Hyundai ukazuje nový způsob, jakým mohou auta komunikovat s okolím

Společnost Hyundai si v nedávné době přihlásila řadu zajímavých patentů, které se věnovaly především kabině vozu. Kolegové z CarBuzz však nedávno upozornili na další patent, který se tentokrát zaměřuje na komunikaci budoucích autonomních vozidel s chodci i okolními řidiči. A to docela zajímavým způsobem.

V přední části vozu by se totiž mohla objevit speciální mřížka, jejíž jednotlivé segmenty by mohly otáčením změnit barvu a vytvářet tak jednoduché vzkazy nebo symboly. Jde vlastně o podobný systém, jaký využívaly staré informační tabule například na nádražích nebo prostředcích hromadné dopravy.

Nejspíš si říkáte, že k podobné funkci by se dal jistě využít i displej, jenže s ohledem na umístění by mohl být poměrně zranitelný. Při rozsahu výroby by navíc toto „zpátečnické“ řešení mohlo být citelně levnější, snazší na opravu a současně by využívalo méně energie.

Patent přitom také počítá s tím, že bude zpráva osvětlena. K tomu by přitom mohl být využit jak systém osvětlení celého informačního prostoru, tak i podsvícení jednotlivých políček, která budou vytvářet zprávu. Ta přitom může okolí například informovat o tom, že je právě vůz v autonomním režimu. Ostatně autonomní technologie jsou jedním z důvodů, proč podobné systémy vznikají.

„S vývojem autonomních technologií řízení vyvíjíme i další technologie, které souvisí s plně autonomními vozy,“ citují kolegové z CarBuzz patentovou přihlášku. „Vývoj probíhá také na zařízení a metodě efektivního předávání informací o stavu autonomního vozu nebo informací vztahujících se k jízdě autonomního vozu okolním řidičům nebo chodcům,“ uvádí dále patent.

Patent zmiňuje také kontrolní jednotku, která má ovládat přenášení signálu. Nabízí se tak možnost, že řidič bude moci sám nastavit zprávu zobrazovanou na mřížce. Komunikační systém by navíc mohl fungovat také ve spolupráci se směrovkami.

Nová technologie tak může evidentně nabídnout řadu zajímavých využití, primárním úkolem ale bude informovat okolí o stavu vozidla, což může být v prvních letech provozu autonomních vozidel obzvlášť důležité pro zajištění pocitu maximálního bezpečí lidí v okolí. Samotná autonomní vozidla pak mezi sebou nejspíš budou komunikovat prostřednictvím technologie V2V, na jejímž rozvoji se v posledních letech také aktivně pracuje.