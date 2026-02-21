Předplatné
Jak nárokovat škodu: Tisíce za jedinou ránu

Nejméně odolné na výkyvy počasí jsou okresky, které mají výrazně nižší vrstvu asfaltu než silnice prvních tříd a dálnice. Podle Centra dopravního výzkumu v Brně je jejich tloušťka maximálně 14 centimetrů oproti jedničkám, kde mají vrstvy minimálně 24 centimetrů. Pak stačí, aby po okreskách jezdili přetížené kamiony jen o deset procent, zkrátí se životnost komunikace o pět let.
Zatímco dřív jste záznam o nehodě museli vypisovat na papír, nyní vyplníte vše pohodlně online na chytrém telefonu v aplikacích jednotlivých pojišťoven
Díry a výmoly na silnicích umějí na autech způsobit nemalou škodu. Nejvíc se jich objevuje v zimě a na jaře, kdy vozovky trpí hlavně kvůli častým změnám počasí. Víme, kdy máte nárok na odškodnění a jak o něj požádat.

Správci komunikací každoročně řeší stovky žádostí o úhradu škody na autě způsobené vjetím do díry v silnici. Mezi nimi byla i Tereza z Prahy, která redakci popsala svoji zkušenost. Někdy se totiž můžou společnosti vymlouvat, že peníze nevyplatí, protože jste měli přizpůsobit jízdu technickému stavu silnice. Nenechte se ale zmást, to platí pouze v případech, že před zhoršeným povrchem varuje dopravní značka nebo když je několik výmolů za sebou a jsou dobře viditelné či je celá silnice ve špatném stavu.

Tereza si poničila kolo o výmol na Plzeňské ulici v Praze a odškodnění se dočkala až po tříměsíčním dopisování s Technickou správou komunikací a s jejich pojišťovnou. 

Zastavte a foťte

Jakmile projedete nějakou díru v silnici, bezpečně zastavte. Zapněte výstražná světla a vezměte si výstražnou vestu. Škodu je potřeba zdokumentovat hned na místě. Vyfoťte si důkladně celé kolo, poškozená pneumatika nemusí být na první pohled zřejmá. Právní ochrana řidičů D.A.S. doporučuje kromě fotek klidně natočit na telefon i krátká videa. Zaměřte se na detaily i na ráfku, které také bývají poškozené. Třeba po Tereze, která se svěřila Světu motorů, chtěli dokonce naměřený vzorek dezénu pneumatiky.

