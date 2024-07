Jak ušetřit na nákupu dílů? Udělám si sám, ale kdo to zaplatí?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tematice náhradních dílů jsme se v nedávné minulosti Světa motorů věnovali nejednou. Například loni, kdy jsme čtenářům přinesli přehled dostupnosti náhradních dílů v autorizovaném servisu. Velký poprask vyvolal také nedostatek náhradních dílů, kterému jsme se věnovali v září loňského roku. Loni se totiž potkalo několik nečekaných událostí (záplavy ve Slovinsku, kde se rodí mnoho motorových komponent, šestidenní zablokování Suezského průplavu či pokračování konfliktu na Ukrajině), jež měly na světovou produkci a distribuci náhradních součástek do automobilů chvilkově likvidační vliv. Taková je totiž realita dnešního centralizovaného trhu s omezenými skladovými zásobami, který funguje na principu „just-in-time“.

Dílů už začíná pozvolna přibývat, inflace a rostoucí ceny všeho ale vyhánějí ceny nahoru i při běžné údržbě moderního automobilu. Představme si tedy, že kupujeme ojetý automobil z první desítky nejprodávanějších ojetin na českém trhu, kterému už vypršela záruční lhůta. Tady platí známé „důvěřuj, ale prověřuj“, je tak dobrým zvykem po koupi preventivně vyměnit alespoň základní filtry, takříkajíc „ať víme, na čem jsme“. Často se také stává, že ojetina v bazaru dlouho stála, a nezřídka to odnesou brzdy, jejichž kotouče mohou začít rezivět a znehodnocují se každým dnem, vyměníme je tak preventivně i s brzdovým obložením, aby bylo opotřebení souměrné. Do úplnosti našeho modelového případu ještě započteme tlumič pérování, jelikož jde o vyhledávaný spotřební artikl zejména u fleetových vozů s vyšším nájezdem a těžkým životem.

Ve výsledku tak hledáme způsob, jak ušetřit u šestice nejžádanějších náhradních dílů běžné spotřeby: přední tlumič pérování, přední brzdové kotouče a obložení, olejový filtr, vzduchový filtr a kabinový filtr. Jelikož náš modelový vůz už není v záruce, chceme vědět, kolik nám ušetří použití neoriginálních náhradních dílů. Pro srovnání jsme použili deset reálných čísel VIN automobilů a poptali ceny těchto dílů přímo u výrobce. Získané sumy jsme posléze porovnali s nabídkou od největšího nezávislého prodejce součástek v ČR i v Evropě, společnosti LKQ. Tu v Česku známe jako Auto Kelly. Výsledky nás opravdu překvapily!

Někdy to nejde

Ne všechny díly jsou ale v druhovýrobě k dispozici. Nejtěžší situace je totiž u toho, co je vidět: tedy u karoserie a dílů interiéru, na které může výrobce uvalit tzv. ochranu designu. Takové díly pak smí vyrábět pouze subjekt, kterému to automobilka dovolila. U starších aut už tato ochrana nemusí být platná, do hry ale vstupuje neviditelná ruka trhu. V druhovýrobě se totiž uchytí pouze to, po čem je poptávka, jelikož se nezávislému výrobci dílů musí jeho produkce zaplatit.

Namístě je také otázka, zda koupí levnějšího dílu dostane zákazník tu samou či srovnatelnou kvalitu. Tady vnáší paprsek světla vyjádření pojišťovny, která nezřídka tyto opravy sama platí a je v jejím zájmu, aby nový díl vydržel na voze tak dlouho, jak je to možné. A profláklou výmluvu autorizovaných servisů, že výměnu neoriginálním dílem pojišťovna neproplatí, smetá ze stolu například i Jan Marek z Generali České pojišťovny. „Z našeho pohledu není použití aftermarketových dílů srovnatelné kvality problém – pokud proběhne oprava tímto dílem, uhradíme ho,“ vysvětluje. Problém vidí spíš jinde. „Ovšem v případě nesmluvních servisů se občas setkáváme s tím, že servis použije aftermarketový díl, ale účtuje nám cenu originálního. V takových případech samozřejmě striktně vyžadujeme doložení potřebných dokladů o nákupu dílu,“ dodává.

Šest vybraných dílů ve srovnání cen

Pro účely srovnání cen jsme vybrali šestici základních náhradních dílů. Výměna některých z nich vyžaduje odbornější zásah, vzduchový či kabinový filtr si ale zvládne vyměnit úplně každý.

Přední tlumič pérování

Stav tlumičů pérování neradno podceňovat, jelikož zásadně mění jízdní vlastnosti vozu. To se ukáže především na limitu či při naloženém voze, jejich stav by tak měl být co nejlepší.

Přední brzdové obložení

Brzdové destičky patří mezi nejčastěji měněné díly podléhající běžnému opotřebení. Nižší cenu náhradního dílu tak ocení každý motorista tím víc, když jezdí velké porce kilometrů.

Přední brzdové kotouče

Brzdové kotouče už svépomocí každý nemění. Řada ojetých aut by však výměnu rozhodně potřebovala, v praxi se setkáváme s velkým počtem bazarových vozů, jež při brzdění vibrují vinou zkřivených kotoučů.

Olejový filtr

Pravidelné výměny olejového filtru vyžaduje i takový automobil, který ročně najezdí úplné minimum. Měnit svépomocně olej bez dílu za nižší stovky korun nemá smysl. Jak správně na výměnu náplní, na to se podíval Martin Vaculík ve videu.

Vzduchový filtr

Není možné od motoru očekávat dobré výkony, pokud nemá dostatečný přísun čistého vzduchu. Bez filtru je to pro motor ruská ruleta, jelikož může do svých útrob nasát drobné abrazivní částečky, nebo klidně i menší živočichy. Zanesený filtr pak motor nenápadně dusí, přičemž ztrácí své vlastnosti.

Kabinový filtr

Díl běžné údržby, který u většiny starších aut zvládne vyměnit každý. Zanesený kabinový filtr neznamená jen potíže pro alergiky, ale přispívá například ke zbytečnému mlžení skel auta.

Škoda Octavia III

U Škody Octavia je díky její popularitě na výběr z mnoha variant dílů z druhovýroby. Ty nejlevnější mohou ušetřit téměř dvě třetiny ceny originálního dílu s výjimkou vzduchového filtru levnějšího o polovinu. Největší rozdíl je na tlumičích, výrazně se dá ušetřit i na brzdových kotoučích.

Škoda Octavia III Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 8589 3628 Sada předních brzdových destiček (Kč) 3652 1524 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 6514 2684 Olejový filtr (Kč) 443 212 Vzduchový filtr (Kč) 991 604 Kabinový filtr (Kč) 954 386

Škoda Fabia III

Tradiční oblíbenkyně se profi luje jako lidovka už cenami originálních náhradních dílů. Po nahlédnutí do katalogu LKQ zjišťujeme, že ceny tlumičů a brzdových komponent jsou zde zhruba třetinové, u filtrů ušetříme polovinu. Ne všude ale platí, že čím menší model, tím nižší ceny, například kabinový filtr má fabia dražší než kodiaq či superb.

Škoda Fabia III Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 11 779 3168 Sada předních brzdových destiček (Kč) 2411 991 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 3751 1668 Olejový filtr (Kč) 443 290 Vzduchový filtr (Kč) 1002 411 Kabinový filtr (Kč) 731 362

Škoda Superb III

Podobná situace jako u fabie platí i u superbu, ceny všech dílů mimo sadu předních brzdových destiček jsou dokonce totožné s kodiaqem. Co se týče destiček, u LKQ ušetříme polovinu. Zajímavostí je, že v druhovýrobě začínají ceny dílů superbu na stejných číslech jako u passatu.

Škoda Superb III Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 9975,97 4016 Sada předních brzdových destiček (Kč) 3189,44 1524 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 8186,62 3290 Olejový filtr (Kč) 462,46 253 Vzduchový filtr (Kč) 1021,36 302 Kabinový filtr (Kč) 954,21 326

Škoda Kodiaq I

U největší škodovky je už náskok nezávislého dodavatele menší, stále však markantní. Na tlumičích a kotoučích se dá ušetřit polovina, destičky mají třetinovou cenu proti originálu. Ceny dílů jsou nápadně blízké superbu, proti němuž má větší kodiaq dražší brzdové destičky a kotouče.

Škoda Kodiaq I Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 9976 4234 Sada předních brzdových destiček (Kč) 6447 2298 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 8187 5080 Olejový filtr (Kč) 463 253 Vzduchový filtr (Kč) 1021 302 Kabinový filtr (Kč) 954 326

Ford Focus IV

Překvapivě lidové ceny náhradních dílů bychom našli u fordu, i když cenu předního tlumiče pérování nebyl importér schopen dodat. Spolehnout se tak musíme pouze na díl z druhovýroby. U fordu rovněž najdeme unikát v podobě originálních brzdových destiček levnějších než z druhovýroby.

Ford Focus IV Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) importér nedodal 2442 Sada předních brzdových destiček (Kč) 2631 2819 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 6360 2988 Olejový filtr (Kč) 512 362 Vzduchový filtr (Kč) 756 229 Kabinový filtr (Kč) 857 338

BMW 3 (F30)

Pořádný balík se dá ušetřit u BMW. Vzorec, že druhovýrobou zákazník ušetří zhruba polovinu, platí i v tomto případě. Zajímavé jsou u BMW filtry, jejichž ceny jsou někdy vyšší i šestinásobně, nevíme ale, jestli jsou vyrobené stejnými postupy. V katalogu LKQ je ale k dispozici i originální díl.

BMW 3 (F30) Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 17 832 7694 Sada předních brzdových destiček (Kč) 5890 2891 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 8234 3410 Olejový filtr (Kč) 764 108 Vzduchový filtr (Kč) 1395 556 Kabinový filtr (Kč) 2070 338

BMW 5 (G31)

Další BMW a s ním další propastný rozdíl v ceně filtrů, v případě toho kabinového dokonce patnáctinásobný. Normálu se zde vymykají ceny předních brzdových kotoučů, které jsou drahé i z druhovýroby. Propastný rozdíl shledáváme i v ceně brzdových destiček.

BMW 5 (G31) Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 22 774 5904 Sada předních brzdových destiček (Kč) 8892 1766 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 17 832 17 258 Olejový filtr (Kč) 773 507 Vzduchový filtr (Kč) 1395 507 Kabinový filtr (Kč) 4555 290

Volkswagen Passat B8

Zajímavá situace nastává u passatu, který má nejdražší tlumiče ze srovnávaných modelů značky. Druhovýroba však stojí stejně jako u touranu, což platí i o brzdových kotoučích. Na brzdových destičkách ušetříme více než polovinu. Pro všechny volkswageny platí třetinová cena vzduchového filtru z druhovýroby.

Volkswagen Passat B8 Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 11 880 4016 Sada předních brzdových destiček (Kč) 3188 1524 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 8187 3290 Olejový filtr (Kč) 462 253 Vzduchový filtr (Kč) 1021 302 Kabinový filtr (Kč) 955 326

Volkswagen Golf VII

Golf má ze všech poptávaných volkswagenů nejlevnější díly, ani tak se ceny filtrů jak v originálu, tak v druhovýrobě od sebe nijak neliší u jakéhokoliv modelu značky. U tlumičů ušetříme zhruba třetinu, u brzdových kotoučů bezmála dvě. Destičky jsou v druhovýrobě o polovinu levnější.

Volkswagen Golf VII Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 9678 3726 Sada předních brzdových destiček (Kč) 3380 1524 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 6515 2684 Olejový filtr (Kč) 462 253 Vzduchový filtr (Kč) 1021 302 Kabinový filtr (Kč) 955 326

Volkswagen Touran II

U touranu platí, že průměrně na dílech ušetříme zhruba polovinu, což přijde vhod zejména u dražších tlumičů pérování. Výjimkou jsou kotouče, kde je cena druhovýroby třetinová. Znovu se opakují ceny filtrů, kde můžeme ušetřit až dvě třetiny, jde ale o položky v řádech stovek, nikoli tisícovek. Je tak na zvážení každého řidiče, kde se podle něj vyplatí šetřit.

Volkswagen Touran II Originální díl Neoriginální díl Přední tlumič pérování, 2 kusy (Kč) 10 854 4016 Sada předních brzdových destiček (Kč) 3188 1524 Přední brzdový kotouč, 2 kusy (Kč) 8187 3290 Olejový filtr (Kč) 462 253 Vzduchový filtr (Kč) 1021 302 Kabinový filtr (Kč) 955 326

Závěr

Koupí alternativy od nezávislého dodavatele náhradních dílů umíme ušetřit v některých případech řádově tisíce. Jedinou výjimku tvoří sada předních brzdových destiček pro Ford Focus IV. generace, kde vychází originální náhradní díl levněji o 189 korun. Naopak největší procentuální rozdíly vidíme u kabinových filtrů BMW. Zatímco u staršího modelu BMW řady 3 generace F30 je rozdíl šestinásobný ve prospěch nezávislého prodejce dílů, u novější pětkové řady generace G31 jde až o patnáctinásobný rozdíl. Nevýhodou druhovýroby je však nedostupnost některých dílů, většinou světlometů či karosářských součástí. U plechařiny je to často způsobené ochranou designu aplikovanou výrobci, obecně řečeno jde o „patent“ na tvar. Světlomety, a zvláště ty nové, s grafikou LED a matrixovou technologií, jsou jednoduše tak náročné na výrobu, že se jejich opětovná produkce třetím stranám prostě nevyplatí.

Dá se tedy použitím dílů z druhovýroby ušetřit? Ano, a to mnohdy výrazně, avšak jen tehdy, když je náhrada k dispozici a v odpovídající kvalitě.