Srovnání motorů Jawy 350 2T vs. 350 OHC: Retro, nebo přímo veterán?

O motocyklech Jawa se poslední dobou zase mluví v souvislosti s reinkarnací legendární kývačky a péráku. Obojí však pochází od indické společnosti Classic Legends, vlastněné koncernem Mahindra, a má s domácí fabrikou společné jen jméno. Už tři roky ovšem Týnečtí pracují na evropské homologaci indických třístovek a letos se to podařilo u kývačky, která by se měla po prázdninách objevit v obchodech jako Jawa 300 CL za 149.900 Kč. A napřesrok snad přijede i pérák.

Do té doby si fandové musejí vystačit v maloobjemové třídě s modely Jawa 350. Zajímavostí je, že se pod stejným názvem skrývají dva úplně jiné motocykly: čtyřtakt a zastaralý dvoutakt. Zatímco první z nich koupíte a dostanete normálně doklady, u druhého to nejde. V Evropské unii už dvoutaktní motocykl bez ABS a dalších povinných prvků nejde oficiálně přihlásit, směřuje prvotně na nenáročné zámořské trhy – exportním říkají příznačně podle největšího trhu Kuba. Ovšem na starší doklady lze model 350 2T oficiálně provozovat i v ČR formou schválené přestavby. A přestože to ani mezi fanoušky není moc známé, prodá se takových „kompletních sad náhradních dílů“ necelá stovka. To je slušné číslo ve srovnání se současným modelem 350 OHC – toho se loni prodalo v ČR 135 kusů, což továrnu v kategorii do 500 kubíků řadí na třetí místo na trhu za Hondou a KTM.

Fandové však těžce nesou, že je Jawa 350 OHC vlastně jen převlečený čínský shineray, který se po světě nabízí také pod názvy Mash, Romet nebo Elstar.

Jawa 350 OHC: Když chcete jen jezdit

Přestože motorka nese obchodní název 350 OHC, ve skutečnosti jde o čtyřstovku. Jednoduchý jednoválec má původ ve starších modelech Honda, a pokud je dodržena kvalita výroby, lze ze zkušeností očekávat jeho dlouhověkost a servisní nenáročnost. Už na první pohled zaujme, jak se podařilo s minimálními úpravami přiblížit původní asijský stroj historické československé podobě. Proti dvoutaktu má výhodu v nízké spotřebě čtyřtaktu bez nutnosti přimíchávání oleje, pětistupňové převodovce a standardním elektrickém startéru. Také dostal ABS aspoň na předním kole. Rozdíl jsme našli ve výšce sedla – stará jawa nabídne nadstandardních 82 cm a čtyřtakt obvyklejších 76 cm. Pro prcky a začátečníky je to velký bonus, protože nemusejí na každé křižovatce cupitat po špičkách. Výkon čtyřstovky je proti dvoutaktnímu dvouválci o 3 kW vyšší a maximální rychlost narostla o 10 km/h (120 vs. 130). Dálniční limit 130 km/h, při němž už točí motor 7000 min-1, ale dlouho nevydržíte kvůli nepříjemným vibracím. Ty ale známe i ze staré „třindy“. A to přestože výkonová křivka i točivý moment vrcholí u čtyřtaktu výše než u letitého dvoutaktu.

Celkově je však nová motorka uživatelsky příjemnější, jemnější a jednodušší na start i ovládání. Například řazení pětistupňové převodovky je mnohem přesnější a s kratšími drahami. Ačkoliv některé detaily jako svary na katalyzátoru působí nehodnotně, vlastně se čtyřtaktem nemáme větší problém. Vyzkoušeli jsme všechny jeho varianty a jízdně se nám jeví nejzábavněji verze Scrambler, která funguje opravdu dobře. Závodní silnička Special je překrásná na pohled, ale na dlouhé cestování se kvůli zalehlé poloze za řídítky tolik nehodí.

Jawa 350 OHC Motor čtyřdobý jednoválec SOHC Chlazení vzduchem Zdvihový objem (cm3) 397,2 Výkon (kW/min-1) 20,4/6500 Točivý moment (Nm/min-1) 30,6/5000 Převodovka, sekundární převod 5°, řetěz Startování elektrické a nožní Brzdy P/Z (mm) kotoučová s ABS (280)/bubnová (160) Pneumatiky P a Z 100/90 R19 a 130/70 R18 Rozvor (mm) 1420 Zdvih pérování P/Z (mm) 150/80 Výška sedla (mm) 760 Suchá hmotnost (kg) 160 Objem nádrže (l) 12,5 Maximální rychlost (km/h) 130 Cena (Kč) 99 930

Plusy

Elektrický startér v základu

Nemusíte míchat olej do benzinu

ABS na předním kole

Papírově vyšší výkon

Nižší spotřeba

Minusy

Nedotažené detaily

Reálně není výkon o tolik vyšší

Mdlá zadní bubnová brzda

Pouze boční stojan

Jawa 350 2T: Originál s potenciálem zhodnocení

Dvoutaktní Jawa 350/640 Style příští rok oslaví třicetiny. A i v roce 1991 šlo víc o důkladnou modernizaci starších modelů 638 s bubnovými brzdami a 639 s kotoučem vpředu. Oba z 80. let. Po letech jsme se rádi zase zaposlouchali do „prdlavého“ zvuku dvoutaktního dvouválce, vyšplhali se na vysoko posazené sedlo a připomněli si nožní roztáčení motoru startovací/řadicí pákou. Klasikou jsou dva dlouhé chromované výfuky „doutníky“ po stranách, které majitelé často nahrazovali dvoukomorovými černými výfuky, jako je vidět na stroji na fotkách. Za 5280 Kč lze dokoupit elektrický startér, ale nepovažujeme to za nutné. Výhodou jsou nové přední vidlice s pouzdry, které podle prodejců zaručeně netečou. A také přední třiceticentimetrový kotouč. Cenovka startuje na 70.100 Kč. Příplatkové prvky jsou za lidové částky, třeba padací rám za tisícovku a zadní nosič za 1100 Kč. Temně zelený model Military vyjde na 73.700 Kč a retro à la 350/634 na 78.900 Kč.

Ale má to háček! Kdo touží po namodralém dýmu dvoutaktu, musí vlastnit vrak původního modelu s doklady. V továrně mu k „sadě náhradních dílů“ vystaví dokumenty, s nimiž pak zajde na úřad a zažádá o výměnu rámu a motoru. Tím pádem legalizuje na původní doklady zcela nový motocykl. „Dokud budou existovat trhy, kde se bude prodávat, stále dvoutakt hodláme nabízet. Technologie už je zavedená a poptávku zatím máme, i když už postupně klesá,“ přibližuje obchodní manažer Jiří Kraft. Někteří zákazníci nevolí cestu kompletní přestavby, ale ponechají původní rám a udělají generálku motoru. Takže dokoupí jen nové pohledové díly. Důkazem je třeba červená motorka na fotkách, která skvěle ilustruje nepatrnou evoluci modelu za posledních 30 let.

Jawa 350 2T Motor dvoudobý dvouválec Chlazení vzduchem Zdvihový objem (cm3) 343,5 Výkon (kW/min-1) 17/5250 Točivý moment (Nm/min-1) 32/4750 Převodovka, sekundární převod 4°, řetěz Startování nožní, za příplatek el. Brzdy P/Z (mm) kotoučová (305)/bubnová (160) Pneumatiky P a Z 3,25 R18 a 3,5 R18 Rozvor (mm) 1370 Zdvih pérování P/Z (mm) 150/80 Výška sedla (mm) 820 Suchá hmotnost (kg) 154 Objem nádrže (l) 17 Maximální rychlost (km/h) 120 Cena (Kč) 70 100* *Cena souboru náhradních dílů

Plusy

Pokud máte doma vrak, ideální cesta k „nové“ motorce

Poctivá a odolná technika

Legální cesta k novému dvoutaktu

Vyšší poloha sedla

Nadčasový jednoduchý vzhled

Minusy

Jestliže budete kupovat vrak s doklady, dostanete se také na 100.000 Kč

Oddělené mazání už nepořídíte

ABS ani za příplatek

Některé detaily vypadaly na originálu hodnotněji

Prodejce Martin Pavlus, Mates moto: Dvoutakty se pořád líbí

Martin Pavlus prodával celé roky ve svém servisu Mates Moto v Lošánkách u Kolína nejvíc nových jaw v zemi. Letos ani jednu, protože zákazníci chtějí zastaralé dvoutakty.

Zákaznické chutě se podle Martina Pavluse mění. Citelně mu chybějí levné čtyřtaktní dvěstěpadesátky, které se prý prodávaly jako housky na krámě. Teď mu zákazníci volají kvůli zastaralým dvoutaktním modelům, jež přestavuje na legendární model Californian a vrací zase do provozu.

Kdo si dnes koupí zastaralou dvoutaktní jawu?

Lidé volají pokaždé, když dávají film „Slunce, seno jahody“, a chtějí Konopnici. Nejčastěji po nás ale požadují postavit z nových dílů typ Californian. Kdybych měl dostatek vraků s doklady, na které by se daly přihlásit, prodával bych jich snad desítky měsíčně. Dnes už ale nejsou ani ty vraky. Zmizely, nebo si je lidé nechávají a nevědí, co si za ně říct.

Jak je složité legalizovat novou starou motorku?

Pokud jste roky majitelem stejného modelu zapsaným v dokladech, je to jednoduchý úřední úkon. Fabrika vydá doklad pro úřad, vám pak stačí jen návštěva evidenční kontroly a úřadu. Jestliže ale sháníte vrak s doklady, musí být hlavně kompletní, což vyžadují na STK při evidenční kontrole. Jinak nelze stroj přehlásit.

Na kolik to tedy vyjde, pokud nemám doklady a chci dvoutakt?

Vrak s doklady pod pětadvacet tisíc nekoupíte a samotná motorka začíná na sedmdesáti tisících. Celkově se tedy bavíme o sto tisících, stejně jako u čtyřtaktu. Na druhou stranu cenu u dvoutaktu trochu sníží protiúčet, protože vykoupíme staré vraky na součástky třeba za deset patnáct tisíc.

Proběhly na dvoutaktu za třicet let nějaké změny kromě těch pár kosmetických?

Vlastně ne. Všimněte si, že design byl tehdy tak nadčasový, že se pořád líbí. Ale nová přední brzda a vidlice jsou velký posun. Standard dnes představuje také bezkontaktní zapalování VAPE, což je velký pokrok. Původní kladívkové se muselo seřizovat a to lidé už neumějí.