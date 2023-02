Invicta 4½ Litre Low Chassis: Poklad z ostrovů

V duchu tradice opět servírujeme jednu perlu z domácího chovu. A dokonce na stříbrném podnose. Jestli něco naplňuje pojmy zapomenutá, ale přitom úchvatná, je to právě invicta ze začátku 30. let. Auto, se kterým pohodlně přejedete celou Evropu a pak vyhrajete vytrvalostní závod.

Když sledujeme štíhlou siluetu invicty, okamžitě si vybavíme báječný závod 1000 mil československých, kde jsme ji spatřili poprvé. Jak sebevědomě zdolávala dlouhé kilometry a její velký řadový šestiválec se téměř bez námahy roztáčí za mohutného přívalu točivého momentu. S výkonem lehce přes 180 koní hravě zrychluje, a to na jakoukoliv zařazenou rychlost. Už tehdy nás uchvátila, a proto jsme vděčni, že o rok později přinášíme i její příběh.

Do Česka se tento konkrétní kus shodou okolností dostal před pár lety, kdy známý královéhradecký sběratel klasických vozů Honza Čížek zatoužil po obohacení sbírky o zajímavý malosériový britský sportovní kousek. Invictu začal hledat kvůli pověsti výkonného vozu s motorem Meadows, který navíc dlouhodobě vyniká spolehlivostí (ostatně po 90 letech v provozu je tento fakt již víc než důkladně potvrzen). A pak začalo hledání – najít správný kousek je u klasického vozu vždy složitější, což v případě takto specifického zadání samozřejmě platí dvojnásobně. Chce to svůj čas.

Ten nastal v létě 2019, kdy Honza při aukci ve Francii tu pravou našel a vydražil. A od té doby tým člověka a stroje společně zažívá přesně to, co by měl – jezdí. Intenzivní využívání znamená účast na různých závodech. Už v roce 2019 to bylo například Bugatti GP ve Zlíně a legendární závod do vrchu Zbraslav-Jíloviště, kde historické zkazky potvrdilo absolutní vítězství. V roce 2020 se i přes omezení podařilo najezdit zhruba 5000 kilometrů (seriál Grand Prix historických vozidel, 1000 mil československých, opět Zbraslav-Jíloviště, znovu Bugatti Grand Prix a další akce), přičemž po celou dobu bylo zapotřebí pouze běžného servisu.