Jak jsem byl na elektrizující premiéře, aneb co všechno bylo jinak

Uspořádat v dnešní době podobně velkou akci (na světovou premiéru elektrické škodovky mělo dorazit na tři sta hostů), obnáší jistá a celkem očekávatelná omezení. Samozřejmě i pro nás novináře. Den před akcí jsme tak absolvovali nepovinný, ale velmi doporučený test na covid, před vstupem do haly O2 Universum jsme vyfasovali roušku, několikrát si vydezinfikovali ruce a bez ručního potřásání se zdravili s kolegy. A pak nás všudypřítomný hlas z reproduktorů neustále nabádal, abychom byli čistotní, znovu a znovu se dezinfikovali, měli nasazenou roušku a dodržovali dvoumetrový rozestup. Trochu jako v metru.

Jak jsem napsal, pochopitelné drobné komplikace a specifika, poznával jsem ale i typické premiérové atributy – zakrytá auta roztroušená před vstupem do haly, usmívající se (asi…) hostesky a projekce s odpočtem do zahájení představovacího procesu… Jenom těch kolegů bylo nějak míň než obvykle. A určitě míň, než by odpovídalo důležitosti akce. Hostů sice mělo být tři sta, omluvenky kvůli aktualizovaným zákazům cestování (na poslední chvilku nedorazila anglická skupinka, stopku dostali i Italové) se však těsně před akcí docela kupily. A v posledních letech stále početnější čínská enkláva celkem logicky rovněž absentovala. I když je prostor v O2 Universum víc než štědrý (taková trochu menší hokejová hala), atmosféra byla nakonec docela komorní.

Samozřejmě jsem byl velmi zvědavý na nového škodováckého šéfa. No, pokud jste čekali něco konkrétního, respektive vyjádření k obavám ohledně zlevněného směrování značky, čekali jste marně. Thomas Shäfer zavzpomínal na svou nedávnou cestu letadlem z Jižní Afriky, kde šprtal historii značky a velmi ho zaujala výprava Škody Rapid ve třicátých letech právě na africký kontinent. A pak to byly spíš obecné proklamace skvělé budoucnosti (to nejlepší nás prý teprve čeká…), několikrát slyšené „hlavní pilíře“ v podobě elektrifikace a digitalizace, nezapomnělo se ani na současné koronavirové komplikace a také již roky avizovanou transformaci celého automobilového průmyslu. Pandemie nepandemie, transformace nebo elektrifikace, Škodovka prý bude stále stavět na své vyhlášené praktičnosti, simply clever řešeních a krystalickém designu.

Celý večer hrála Škodovka taky na nostalgickou a historickou notu. Musím říct, že jsem si strašně rád naživo prohlédl několik klasických škodovek, vyložených veteránů, prostorem se projela i jízdní kola, s nimiž pánové Laurin a Klement začínali. Ukázal se i elektrický favorit, toho již šlo považovat za předskokana hlavní hvězdy večera – prvního škodováckého elektromobilu na speciální elektrické platformě.

A pak už se po ploše začala prohánět trojice enyaqů. Měl jsem první dva nejsilnější dojmy – hlavně ve velmi světlé modré se mi na první pohled design elektrické škodovky velmi zamlouvá. A za druhé, auto je nečekaně mohutné, pokud by modely MPV nebyly pasé, jednoznačně bych řekl, že jde o novou velkoprostorovou škodovku. Až si říkám, jestli to na elektromobil není moc velké auto. Dojezd a tak… Uvidíme.

Nadchl mě interiér. Samozřejmě jsme sedali jenom do načančaných verzí, ale to platilo v případě výstavních VW ID.3 taky a v koncernovém elektrobráchovi jsem zdaleka neměl tak hodnotný, bytelný a útulný pocit. Rozhodně moc příjemný vnitřek. A vzhledem k elektrické architektuře také velmi prostorný – to má být přece jedna z výhod elektromobilů, enyaq ji potvrzuje bezezbytku.

A byl tu i pan premiér, u Bohdana Wojnara ze škodováckého představenstva zjišťoval, jak rychle to jede. Prý sto osmdesát…

Veškerá fakta o škodovácké novince vyčerpávajícím způsobem ve svém článku shrnul David Bureš, prozradili jsme vám už i aktuální základní cenovku lehce nad milionem. Ta bude asi docela síto, auto je to ale minimálně zajímavé – elektromobil, který staví na typických škodováckých prioritách (praktičnost, prostor…). Už jsem psal, že jsem zvědavý, jak tohle vše půjde dohromady s elektromobilními omezeními. Enyaq má rozhodně dispozice na to odvézt komplet celou rodinku na dovolenou nebo být jediným autem v rodině. Jenže, bude to někdo po elektromobilu chtít? A opravdu využívat? Ještě jednou napíšu, že uvidíme…

Byla to ale celkově velmi osvěžující akce a roušková omezení se dala snést. Až mě napadalo, že by opravdu mohlo být líp. Snad nejsem naivní.