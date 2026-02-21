Jak nárokovat škodu: Tisíce za jedinou ránu
Díry a výmoly na silnicích umějí na autech způsobit nemalou škodu. Nejvíc se jich objevuje v zimě a na jaře, kdy vozovky trpí hlavně kvůli častým změnám počasí. Víme, kdy máte nárok na odškodnění a jak o něj požádat.
Správci komunikací každoročně řeší stovky žádostí o úhradu škody na autě způsobené vjetím do díry v silnici. Mezi nimi byla i Tereza z Prahy, která redakci popsala svoji zkušenost. Někdy se totiž můžou společnosti vymlouvat, že peníze nevyplatí, protože jste měli přizpůsobit jízdu technickému stavu silnice. Nenechte se ale zmást, to platí pouze v případech, že před zhoršeným povrchem varuje dopravní značka nebo když je několik výmolů za sebou a jsou dobře viditelné či je celá silnice ve špatném stavu.
Tereza si poničila kolo o výmol na Plzeňské ulici v Praze a odškodnění se dočkala až po tříměsíčním dopisování s Technickou správou komunikací a s jejich pojišťovnou.
Zastavte a foťte
Jakmile projedete nějakou díru v silnici, bezpečně zastavte. Zapněte výstražná světla a vezměte si výstražnou vestu. Škodu je potřeba zdokumentovat hned na místě. Vyfoťte si důkladně celé kolo, poškozená pneumatika nemusí být na první pohled zřejmá. Právní ochrana řidičů D.A.S. doporučuje kromě fotek klidně natočit na telefon i krátká videa. Zaměřte se na detaily i na ráfku, které také bývají poškozené. Třeba po Tereze, která se svěřila Světu motorů, chtěli dokonce naměřený vzorek dezénu pneumatiky.