Hyundai Bayon vs. Škoda Kamiq – Stará dobrá škola
Přestože v segmentu malých crossoverů stále přichází řada nových modelů, najdeme mezi nimi dvě stálice, které již řadu let těší české motoristy. Hyundai Bayon i Škoda Kamiq jsou poctivá auta s prověřenými motory.
Dojem, cena, prostor
Oblibu malých SUV a crossoverů chápeme. Jsou podobně velké jako městské hatchbacky, na jejichž základech jsou většinou postaveny, ale nabízejí prostornější karoserie a příjemnější nastupování. Jednoduché platformy se odrážejí v jednodušší technice, čímž se cenově drží na přijatelné úrovni. Jedničkou na českém trhu je v tomto segmentu Škoda Kamiq a silnou pozici má i Hyundai Bayon. Velmi blízko k sobě oba vozy mají použitými motorizacemi. Oba v tomto srovnání pohánějí přeplňované litrové tříválce na benzin, které jsou spojeny se sedmistupňovými dvouspojkovými automaty.
DOJEM
Přestože oba vozy na cestách již nějakou dobu potkáváme, pořád se nám jejich design zdá atraktivní. Ani jednomu totiž nelze upřít originalitu, která je hezky vyvážená s určitou fi remní uniformitou. Bayon je tu s námi od roku 2021 a Hyundai v jeho případě vsadil na dravější výraz. Ten charakterizují rozdělené světlomety s diodovým proužkem denního svícení nahoře a hlavními refl ektory dole po stranách.
Při loňském faceliftu se světla opticky spojila s žebrováním v nárazníku, což vozu dává ještě ostřejší vzhled. Nad logem má testované provedení světelnou lištu spojující denní svícení, která je součástí Bi- -LED světlometů od druhé výbavy – podobný prvek najdete i u jiných modelů Hyundai. S výrazem přední části hezky ladí uspořádání té zadní, kde mají hlavní slovo šípovitá světla spojená lištou z odrazek.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!