kolena při pohledu na štěrkovou cestu do kopce – ale nepředbíhejme.

Facelift, který se ukázal na konci roku 2023, znamenal novou příď se skoro mimozemským designem. Připomíná menší sportage – tehdy ještě před čerstvou modernizací – svým jazykem, ale zachovává si výrazně odlišnou tvář díky jinak, vertikálně orientovaným světlometům. Stejně jako verze před faceliftem se mi i tahle moc líbí, byť je dojem hranatosti a americké „truckovitosti“ právě designem předních lamp trochu potlačen.

Zadním svítilnám zůstal motiv dvou obdélníků, z nichž jeden brzdí a druhý bliká. Přibylo však provázání obdélníků obrysovkami v podobě obrácených písmen L, které předchozímu provedení designově dost chybělo. Pořád nejsem úplně kamarád s faktem, že bliká ten vnitřní obdélník, ale ve výsledku je to asi jedno – důležitější je, že na rozdíl od sesterské santa fe jsou blinkry vysoko, a tedy hezky na očích, a taky jsou tu párové mlhovky i velké couvačky, dobře nasvětlující prostor za autem.

Palec nahoru za ergonomii

Mohutné dveře mi otvírají přístup za volant, kde je největší změnou nová, opticky odlehčená palubní deska. Designéři podlehli současné módě a místo standardní kapličky přístrojů tu je fošna spojující oba displeje do jednoho celku, byť displeje samotné jsou oddělené. Cením, že je mezi nimi dost velká mezera, takže mi věnec volantu nezakrývá kus centrálního displeje.

Panel o patro níž, u nějž je dotykovým tlačítkem možné přepínat mezi funkcemi klimatizace a základním ovládáním infotainmentu, je řešení známé i z jiných aut značky. V rámci dnešní snahy šetřit peníze za fyzická tlačítka a nutit řidiče téměř vše ovládat dotykem je to řešení relativně příjemné – na teplotu jsou tu fyzické knoflíky a na vyhřívání či ventilaci sedaček kolébková tlačítka ještě o kousek níž.

Co do prostornosti nemám co vytýkat, přeci jen sedíme v autě na evropské poměry opravdu velkém a v kabině je to znát. O středový tunel si taky hezky opřu pravé koleno a kvituji nastavitelné boční vedení opěradla, které třeba v santa fe chybí. Taky můžete nechat sedačku jemně cvičit s vašimi zády prostřednictvím různého nafukování a vyfukování částí bederní opěrky; pohodlné to úplně není, ale na delší trase to může pomoci se ztuhlostí zad.

V druhé řadě sedaček, která nabízí podélný posuv i naklápění opěradel, je místa královsky. Nesedí mi tvrdší čalounění, ale kvituji stínítka bočních oken. Ve třetí řadě sedaček, manuálně, ale snadno výklopné z podlahy zavazadelníku, je jasně znát výhoda zádě santa fe, která je víc krabicoidní – v sorentu je méně prostoru. Pořád se sem vejdu i s výškou 184 cm a zvládl bych tu krátce cestovat, ale v hyundai mám místa přeci jen trochu víc do všech stran. I zde je nicméně možnost částečného ovládání klimatizace, jsou tu i výdechy, nabíjecí porty USB-C a držáky nápojů. A když třetí řadu nepoužíváte, jako já většinu týdne, můžete schovat pásy za klipy a jejich spony tak netlučou o plasty na bocích.

Zavazadelník za třetí řadou sedaček samozřejmě nenadchne objemem. Jak je u sedmimístných aut běžné, chcete-li cestovat v tolika lidech ještě s nějakou bagáží, chce to „rakev“ na střeše nebo přívěs. Líbí se mi nicméně, že v kufru je u podlahy místo, kam při vyklopené třetí řadě sedaček uložit roletu.