Škoda Eltra 151 L: Elektrický Favorit měl čtystupňovou převodovku

Elektromobilita je sice žhavým tématem dneška, ale poptávka po lokálně bezemisních autech je mnohem starší. Boleslavská automobilka se rozhodla odpovědět počátkem devadesátých let minulého století, kdy ve spolupráci s plzeňským koncernem Škoda zahájila 17. května 1991 vývoj elektromobilu Eltra na bázi favoritu. První zkušenosti přinesl už starší prototyp Shortcut, teď je stačilo převést do praxe.

Koncept byl jednoduchý. Z vyrobených favoritů se v ejpovickém závodě plzeňské Škodovky vyndala spalovací třináctistovka a pod přední kapotu se nainstaloval stejnosměrný elektromotor Elis Plzeň o výkonu 15,4 kW. A teď pozor! Spojený byl se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Pátá rychlost byla blokována, slabý agregát by ji nevyužil. Zvyklí na výhradně dvoupedálově ovládané elektrovozy se hrneme za volant, tohle si musíme vyzkoušet.

Všechno vypadá jako v běžném „fáčku“, jen přístrojový štít nemá otáčkoměr, ale jakýsi ekonoměr. Otočením klíčku vůz aktivujeme, klasicky se spojkou řadím jedničku a za doprovodu kňourání se dáváme do pohybu. Nejdřív máme obavy, že je něco špatně. Ale kdepak, to je 1580 kg těžká eltra v obsazení třemi lidmi prostě jen tak líná. Řadíme dvojku, trojku, ale spíš než o zrychlení bychom hovořili o svižném plazení. Skoro máme pocit, že kopec k hotelu ani nevyjedeme, ale podařilo se. Na čtyřku se má umět rozjet až na 80 km/h a při spotřebě 20-25 kWh/100 km ujede od 60 do 80 km. Čísla jsou to z dnešního pohledu úsměvná, ale šlo o průkopnické časy elektromobility, a tak zaslouží spíš obdiv. Však také eltra nebyla určena k běžnému provozu, ale spíš jako čisté přesunovadlo v rámci různých areálů nebo rozvážkové auto na drobnosti. Užitečná hmotnost osobáku činila jen 280 kg, vyráběl se však praktičtější pick-up.

V letech 1992 až 1994 vzniklo asi 150 exemplářů eltry. Většina putovala do Švýcarska, ale pár kusů se usadilo také v Německu, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Finsku, Kanadě a samozřejmě u nás doma, kde zůstalo asi 40 aut. Používala je především pošta.

Kariéra eltry skončila se vstupem Škody pod křídla koncernu Volkswagen a dnes jde o unikátní auto. Námi zkoušený zrenovovaný exemplář ročníku 1993 pochází ze sbírek Škoda muzea v Mladé Boleslavi.

Základní údaje Škody Eltra 151 L Výkon elektromotoru 15,4 kW Převodovka manuální 4° Hmotnost 1580 kg Maximální rychlost 80 km/h Spotřeba 20-25 kWh/100 km Dojezd 60 až 80 km Dobíjení 12 hodin Období výroby 1991 až 1994 Produkce asi 150 kusů

Ani eltra nebyla první

Elektromobily vyráběla Škoda už v roce 1940. Šlo o dětskou verzi popularu, jakýsi prémiový ekvivalent ke šlapacím autíčkům. Automobilka je postavila pro významné klienty, dodnes se prý dochoval tento jediný exemplář.