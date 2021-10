Jak se dostalo vzácné Lamborghini Periscopio do sbírky Roda Stewarta

V 80. letech minulého století byl objeven opuštěný kontejner, který skrýval automobilový poklad. Opravdu, uvnitř totiž čekalo na objevení odvážné a nadčasové Periscopio. Švýcarská společnost specializující se na restaurování Lamborghini měla to štěstí, že našla model LP400 titulovaný podle periskopického zrcátka instalovaného na původním prototypu.

Klínovitý supersport se poprvé objevil při příležitosti ženevského autosalonu v roce 1974, později futuristický vzhled připomněli filmaři při natáčení snímku The Wolf of Wall Street (Vlk z Wall Street) v roce 2013. Celkem bylo vyrobeno 157 kusů LP400 a jeden z nejhezčích výtvorů Marcella Gandiniho patřil do sbírky Roda Stewarta.

Britský zpěvák, skladatel a producent podal nejvyšší nabídku v aukci následované po renovaci kontejnerového nálezu. Hudebník aktivní od roku 1962 do současnosti složil kupní cenu 1,32 milionu dolarů, což by dnes odpovídalo částce 28,8 milionu Kč. Nákup nebyl zkratkovitým pohnutím mysli, ale důsledek záliby rockera v italské produkci. Stewart vlastnil tři Miury a svého času byl spatřen za volantem Gallarda Spyder.

První produkční verzi Countachu si koupil v Austrálii během nahrávání alba Blondes Have More Fun. Periscopio bylo transportováno do nového domova v Los Angeles, poté následovaly úpravy jako nové disky Gotti spolu s malým spoilerem a později přibyl bodykit včetně obměny kol za typ Campagnolo Teledial. Po převozu auta do Velké Británie úpravy nabraly na intenzitě ve formě konverze do provedení odnímatelné pevné střechy a třešničkou se stalo křídlo přes celou záď výstředního Lamborghini.

Rocker byl spokojen s LP400 do roku 2002. Vydržel 25 let, než nekompromisní supersport poslal dál. Nový vlastník pokračoval s různým vylepšováním, neodpustil si ani zásah do interiéru při přestavbě na levostranné řízení. Teprve třetí majitel se v roce 2013 rozhodl vrátit všechny experimenty do původní specifikace, ovšem volant vlevo zůstal.

Návrat téměř originální konfigurace dostali na starost nejpovolanější profesionálové z Itálie. Špičkoví specialisté dokázali odstranit přebývající díly a přiblížili stav vozu jeho vzezření v době oslnění Stewarta v australském Sydney. Některé změny se nedaly vrátit zpět, přesto další – čtvrtý – majitel ve francouzské aukci rád zaplatil 776 tisíc Eur (dnes 19,6 milionu Kč), aby mohl do garáže zaparkovat praotce úspěchu značky Lamborghini s populárním jménem v technickém průkazu.