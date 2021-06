Jak na renovaci motorky (6. díl): Konverzujeme palivovou nádrž proti korozi!

Známá poučka říká, že spalovací motor mohou zastavit pouze dvě příčiny: když v něm není palivo, nebo nelze směs ničím zapálit. Pro jednoduchou bezmála padesátiletou jawu z našeho seriálu to platí dvojnásob. Proto v rámci renovace dostala i dvě novodobá vylepšení, která odstraní časté příčiny nespolehlivosti: dynamo-bateriové zapalování nahradí bezkontaktní VAPE a nádrž vylepší kaučukový lak proti korozi.

Rez se objevuje po zimní odstávce v kovové nádrži bez ohledu na to, zda jde o dvoutakt s olejem, který by tomu měl bránit. Šupinky a drobný prach postupně ucpávají palivový systém, benzinový ventil a trysky karburátoru. Zbrzdit to lze tankováním před zimou až po okraj, ale bující koroze už tím beztak nezmizí.

Roky se doporučuje postup s hrstí kamínků nebo skleněných střepů, matiček či broků. Hrst hodíte do nádrže a štěrcháte alias třepete do doby, než uvidíte na stěnách čistá místa – dobrým tipem je zabalení do deky a umístění do bubnu stavební míchačky, který se roztočí na pár desítek minut. Zbytek vyřeší 5% až 10% roztok kyseliny citronové a vroucí vody – připomínáme, že vždy se míchá kyselina do vody, a nikoliv naopak. Slyšeli jsme také o zázračné síle coca-coly, ale sami to nezkoušeli. Horký roztok nalijte do nádrže a zabalte ji do staré deky, aby zůstala co nejdéle teplá. Druhý den už můžete žasnout, co všechno z nádrže vylijete. Pokud to nestačí, lze roztok (ale už pěkně smrdutý) použít opakovaně. Následně je nutno kyselinu neutralizovat pro změnu roztokem jedlé sody s vodou. Návod je to osvědčený a funkční, navíc jednoduchý. Má ale zásadní nevýhodu, že ho budete zase opakovat. Navíc kyselinový roztok ničí palivové kohoutky a spolehlivě poleptá i vnější lak nádrže.

Svět motorů 23/2021

V Mates motoservisu v Lošánkách u Kolína proto používají profesionální konzervační silikonový kaučukový lak Kreem Rot, který dokonce umí utěsnit i prorezavělou nádrž. „Zákazník u nás zaplatí za kompletní ošetření jedné nádrže dva tisíce, protože je s tím dost práce. Nemůžete jednoduše jen přípravky nalít a jít od toho,“ ukazuje nám svůj postup Petr Balon. Navíc jen sada komponentů vychází podle velikosti balení na 1300 až 2600 Kč.

Nadšené začátečníky Petr Balon upozorňuje na fakt, že s většími nádržemi je složitá manipulace a není je za co chytit. „Japonské motorky často mají různá zákoutí pro uchycení benzinového čerpadla, kam je obtížné přípravek dostat a potom ještě ven. Pak je potřeba pomoci si stříkačkou s nasazenou hadičkou,“ radí. A na závěr přidává jedno varování – po kaučukovém ošetření nádrže ji už nikdo nepochromuje!