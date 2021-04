Jak na renovaci motorky: Poradíme, jak vysvobodit krásu ze šrotu!

Češi jsou během posledního roku zavřeni doma a zjevně se nudí. Tolik amatérských renovátorů snad tahle země nikdy v minulosti nezažila. Jenže se inzerce začala hemžit výtvory, za které autoři požadují nesmysl. Narazit na originální stroj bez zásahu „kutila domácího“ je stále složitější a částky za obyčejné pionýry a třistapadesátky bohužel vyletěly do oblak. Už i na takovou rezavou Jawu 350 s doklady, jakou vidíte na fotkách, si připravte třeba padesát tisíc korun. A na renovaci další stovku, pokud se má udělat pořádně. Jak vidíte, nic laciného to nebude. Ale na konci vyroste z ošklivého káčátka krásná labuť.

Poklad z půdy

Nápad na renovaci motorky na stránkách časopisu jsme si hýčkali už dlouho. Několikrát chyběl jen krůček, měli jsme dokonce jiný stroj. Jenže pokaždé narazili na to, že profesionálové v oboru jsou tak zavaleni prací, až se to zaseklo.

Až Martin „Mates“ Pavlus z vyhlášené renovační dílny Mates Motoservis z Lošánek u Kolína nám ve slabé chvilce kývnul. Ostatně co mu zbývalo, když si nás v nestřežené chvíli pustil k sobě na půdu. Tolik krásných starých (a pořádně rezavých) motorek na jednom místě rozechvěje srdíčko nejednoho fandy. Pionýry, péráky, pětistovky OHC nebo raritní modely s motory Rotax, kam se podíváme.

Dlouhodobě se v Lošánkách chlubí originálními přestavbami, ale renovace jsou těžištěm jejich práce. A mezi čekajícími zakázkami stála i tahle zaprášená zubožená Jawa 350/634 z počátku výroby. Majitel ji dokonce touží nalakovat přesně tak, jako ji kdysi testoval náš kolega Karel Beránek! „Pane Pavlusi, tohle přece musíme dát do časopisu!“

Svět motorů 13/2021

Rusku se nevyhnete

Když zatoužíte po vlastní „čtyřce“, připravte se na dlouhé hledání. Mezi znalci vyskočila Jawa 350/634 do ceny, mnozí ji považují za nejkvalitnější typ po kývačce – ne náhodou si ji v roce 2013 vybral „Sucháč“ Pavel Suchý pro svou cestu kolem světa (kniha o tom je pro motorkáře povinnou četbou!). Jeho exemplář už dřív odkroutil roky tvrdé šichty v třebíčské autoškole, a přesto dal na čtyřech kontinentech dalších 49.003 km. Kvalitu dokazuje fakt, že když v 80. letech přišla Jawa s celohliníkovým motorem v typu 638, byl to takový krám, že do něj ještě narychlo vrátili srdce z verze 634 – a zrodil se dnes raritní mezityp 632. Bohužel nezbastlená Jawa 350/634 už se shání těžce, přestože se jich v letech 1973 až 1984 vyrobily statisíce. Naštěstí (možná spíš bohužel) 80.000 kusů ročně šlo na největší trh do Sovětského svazu, kde byly oblíbené pro odolnost a schopnost opravy kladivem a kusem drátu.

Bohužel podle toho mnohé motorky dovážené dnes odtamtud do ČR vypadají – obvykle putují přes Polsko, kde se podaří opatřit je doklady EU, a u nás se pak jen přihlásí coby import. Dostanou bílé značky a majitelé nemusejí využívat „kliček“ s veteránskými doklady.

Jak hledat?

Nejcennější je právě „náš“ raný model s celoplášťovým krytem světlometu a integrovaným tachometrem. Vyznačuje se hlavami válců z californianů (zrovna u motorky na fotkách už je někdo vyměnil za novější provedení), malými miskami blinkrů nebo absencí mechanismu spojkového poloautomatu.

Ještě tak pokaždé, když dávají film „Slunce, seno, jahody“, zaplanou Češi po „Konopnici“ – vrcholném modelu 350/634 z 80. let s dvěma budíky na řídítkách, chromovanými blatníky a speciálním vícevrstvým lakováním vínovou metalízou. Právě tehdy nastane správná doba prodat lačným „kolouškům“ předražený šrot. „Vždycky ale shánějte co nejpůvodnější motorku bez neoriginálních dílů,“ radí Martin Pavlus s tím, že Jawa 634 je pro začátečníka ten nejlepší model proti starším kývačkám. Nemá třeba tolik drahého chromu.

Navíc na motorce asi chcete po renovaci sem tam vyjet na silnice. A my z vlastní zkušenosti s renovovanou kývačkou dodáváme, že na tomhle se na rozdíl od ní dá v dnešním provozu i přežít…

Víte, že…

… ještě dnes si můžete v dílech zakoupit „novou“ dvoutaktní Jawu 350, vycházející z už historického modelu 634? Ročně se v ČR najde ještě asi třicet nadšenců, kteří mají doma vrak a původní doklady. Novou starou „třindu“ pak legalizují formou přestavby.