Hyundai Staria 2.2 CRDi Luxury – Kdyby ufouni jezdili autem

Jako mimozemské zjevení vstoupila Staria do stojatých vod rodinných dodávek. Nejen kvůli designu, ale i zajímavému poměru cena/výbava.

Design, interiér Vyrazit novou starií do kempu o letních prázdninách byl mimořádný zážitek. V šedi tradičních obytných aut a dalších prostorných přepravníků působila jako zjevení. Snad každý kolemjdoucí utrousil na kosmický design auta poznámku. Někdo hezkou, jiný méně lichotivou. Jedno je ale jisté: na korejskou novinku nejde nemít názor! Řadu lidí zaujala staria natolik, že rovnou přišli požádat o soukromou prohlídku. Zatímco vnější vzhled polarizoval, kabina nadchla každého. Jen cena zkoušeného exempláře 1,5 milionu korun připadala některým „návštěvníkům“ přehnaná. Když jsem ale vyjmenoval veškeré položky a funkcionality a zároveň dodal, že solidně vybavený základ lze pořídit za méně než 900 tisíc korun… údiv byl zpátky. Video se připravuje ... Nejluxusnější Na rozdíl od konkurentů je novinka k dispozici s jedinou velikostí půdorysu, a sice délkou 5253 mm a šířkou 1997 mm. Je tedy o něco širší než konkurenční dodávky, což společně s horizontálními designovými prvky na přídi znamená, že nepůsobí vysoce a úzce. Zkoušená Staria Luxury je vlastně takovou samostatnou kapitolou. Vyjma nejvyšší výbavy je auto vždy devítimístné (3+3+3), jen „naše“ má vpředu namísto lavice dvě samostatná sedadla, mezi kterými je obrovský úložný box. V řadě druhé pak najdeme dvě luxusní křesla. Ale o nich později. Nepřehlédnutelný Hyundai Staria je v Česku! První svezení ukazuje, že Multivan má problém Na vnější vzhled jste si už určitě stihli udělat názor. Přídi dominuje obrovská maska chladiče protažená až do rohů karoserie, do které jsou zakomponovány hlavní světlomety. V našem případě projektorové Full LED s automatickým přepínáním dálkových světel, avšak bez funkce vykrývání. Hlavní zdroje světla jsou doprovázeny úzkou světelnou linkou nad emblémem automobilky. Ten je, společně se zrcátky, prvky v masce a dalšími detaily vyhotoven v odstínu mosazi, což je výsada výbavy Luxury. Hyundai Staria 2.2 CRDi Luxury Za zmínku dále stojí uhlazené tvary karoserie a především obří prosklené plochy. Spodní hrana oken je umístěna hodně nízko, a tak je z vozu skvělý výhled všemi směry. Okénka ve druhé řadě jsou posuvná (jen u základních verzí výklopná), ve třetí jsou pak výklopná pokaždé. Dvě nejvyšší verze dostávají pro druhou a třetí řadu ještě boční roletky. Společně s příplatkovým panoramatickým oknem (+40.000 Kč) tak o prosvětlenost a vzdušnost kabiny není nouze. Zatímco nižší verze mají sedmnáctky, testované Luxury sedí na osmnáctipalcových kolech. Vzadu si designéři světel hráli s pixely, podobně jako u elektromobilu Ioniq 5. Je to efektní řešení a k celku to celé pasuje. Jen vás asi překvapí, jak malé množství kostiček je vyhrazeno blinkrům či mlhovce. Horní část pixelů potom nesvítí vůbec. Potřebujete-li po zaparkování do zavazadlového prostoru, myslete na dostatečný odstup od jiného auta či překážky. Víko je vskutku rozměrné. Naštěstí se ale, stejně jako boční dveře po obou stranách, otevírá elektricky. Ve všech třech případech lze využít i tlačítka na klíčku. Megaprostor s kompromisem Obrovitánským plusem starie je vnitřní prostor. Sedačky ve druhé a třetí řadě nelze nastavit tak, aby se sem ani dvoumetrový člověk pohodlně neposadil. Zadní lavice je posuvná o dvaatřicet centimetrů, a i když ji dáte zcela dopředu a sedadlo druhé řady úplně vzad, prostor je tu pořád výtečný. Možná škoda, že zadní lavici nelze posunout ještě trochu vpřed, čímž by vzniklo více místa v zavazadlovém prostoru. Takto se jeho objem pohybuje v rozmezí 117 až 431 litrů. Zvětšit jej můžete ještě sklopením zadních opěradel. Případně lze u lavice zvednout sedáky. A tím se dostáváme k asi nejvýraznější slabině auta. Sedačky ve druhé a třetí řadě sice vyndat jdou, ale je potřeba sada nářadí a jde spíše o servisní úkon. Rozhodně to není otázka několika desítek vteřin jako v multivanu. Hyundai Staria Van má české ceny, bez daně se vejde pod 700.000 Kč Zastavme se ale ještě u sedaček uprostřed. Sluší se říct, že svým komfortem překonávají i sedadla řidiče a spolujezdce. Vyjma kůže Nappa (kterou verze Luxury nešetří napříč celým interiérem) potěší nejen vyhřívání, ale i ventilace. Obě sedačky si navíc můžete uvést do lůžkové úpravy s položenými zády a podepřenýma nohama, což je zejména na dlouhých cestách paráda. Sedačky jsou navíc posuvné nejen dopředu a dozadu, ale i do stran. To se hodí, neboť vzad se nenastupuje sklopením opěradla, jak je zvykem jinde, ale prostřední uličkou. A posunutím samostatných sedadel na úplný kraj ji výrazně zvětšíte. Navíc mají (bohužel jako jediné) úchyty Isofix, jen přístup k nim by mohl být ještě o něco snazší. Jako v SUV V kabině se nešetřilo ani úložnými prostory. O megaboxu mezi sedadly vpředu už byla řeč. Vzadu z něj mají cestující k dispozici ještě šuplík a držáky na pití. Jen přední dveře mají tři úložné přihrádky různých velikostí, dvě schránky najdeme i na přístrojové desce – před digitálním přístrojovým štítem a za prostřední obrazovkou multimédií. A dalšími drobnými přihrádkami by se dalo pokračovat. Plasty na dveřích a na přístrojové desce jsou tvrdé, ale hezky zpracované. Rozhodně se nebavíme o laciném nepěkném materiálu. A samotné pracoviště řidiče? Zapomeňte na užitkáče, to je jako převzaté z velkého SUV. Jak jsem říkal, digitální přístrojový štít doplňuje 10,25“ obrazovka multimediálního systému s navigací, podporou Apple CarPlay (byť jen drátovou), moderní grafikou a svižným chodem. Budíky zase umějí při aktivním blinkru promítat obraz z boční kamery, podobně jako ostatní novodobé hyundaie a kie. Nastavení teploty probíhá dotykem na příslušné plošky, chválím alespoň to, že pro zobrazení údajů o klimatizaci zůstal zachován samostatný panel. Klimatizace pro přední sedadla je však jen jednozónová. A trošku bych se obával lesklého černého plastu kolem infotainmentu a dotykových tlačítek. Drží se na něm prach, rychle se zaťapká a navíc jde o materiál náchylný na nejrůznější škrábance. Hyundai Staria 2.2 CRDi Luxury Klasická páka samočinné převodovky je tu zastoupena tlačítky, což je elegantnější řešení, ale z praktické zkušenosti o něco pomalejší než páka klasická. Naopak se mi líbí uspořádání tlačítek na volantu. Není jich moc a po pár kilometrech zvládnete obsluhovat vybrané funkce i poslepu. Komunikaci s posádkou vzadu usnadňuje zabudovaný interkom, dohled nad dětmi ve druhé řadě pak interiérová kamera. Obraz z ní se vám ale na prostřední obrazovce objeví jen pokud vůz stojí.

Motor, jízdní vlastnosti Jeden motor, různé kombinace Pro evropský trh je k dispozici jediná motorizace, jíž zastupuje přeplňovaný vznětový čtyřválec 2.2 CRDi s výkonem 130 kW a 430 newtonmetry točivého momentu. Naftová dva-dvojka rozpohybuje auto na stovku za 13,5 sekundy a pokračovat může na maximálních 180 km/h. Pokud se tedy bavíme o zkoušené variantě, která se pojí s osmistupňovou samočinnou převodovkou s hydrodynamickým měničem a čtyřkolkou řešenou vícelamelovou spojkou. Staria však v nižších verzích může dostat šestistupňový manuál a pohon předních kol. Pokud si říkáte, že je motor D4HB převzat z modelu Santa Fe, máte z části pravdu. Vypůjčen je z SUV, ale před modernizací v roce 2020. Má tedy stále ještě litinový blok a rozvod řetězem. Modernější provedení D4HE, které má Santa Fe dnes, už nespolupracuje s hydrodynamickým měničem, ale dvouspojkovou převodovkou. Za zmínku určitě stojí fakt, že jinde ve světě byste si starii mohli objednat také s 3,5litrovým atmosférickým šestiválcem! Buď ryze benzinovým (200 kW), nebo na LPG (177 kW). Hyundai Staria už má i dvě kempovací verze. Jak se vám líbí? Nemožnost výběru vás ale zas tolik mrzet nemusí. Nafťák je kultivovaný, dobře odhlučněný a solidně táhne již z nejnižších pater otáčkoměru. Průchod jím je pak spíše lineární, přičemž to nejlepší se děje zhruba do tří tisíc otáček. O moc víc (vyjma zvýšeného hluku) už toho výše stejně nedostanete. Porce 177 koní je dostatečná pro bezpečné předjížděcí manévry na okreskách (musíme zohlednit pohotovostní hmotnost 2443 kg) i udržení tuzemského dálničního tempa, při kterém motor točí 2100 ot/min. Výhrady nemám k práci převodovky, která řadí hladce a logicky. Ve vyšších rychlostech už je dynamika podstatně vlažnější a vaší pravé noze to dá hodně přemlouvání, abyste z auta vymáčkli ještě něco navíc. Svižně ale staria jet umí, o tom žádná. Aerodynamický svist je na autobahnu v rychlostech kolem 160 km/h znát, komfort je však pořád slušný, stejně jako stabilita, která se nenechá rozhodit prvním větším fouknutím větru. Hyundai Staria 2.2 CRDi Luxury A spotřeba paliva? Nejžíznivější je motor ve městě. Když musí skoro 2,5tunovou starii několikrát po sobě rozpohybovat od červených světel, klidně si řekne o 12 litrů na každých sto kilometrů. Když se ale vymotáte z uliček metropole a najedete na dálnici, při tuzemském povoleném maximu žádá 10 l/100 km. Na okreskách se s alespoň trochou snahy dokážete pohybovat lehce nad osmi litry, spíše ale počítejte s dlouhodobým průměrem mezi devíti a desíti. Jako v SUV, kapitola 2 Byť o starii od začátku mluvíme jako o dodávce a její velikost takové škatulce odpovídá, technika v útrobách je odvozena z osobáků, což je příslib slušného cestovního komfortu. Konkrétně se bavíme o platformě N3 (Hyundai Tucson, Kia Sorento) se vzpěrami McPherson vpředu a sofistikovaným víceprvkovým zavěšením vzadu. Tlumiče jsou tu klasické, neadaptivní a pneumatiky mají rozměr 235/55 R18. A jízdní zážitek výše popsanému zcela odpovídá. Staria velmi dobře tlumí různé nerovnosti. Dokonce i velké výmoly, na kterých se nenechá rozhodit a neodskakuje, jak bývá zvykem u konkurentů s jednodušší zadní nápravou. Průjezd obloukem nepřináší výrazné náklony karoserie. I svižněji se zvládnete zatáčkami proplétat, staria nedotáčivost potlačuje do poslední možné chvíle. Jen je potřeba myslet na méně strmé řízení, takže se při rychlých změnách směru ruce trochu víc zapotí. Zase se ale nebavíme o žádném hot-vanu, pořád je to prostorný rodinný přepravník. Sympatický jízdní projev nejen při pohodovém tempu je tak jen příjemným bonusem. A vyjma Multivanu T7 mě nenapadá žádné jiné auto takového ražení, které by tuto disciplínu zvládalo s obdobnou noblesou.

Závěr Závěr Kdyby marťani nepotřebovali ufo a vystačili by si s autem, vypadalo by právě takto. V ulicích působí obdobný rozruch, dovnitř se jich vejde sedm (případně devět) a ještě se svezou v pohodlí na úrovni osobního auta. Ani obsluhu čerpaček nebudou plašit zas až tak často, se 75litrovou nádrží by měla plná nádoba vystačit na 750 kilometrů minimálně. Ale teď vážně. Staria je unikátní dodávkou. Mně osobně se její extravagance moc líbí, je to něco nového, neokoukané a zajímavého. Na druhou stranu chápu, že asi nic pro introverty. Obrovskou pochvalu si zaslouží kabina – kvalitně zpracovaná, ve verzi Luxury vybavená až po strop. A hlavně prostorná bez jakéhokoliv kompromisu. Tedy až na omezenou variabilitu. Kdyby šlo vyndat zadní sedačky a lavici, během okamžiku byste starii proměnili ve spací vůz. Mimochodem, na vybraných trzích se prodává v kempingové úpravě, k nám se ale tato varianta nechystá. Něco mi ale říká, že firmy nabízející obytné vestavby nenechají na své vlastní řešení dlouho čekat… Zkoušený exemplář vyšel včetně příplatkového laku a panoramatického okna na 1.514.890 Kč. Ale jak jsem říkal, takové auto má na palubě položky, o kterých byste si ještě pár let dozadu mohli v dodávce nechat jen zdát. Sympatický je však i opačný konec ceníku. Za 899.990 Kč totiž nedostanete žádné holátko, ale předokolku s manuálem a rádiem, manuální klimatizací, dálkovým centrálním zamykáním, tempomatem, zadními parkovacími senzory a kamerou. Staria se drží předem nadefinovaných výbavových balíčků, připlácí se opravdu jen za drobnosti. Ale troufám si říct, že tu ideální si v daném cenovém rozpětí musí najít každý potenciální kupec. Nejlevnější verze modelu 899.990 Kč (2.2 CRDi/130 kW Comfort) Základ s testovaným motorem 1.149.990 Kč (2.2 CRDi/130 kW 4x4 8AT Smart) Testovaný vůz bez příplatků 1.449.990 Kč (2.2 CRDi/130 kW 4x4 8AT Luxury) Testovaný vůz s výbavou 1.514.890 Kč (2.2 CRDi/130 kW 4x4 8AT Luxury) Plusy Neotřelý vzhled

Bohatá výbava

Prostorná kabina

Vzdušnost a výhled ven

Intuitivní ovládání

Jízdní vlastnosti na úrovni osobáku Minusy Nemožnost vyjmout zadní sedačky

Pouze 2x Isofix

