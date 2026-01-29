Indie radikálně sníží cla na evropská auta. Elektromobilů mají ovšem smůlu
Nejlidnatější země světa se dohodla s Evropskou unií na zásadním snížení cel na dovoz automobilů. Zatím se to však týká pouze omezeného počtu aut výhradně se spalovacím motorem.
Čína a Indie mají podobný počet obyvatel, který se pohybuje okolo 1,4 miliardy lidí. Jenže zatímco v Číně se každoročně prodá přibližně 30 milionů nových automobilů, v Indii to je pouze 4,4 milionu, tedy asi sedmkrát méně. Predikce nicméně hovoří o tom, že indický trh do roku 2030 vzroste na 6 milionů vozů, přičemž v následujících dekádách se nepochybně zvětší na několik desítek milionů aut ročně.
I proto zde působí většina relevantních výrobců včetně Škody, která je dokonce zodpovědná za zdejší aktivity celého koncernu Volkswagen. Mladoboleslavská značka se v Indii pomalu etabluje. Loni zde prodala 70.600 vozů, díky čemuž se z Indie stal čtvrtý největší trh pro Škodovku. A možná bude ještě významnější.
Evropská unie se totiž s touto nejpočetnější demokracií světa podepsala dohodu o snížení cla na import evropských automobilů z původních 110 na 40 procent. Ta je de facto výsledkem poněkud neprozřetelné politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na Indii uvalil 50procentní tarify. Indická ekonomika tak hledá jiné, spolehlivější partnery a EU mezi nimi nechybí.
Dohoda o snížení dovozových cel se má týkat automobilů s minimální cenou 15 tisíc eur (v přepočtu necelých 364.000 Kč) a výhradně spalovacím motorem, přičemž výhledově by daň mohla klesnout až na 10 %. Zvýhodnění se má dotknout až 200 tisíc evropských vozů ročně (limit se ovšem může ještě změnit). S výjimkou elektromobilů.
Těch se snížení prozatím netýká, do snížené sazby totiž budou zahrnuty až po pěti letech. Indie si tím hlídá domácí automobilový průmysl, jemuž dominují zejména automobilky Maruti Suzuki, Tata a Mahindra & Mahindra. Ostatně i proto na dovoz aut ze zahraničí uplatňuje cla ve výši 70 až 110 procent.
Kdo z toho bude těžit?
Snížení na 40, potažmo na 10 procent se logicky hodí především těm značkám, které nemají v Indii výrobní závod, byť mezi relevantními evropskými výrobci jich moc nezbývá. S ohledem na obecně vyšší ceny se ale mohou těšit též například prémiové značky Audi, BMW, Mercedes-Benz Porsche, respektive Volvo, které se orientují na majetnější zákazníky. Ti jsou totiž k vyšším cenám vstřícnější, navíc nemají v Indii úplně přímou domácí konkurenci.
Vyplatit by se ovšem mohlo i ostatním, Škodu nevyjímaje. Její prodeje sice loni táhl nový dostupný crossover Kylaq, značka z Boleslavi by se však mohla díky importu větších a dražších modelů etablovat také ve vyšších cenových patrech.
Zdroj: Reuters a Carscoops, foto: auto.cz, video: Peugeot