Záplava obrazovek nekončí, společnost Hyundai si ji patentovala i ve volantu

Moderní automobily jsou obrazovkami mnohdy až přeplácané, společnost Hyundai ovšem našla ještě další místo, kam by se dala umístit – do volantu.

Myšlenka na umístění obrazovky do středu volantu, kde je obvykle uložen airbag a spínač klaksonu, může znít na první pohled trochu jako sci-fi, automobilka Hyundai se však rozvíjení této vize věnuje již pěkných pár let.

V roce 2019 dokonce společnost zveřejnila dvě studie, které tento koncept rozvíjejí. První byla studie HMI Virtual Cockpit, která počítala s umístěním dvou dotykových obrazovek do ramen volantu, kde by obrazovky nahrazovaly klasická tlačítka. Střed volantu přitom zůstal víceméně klasický.

O něco později pak společnost Hyundai v rámci autosalonu New York Auto Show 2019 představila koncept lehce futuristického elektrického městského automobilu Genesis Mint Concept, určeného pouze pro dvě osoby, kde už byl střed volantu plně nahrazen lehce zapuštěnou obrazovkou.

Nedávno podaná patentová žádost společnost Hyundai pak ukazuje tradičně pojatý dvouramenný volant, i když s poněkud silnějšími rameny, jehož střed kompletně vyplňuje poměrně velká obrazovka.

Dá se předpokládat, že by nový displej mohl sloužit jako digitální přístrojový štít, případně by mohl nabízet širší spektrum informací. Je navíc možné, že by obrazovka mohla mít i dotykovou funkci, díky které by nabízela možnost ovládání některých funkcí. Již z volantu nové Tesly Model S Plaid a některých dalších vozů ale víme, že dotyková/kapacitní tlačítka na volantu nemusí být zrovna výhrou.

Mnohé nejspíš také napadlo, kam se poděl airbag? Podle patentové žádosti, na kterou upozornil web Motorionline, by však měl být umístěn za obrazovkou. Společnost navíc počítá s nezávislým upevněním airbagu i obrazovky, díky čemuž by v případě aktivace airbagu neměla být obrazovka poškozena.

Zatím se samozřejmě jedná pouze o koncept, který se nikdy nemusí stát realitou. Automobilka Hyundai už ale i v předešlých konceptech ukázala snahu nabídnout co nejčistší a nejelegantnější palubní desku, ze které by časem mohly zmizet i klasické výdechy ventilace. Odstranění kapličky přístrojů se tak zdá být jen další evolucí, nabízí se ale otázka, jak uživatelsky vstřícná by tato vize v praxi byla.