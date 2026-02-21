V Emirátech vzniká nový sporťák. Působí jako podvod a prezentuje se pomocí AI
Rozjet novou automobilku není snadný počin a i když své vozy prodáváte za desítky milionů, cesta k zisku bývá trnitá. Přesto se o to chce pokusit startup z Arabského poloostrova, který ale už na první pohled vypadá spíše jako podvod.
V poušti Arabského poloostrova už nějaké vozy vznikly, teď se o slovo přihlásil další výrobce. V Arabských emirátech sídlící Flkon (Falcon, sokol) chystá supersport s atmosférickým spalovacím motorem a manuální převodovkou, který má být zaměřen hlavně na řidičské zážitky. Všechno další ale už zní dost pochybně.
Vůz byl představen v půlce února, poháněn bude motorem LT6 z Chevroletu Corvette, tedy nejvýkonnějším atmosférickým osmiválcem na světě. Motor s objemem 5,5 litru má výkon až 500 kW a ručně se staví v továrně v Kentucky. Propojen má být se šestistupňovým manuálem, anebo volitelně dvouspojkovým automatem.
Karoserie je podle firmy kompletně vyrobena z uhlíkových vláken, což vozu propůjčuje extrémní tuhost a nízkou hmotnost. Designu dominuje výrazná středová ploutev a masivní zadní křídlo, které zajišťuje potřebný přítlak ve vysokých rychlostech. Zároveň auto dost připomíná Lykan Hypersport, který také vznikal v Arabských emirátech u tamní automobilky W Motors. Podle informací na webu nové značky má auto vznikat v továrně v Jebel Ali, což je také sídlo W Motors.
Na vývoji se údajně podílely špičky v oboru, včetně inženýrů ze společnosti Bosch, což má zaručit, že tento flkon nebude jen sběratelským kouskem do garáže, ale plně funkčním strojem schopným provozu v extrémních teplotách Blízkého východu. Auto má ale dostat globální homologaci, takže půjde provozovat i jinde. Pokud se tedy někdy reálně dostane i mimo obrazovky.
Kromě mimořádně trapného videa vytvořeného umělou inteligencí a několika renderů se totiž nic reálného neukázalo. Flkon na webu ostatně píše o nutnosti investice ve výši 88 milionů emirátských dirhamů (AED), což je v přepočtu přes 493 milionů korun. Na webu je výzva investorům a také příslib provize 2 miliony dirhamů (11 milionů korun) pro ty, co firmě úspěšně investora dohodí. Pokud máte zájem, asi vás bude limitovat fakt, že firma přijímá pouze investory sídlící v Arabských emirátech.
Pokud by někdo z účtu vytáhl celých 88 milionů, dostane za to 65% podíl ve firmě Flkon. Finanční vyhlídky projektu jsou přinejmenším ambiciózní. Odhadovaný roční čistý zisk pro hlavního investora se pohybuje v rozmezí 30 až 130 milionů AED, což v přepočtu znamená, že by se vložený kapitál mohl vrátit již během prvních tří let provozu, v optimistickém scénáři dokonce i dříve. Tím by se projekt stal velkou výjimkou ve světě automobilových startupů.
