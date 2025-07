TEST Jaecoo J7 1.6 T-GDI AWD – Cena skvělá, výbava bohatá. Tak co chtít víc?

Rozdíl mezi výbavou Luxury a Exclusive ale není pouze v dostupnosti (nebo spíš nedostupnosti) některých prvků výbavy, ale také v technice. S testovaným Exclusive se pojí výhradně pohon všech kol. Jakým způsobem je „čtyřkolka“ řešena, podklady od výrobce neuvádějí. Pravděpodobně to bude aktivní lamelovou spojkou, připojující v případě potřeby pohon zadních kol. Z toho také vyplývá, že je zde uplatněn kloubový hřídel (kardan) s úhlovým převodem za převodovkou. Tou je samočinná sedmistupňová dvouspojková DCT.

Elektroimpulzní volič skříně DCT je umístěn na středovém tunelu a je řešený pákou. Jím ovládáte nejen jízdní režimy, tedy D, R a P a N, ale také manuální změnu převodových stupňů. K aktivaci manuálního režimu musíte na boku páky voliče zmáčknout tlačítko, čímž se volič přepne do režimu pro manuální řazení (takže v tu chvíli neovládá základní jízdní režimy – R, D a N), přičemž výše řadíte pohybem páky dopředu a podřazujete pohybem dozadu (mělo by to být obráceně).

Při manuální volbě jsem měl zprvu trochu obavy, jak to bude fungovat, abych třeba nezařadil neutrál (N). To se však nestane, jelikož jste v manuálním režimu. Navíc k deaktivaci manuálního módu musíme tlačítko M na boku chvíli držet. To abyste se třeba náhodou nevědomky nepřepnuli z režimu manuálu do automatu a tedy pak nezařadili nechtěně při jízdě třeba ten neutrál.

Jaecoo J7 Exclusive | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Zdrojem síly je přeplňovaná šestnáctistovka TGDI s výkonem 108 kW v 5500 otáčkách za minutu, ovšem maximum točivého momentu výrobce neudává. Jedná se dlouhozdvihový motor (vrtání válců 77 mm, zdvih kliky 85.8 mm) konstrukce Chery ze série F (označení je F4J16). Technika motoru je moderní, takže nechybí přímé vstřikování benzinu, či proměnné časování rozvodu na obou vačkových hřídelích. Přítomna je také odpojitelná vodní pumpa, elektronicky řízený termostat či olejové čerpadlo s proměnným výkonem. Pro snížení hluku a vibrací je uplatněn dvouhmotový setrvačník.

Komfort s výhradami

Kapotu motoru otevřete zatažením za páčku vlevo pod volantem, přičemž musíte za ni vzít dvakrát. Při prvním zatažení kapotu odjistíte ze zámků, druhé zatažení páčky supluje bezpečnostní pojistku. Ano, to co u většiny aut musíte prsty pod pootevřenou kapotou nahmatat. A občas je to trochu boj. Tady stačí jen kapotu zvednout, nic nehledáte. A navíc jsou zde dvě plynové vzpěry, které vám otevírání motoru dále usnadní. Tohle je vážně skvělé.

Jaecoo J7 • Zdroj: Jaecoo

Subjektivně vzato motor působil hlučněji, jeho zvuk je takový jadrnější a ani převodovka neřadila vždy bezchybně. Občas to trochu škublo, jindy zase malinko váhala, co zařadit. Celkově mění kvalty pomaleji, na druhou stranu až na výjimky vcelku plynule a bez výhrad.

Jaecoo J7 je primárně komfortním vozem bez sportovních ambicí. Vzhledem k tomu je trochu škoda, že podvozek dostal poněkud tvrdší tlumiče, takže přejezd nerovností není zrovna plavný. Když se tlumiče rozhýbají svižnější jízdou, je to již lepší. Přesto bych čekal komfortnější projev.

Jaecoo J7 Exclusive | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Většinu času jsme jezdili v módu Normal. Slabinou je, že při každém nastartování motoru se automaticky a tedy implicitně nastaví ekonomický režim. To může být trochu ošidné, protože dynamika v něm je mdlá. Aby auto začalo trochu více akcelerovat, musíte pedál plynu tlačit dost k podlaze.

Subjektivně vnímaná dynamika se zdá být spíše podprůměrná. Malé omezení může pro někoho představovat také nejvyšší rychlost jen 180 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h výrobce neuvádí. Na rozdíl spotřeby paliva, která činí 8 l na 100 km. Přesně tenhle údaj mi ukázal palubní počítač po krátké jízdě průměrnou rychlostí 58 km/h. Dlouhodobě ale svítila hodnota 7,2 až 7,3 l na 100 km, což je vcelku překvapivé. Jaecoo udává osm litrů na 100 km.