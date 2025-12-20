Kdy v Evropě uvidíme autonomní kamiony? USA jsou napřed, Scania však pilně pracuje
Nedostatek řidičů dlouhodobě trápí nejen dopravu nákladní, ale i tu autobusovou. Samočinné řízení by tento problém mohlo zlepšit, ale až v dlouhodobém horizontu. Alespoň osobní auta však brzy budou v Česku po stránce autonomní jízdy schopnější.
Sem tam se o tom zmíní zpravodajství – chybí řidiči autobusů i nákladních aut. Celosvětově se nedostatek řidičů počítá na miliony, v Česku jde o tisíce lidí. „V Česku chybí odhadem až 15 % řidičů s profesionální kvalifikací, což má přímý dopad na schopnost dodržovat termíny a zajišťovat plynulost dodávek,“ uvádí Jakub Trnka, generální ředitel Raben Logistics Czech & Slovakia. Důvod je prostý – práce je to velmi náročná a s velkou odpovědností, ale hrubé mzdy často začínají pod 50 tisíci korun.
Nedostatek řidičů by mohla zmírnit věc, která je ovšem zatím spíš hudbou budoucnosti – autonomní kamiony. Ve Spojených státech už jezdí, např. v Texasu mezi Dallasem a Houstonem už dva roky jezdí kamiony od americké společnosti Aurora Innovation. Od poloviny roku 2025 navíc tato vozidla mohou jezdit i v nočních hodinách. Bez lidí to však nejde – v kabině stále sedí člověk, který na jízdu vůz dohlíží.
V Evropě testuje ve Švédsku své autonomní kamiony s cílem podpořit logistický sektor v EU společnost Scania. Ta vyvíjí autonomní nákladní auta hlavně pro dvě odvětví. Prvním je transport na krátkých trasách mimo silnice v dolech, kde začaly scanie bez řidičů jezdit už v roce 2024.
Druhým je přeprava nákladů mezi logistickými huby. Scania byla prvním evropským výrobcem, který v takovémto provozu spustil autonomní vozidlo úrovně 4, a to v roce 2021; vývoj samozřejmě probíhá ve Švédsku. V této silniční přepravě to má podle nápadu Scanie fungovat tak, že lidé vůz naloží na rampě a dovezou na jednotné místo, odkud se auto samo vydá na obdobné jednotné místo na jiném logistickém hubu, kde si ho zase lidé převezmou. Celou trasu jede vůz sám – při vývoji a testování samozřejmě s řidičem-člověkem za volantem coby dohledem – a je monitorován centrálním řídícím střediskem.
Evropská unie si problém se zaostáváním a přílišným soustředěním se na rizika uvědomuje a snaží se náskok ostatních snížit. „Samořiditelné automobily jsou již realitou ve Spojených státech a Číně. To samé by mělo platit i zde v Evropě“ pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nedávno na říjnovém italském Technologickém týdnu v Turíně. Autonomní kamionová přeprava by však měla být zpočátku limitována na předem určených trasách, typicky mezi terminály.
V Česku se ledy hnuly
U nás od 1. ledna 2026 vstoupí v platnost novela zákona o silničním provozu, která umožní provoz s autonomií úrovně 3. Tato vozidla zvládnou řízení v určitých situacích, jako jsou například popojíždění v dopravní zácpě, ovšem za stálé přítomnosti řidiče za volantem.
Nečekejme ovšem, že vozy, které jsou již dnes schopné této částečně samočinné jízdy, najednou začnou jezdit samy. Např. automobilka BMW to už u některých aut zvládá – konkrétně u patřičně vybavené řady 7.
Nedávno testovaný elektromobil iX3 a řada 5 zvládají poloautonomní jízdu úrovně 2+, tedy že řidič stále sleduje provoz, ale nemusí držet volant. V Česku a v autech prodaných pro český trh to zatím nefunguje, avšak podle slov PR manažera českého zastoupení značky Davida Haidingera to automobilka plánuje umožnit, a to i zpětně ve starších autech. Nebude to hned od ledna, nýbrž stane se to ještě v roce 2026.
Značka Ford nabízí systém BlueCruise, který zvládá totéž – řidič pouze sleduje vozovku a nemusí držet volant. V českém provozu už takto bylo možné jezdit přinejmenším s Mustangem Mach-E, systém však při našem testu v prosinci 2024 nezvládal změnit jízdní pruh ani poloautomaticky, na rozdíl od BMW.
Mercedes-Benz také pracuje na autonomii úrovně 3, nečekal však přitom na legislativu, nýbrž postupně na tom pracuje. Podle vyjádření českého PR manažera Josefa Hlávky je krok z úrovně 2++ (kterou dnes už mercedesy zvládají) směrem k úrovni 3 opravdu velký, protože v úrovni 3 už při samočinné jízdě není odpovědný člověk, který sedí za volantem, nýbrž automobilka.
Výrobce náklaďáků Volvo Truck má už léta ve svých vozech systém aktivního vedení ve středu jízdního pruhu s tím, že drží řidič volant. Technologie pro jízdu bez držení volantu je podle českého zastoupení značky připravená, čeká „jen“ na legislativní část. A samozřejmě na to, zda a kdy to švédská centrála spustí.
Také u druhého švédského výrobce, u již zmíněné Scanie, probíhá vývoj. Jde však zatím o pilotní projekty a testování a neexistuje výhled na spuštění jízdy bez držení volantu na českých silnicích, alespoň ne v příštím roce.
Do budoucna se počítá s legislativou pro vyšší úrovně autonomie 4 a 5, které už zahrnují plně autonomní provoz včetně autobusů a nákladních vozidel. „Autonomní vozy a kamiony představují jednu z možných cest, kterými se logistika může v budoucnu vydat. Avšak v blízké době budou řidiči stále úplně zásadní pro bezproblémový chod celé naší civilizace,“ komentuje přijetí novely Jakub Trnka za Raben. Do té doby nezbývá než začít řidiče platit podle zodpovědnosti, kterou nesou, jinak se podstav zlepší jen těžko.
zdroj: Raben, Scania, BMW, Volvo, Mercedes-Benz | foto: Scania | video: Marek Bednář/Auto.cz