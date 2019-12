Jaguar F-Type přichází v modernizované verzi. Z nabídky mizí šestiválec!

Jaguar Land Rover v poslední době nezažívá zrovna šťastní období, prodejně se mu příliš nedaří, což vyústilo ve ztrátu, kterou automobilka řeší restrukturalizací. Dokonce se několikrát hovořilo o možném partnerství s jiným výrobcem nebo dokonce o prodeji, ten však dnešní vlastník, indická Tata vždy odmítla. Práce na novinkách se však nezastavily a krátce před koncem roku přichází ještě jedna nová lahůdka. Modernizovaný Jaguar F-Type.

O jeho příchodu se mluvilo již delší čas a nyní je oficiálně tady. F-Type modelového roku 2021 rozeznáte podle přepracované přídě s nízkými světlomety, která se svojí koncepcí přiblížila ostatním modelům značky. Úzká koncová světla pak kombinují jedinečný světelný podpis převzatý z elektrického crossoveru I-Pace s jednoduchým vzorem diod.

„Nový F-Type stále nese typický design automobilky Jaguar, ale je dramatičtější, než byl kdy dříve, s ještě větším zaměřením na funkci každého prvku designu, každé linie nebo každé plochy,“ říká k designovým změnám Julian Thomson, ředitel designu v automobilce Jaguar.

Interiér se zaměřil na využití luxusnějších materiálů, technickou novinkou je pak digitální přístrojový štít s displejem o úhlopříčce 12,3 palce. Ten nabízí několik režimů zobrazení, přičemž to základní s ohledem na sportovní charakter vozu zdůrazňuje centrálně umístěný otáčkoměr. Virtuální kokpit pak doplňuje desetipalcová dotyková obrazovka infotainmentu na středovém panelu s integrovanými funkcemi Android Auto a Apple CarPlay.

V rámci faceliftu pro modelový rok 2021 se změnila také nabídka motorů. Zákulisní zprávy strašily, že z portfolia vypadne kompresorem přeplňovaný osmiválec, to se však naštěstí nestalo. Pětilitr zůstává, a to hned ve dvou nabízených variantách, s 331 kW a 423 kW. Naopak už F-Type na evropských trzích nepořídíte s šestiválcem, ten zůstává jen ve verzi pro Severní Ameriku. Na starém kontinentu tak osmiválec doplňuje pouze základní, turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, s 221 kW. Do budoucna by je ale mohl doplnit hybridní šestiválec, jak se v minulosti spekulovalo. Dvoulitr i V8 jsou každopádně kombinovány výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou.

*Údaje v závorkách platí pro F-Type kabriolet Jaguar F-Type kupé MY2021 – technická data nabízených motorů Motor 2.0 Turbo 5.0 Supercharged 5.0 Supercharged 5.0 Supercharged Pohon RWD RWD AWD AWD Zdvihový objem [cm3] 1997 5000 5000 5000 Válce/ventily 4/4 8/4 8/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 221/5500 331/6000 331/6000 423/6500 Točivý moment [N.m/min] 400/1500-4500 580/2500-5000 580/2500-5000 700/3500-5000 Převodovka 8A 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 250 (250) 285 (285) 285 (285) 300 (300) Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,7 (5,7) 4,6 (4,6) 4,6 (4,6) 3,7 (3,7) Komb. Spotřeba NEDC [l/100 km] 8,1 (8,1) 10,6 (10,6) 11,0 (11,0) 11,0 (11,0)

Nový kompresorem přeplňovaný osmiválec o výkonu 331 kW koní byl vyvinut tak, aby nabízel prvotřídní dynamiku. Vrchol točivého momentu 580 N.m je tak dostupný už od 2500 otáček. Muselo se však myslet i na ekologii, a tak je agregát doplněn o filtr pevných částic. K dispozici bude tento osmiválec jak s pohonem všech kol, tak s pohonem zadní nápravy. Vrcholnou verzi však dostanete výhradně se čtyřkolkou.

Jaguar od všech motorů slibuje výrazný zvukový projev, který je charakteristickou vlastností F-Typu. Pokud by však měl hluk motoru rušit, je tu k dispozici funkce Quiet Start, která zajistí tišší provoz. Elektricky ovládané klapky v zadním tlumiči výfuku v takovém případě zůstanou uzavřené, dokud se nezvýší zatížení motoru.

Změn se pak dočkal také podvozek, který má zajistit větší agilitu a lepší odezvu. Proto jsou tu nejen nové adaptivní tlumiče, pružiny, stabilizátory, zadní těhlice i kulové čepy, ale také třeba širší kola.

Modernizovaný Jaguar F-Type už zná své české ceny. Předběžná základní cena kupé činí 1.706.836 korun, zatímco kabriolet pořídíte od 1.893.408 korun.